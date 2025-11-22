كامب نو يستعيد نبضه.. وفليك: "حلمي تحقق مع برشلونة"

Advertisement

فليك قال إن اللقاء لم يكن سهلًا في شوطه الأول، لكن الفريق "سيطر وسجل في الأوقات المناسبة"، مشيرًا إلى أن الحفاظ على نظافة الشباك يمنح اللاعبين دفعة مهمة في انطلاقة العودة إلى الملعب بحلّته الجديدة. ورغم حضور 45 ألف متفرج فقط في هذه المباراة التجريبية، شدد المدرب على أن الأجواء كانت "خاصة ومؤثرة" بالنسبة له شخصيًا، مضيفًا: "قبل سنوات جئت إلى هذا الملعب أفكر أنني يومًا ما سأكون مدربًا لبرشلونة.. الآن تحقق الحلم".المدرب الألماني وصف العودة إلى كامب نو بأنها "خطوة أولى" فقط، موضحًا أن الفريق سيتدرج "خطوة بخطوة" في مشروعه هذا الموسم، ومتحمسًا لرؤية تطور مستوى اللاعبين بعد الاستقرار مجددًا في الملعب التاريخي.كما خص فليك المهاجم بإشادة لافتة، معتبرًا أنه "أفضل مهاجم في خلال السنوات العشر الماضية"، مؤكّدًا أن العمر لا يؤثر على خطورته، وأن توقيعه أول هدف في كامب نو بعد إعادة افتتاحه "لحظة مميزة" له شخصيًا وللفريق.