بارنز يُسقط مانشستر سيتي ويُنقذ نيوكاسل

Advertisement

المباراة انطلقت بإيقاع عالٍ، وأهدر بارنز فرصة خطيرة منذ الدقيقة الأولى، فيما بحث إرلينغ هالاند عن هدفه المئوي في البريميرليغ من دون نجاح، وسط سلسلة من الفرص الضائعة من الجانبين في شوط أول انتهى بلا أهداف.في الشوط الثاني، عوّض بارنز إضاعته، فاستلم تمريرة من برونو غيمارايش على حدود المنطقة وأطلق تسديدة قوية استقرت قرب القائم الأيسر مانحًا نيوكاسل التقدم بعد ساعة من اللعب.السيتي ردّ سريعًا عبر روبن دياز الذي أدرك التعادل من كرة غيّرت اتجاهها بعد ارتباك دفاعي أعقب ركلة ركنية، لكن نيوكاسل رفض الانهيار، فعاد بارنز ليضرب مجددًا بعد دقيقتين فقط، متابعًا كرة ارتدت من العارضة إثر رأسية جديدة من غيمارايش ليسجّل الهدف الثاني له ولفريقه.حافظ نيوكاسل على تقدمه بشراسة خلال أكثر من ثماني دقائق وقت بدل ضائع، ليحصد ثلاث نقاط ثمينة رفع بها رصيده إلى 15 نقطة في المركز ، فيما تجمّد رصيد سيتي عند 22 نقطة في المركز الثالث، قبل مواجهة أرسنال المتصدر (26 نقطة) مع توتنهام في قمة شمال .بارنز علّق بعد اللقاء قائلاً: "يا لها من مباراة! أضعنا فرصًا ثم عدنا بقوة في الشوط الثاني. في عليك أن تنسى سريعًا الفرص الضائعة وتستمر، وهذا ما فعلته اليوم". (رويترز)