3 هزيمة متتالية لويزاردز… "أسوأ سلسلة" تلاحق الفريق من جديد

قاد إنغرام وآر. جيه باريت رابتورز إلى فوز كبير على ويزاردز بنتيجة 140-110، بعدما سجل كل منهما 24 نقطة، ليحجز الفريق بطاقة العبور الأولى إلى الأدوار الإقصائية بثلاثة انتصارات متتالية في دور المجموعات.وواصل رابتورز أداءه التصاعدي محققاً فوزه العاشر في آخر 11 مباراة، فيما قدّم سكوتي وساندرو ماموكيلاشفيلي مساهمات مهمة في توسيع الفارق.وعلى الجهة المقابلة، زادت محنة ويزاردز مع تعرّضه لخسارته الثالثة عشرة توالياً، رغم تسجيل سي. جيه ماكولوم 20 نقطة، في وقت يستمر الفريق بلا أي انتصار في البطولة.وعاد دونوفان بقوة بعد فترة غياب، مسجلاً 32 نقطة قاد بها كافاليرز للفوز على إنديانا بيسرز 120-109، فيما تألق داريوس في أول مباراة بعد الإصابة، وبرز أندرو نيمبهارد بأفضل رصيد في مسيرته مع بيسرز.وترافقت الجولة مع نتائج متقاربة في بقية المباريات، ما يعكس اشتداد المنافسة في كأس لكرة السلة، حيث تقترب مرحلة الحسم وسط أداء متباين بين فرق تحقق سلسلة انتصارات وأخرى تبحث عن الخروج من دوامة الهزائم.