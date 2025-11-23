Advertisement

رياضة

بارنز يُسقط مانشستر سيتي ويُنقذ نيوكاسل

Lebanon 24
23-11-2025 | 00:00
قلب هارفي بارنز موازين المباراة في "سانت جيمس بارك"، فسجّل هدفين خلال سبع دقائق وقاد نيوكاسل لفوز مثير 2-1 على مانشستر سيتي، حرم به حامل اللقب من تقليص الفارق مع المتصدر أرسنال في الدوري الإنكليزي.
المباراة انطلقت بإيقاع عالٍ، وأهدر بارنز فرصة خطيرة منذ الدقيقة الأولى، فيما بحث إرلينغ هالاند عن هدفه المئوي في البريميرليغ من دون نجاح، وسط سلسلة من الفرص الضائعة من الجانبين في شوط أول انتهى بلا أهداف.

في الشوط الثاني، عوّض بارنز إضاعته، فاستلم تمريرة من برونو غيمارايش على حدود المنطقة وأطلق تسديدة قوية استقرت قرب القائم الأيسر مانحًا نيوكاسل التقدم بعد ساعة من اللعب.

السيتي ردّ سريعًا عبر روبن دياز الذي أدرك التعادل من كرة غيّرت اتجاهها بعد ارتباك دفاعي أعقب ركلة ركنية، لكن نيوكاسل رفض الانهيار، فعاد بارنز ليضرب مجددًا بعد دقيقتين فقط، متابعًا كرة ارتدت من العارضة إثر رأسية جديدة من غيمارايش ليسجّل الهدف الثاني له ولفريقه.

حافظ نيوكاسل على تقدمه بشراسة خلال أكثر من ثماني دقائق وقت بدل ضائع، ليحصد ثلاث نقاط ثمينة رفع بها رصيده إلى 15 نقطة في المركز الرابع عشر، فيما تجمّد رصيد مانشستر سيتي عند 22 نقطة في المركز الثالث، قبل مواجهة أرسنال المتصدر (26 نقطة) مع توتنهام في قمة شمال لندن.

بارنز علّق بعد اللقاء قائلاً: "يا لها من مباراة! أضعنا فرصًا ثم عدنا بقوة في الشوط الثاني. في كرة القدم عليك أن تنسى سريعًا الفرص الضائعة وتستمر، وهذا ما فعلته اليوم". (رويترز)
 
