هاجم المصور.. بيب غوارديولا يفقد صوابه بعد نهاية المباراة التي خسرها (صور)

تفجّرت أعصاب المدرب الإسباني بيب غوارديولا بعد خسارة أمام نيوكاسل 2-1 على ملعب "سانت بارك"، حيث دخل في نقاشات حادة مع لاعب الوسط البرازيلي برونو غيمارايش، ومع طاقم التحكيم، وحتى مع أحد المصوّرين على أرضية الملعب.سيتي شعر بأن التحكيم ظلمه في أكثر من لقطة مثيرة للجدل؛ أبرزها عدم احتساب ركلة جزاء في الشوط الأول بعد تدخل قوي من فابيان شار على فيل فودن، إضافة إلى تساؤلات حول وجود خطأ محتمل على حارس سيتي جيانلويجي دوناروما قبل الهدف الثاني لهارفي بارنز، وكذلك شبهة تسلّل على غيمارايش في بناء الهجمة.بعد صافرة النهاية، رصدت الكاميرات غوارديولا وهو يتحدث بعصبية مع غيمارايش، قبل أن يتوجّه إلى الحكم سام باروت ومساعديه، ثم يوبّخ مصور فيديو كان يلتقط المشهد. وعندما سُئل من هيئة الإذاعة عن مضمون حواره مع الحكّام اكتفى بالقول: "لا أسئلة، كل شيء على ما يرام"، كما قال لشبكة "سكاي سبورتس" عن حديثه مع غيمارايش: "قلت له كم هو لاعب رائع… لكن هذا بيننا".الخسارة جاءت قاسية على سيتي الذي كان يطمح للضغط على آرسنال المتصدر قبل ديربي شمال ، لكنها تسببت بتراجعه إلى المركز الثالث خلف تشيلسي، لتزداد الضغوط على جوارديولا ولاعبيه في سباق الصدارة.