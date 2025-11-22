كامب نو يستعيد نبضه.. وفليك: "حلمي تحقق مع برشلونة"

27
رياضة
Lebanon 24
أبدى الألماني هانز
فليك
سعادته الغامرة بعودة
برشلونة
إلى معقله التاريخي "
كامب نو
" بعد أكثر من عامين من الغياب، معتبرًا أن الفوز الكاسح على
أتلتيك بلباو
4-0 شكّل "يومًا مثاليًا" لافتتاح المرحلة الجديدة من عمر الملعب.
فليك قال إن اللقاء لم يكن سهلًا في شوطه الأول، لكن الفريق "سيطر وسجل في الأوقات المناسبة"، مشيرًا إلى أن الحفاظ على نظافة الشباك يمنح اللاعبين دفعة مهمة في انطلاقة العودة إلى الملعب بحلّته الجديدة. ورغم حضور 45 ألف متفرج فقط في هذه المباراة التجريبية، شدد المدرب على أن الأجواء كانت "خاصة ومؤثرة" بالنسبة له شخصيًا، مضيفًا: "قبل سنوات جئت إلى هذا الملعب أفكر أنني يومًا ما سأكون مدربًا لبرشلونة.. الآن تحقق الحلم".
المدرب الألماني وصف العودة إلى كامب نو بأنها "خطوة أولى" فقط، موضحًا أن الفريق سيتدرج "خطوة بخطوة" في مشروعه هذا الموسم، ومتحمسًا لرؤية تطور مستوى اللاعبين بعد الاستقرار مجددًا في الملعب التاريخي.
كما خص فليك المهاجم
البولندي روبرت ليفاندوفسكي
بإشادة لافتة، معتبرًا أنه "أفضل مهاجم في
كرة القدم
خلال السنوات العشر الماضية"، مؤكّدًا أن العمر لا يؤثر على خطورته، وأن توقيعه أول هدف في كامب نو بعد إعادة افتتاحه "لحظة مميزة" له شخصيًا وللفريق.
