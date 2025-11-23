Advertisement

رياضة

"تفاؤل غير واقعي".. جيك بول يتحدّى جوشوا ويُشعل جدل السلامة في حلبة ميامي

Lebanon 24
23-11-2025 | 01:00
A-
A+
Doc-P-1445622-638994517146890818.png
Doc-P-1445622-638994517146890818.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يعتمد الأميركي جيك بول، نجم "يوتيوب" السابق الذي تحوّل إلى ملاكم محترف، على ما يصفه بـ"التفاؤل غير الواقعي" قبل نزاله المرتقب أمام البريطاني أنطوني جوشوا، بطل العالم السابق في الوزن الثقيل، المقرر في 19 كانون الأول في ميامي ضمن عرض مخصص للبث عبر الإنترنت.
Advertisement
بول (28 عاماً)، الذي أثار ضجة عالمية بعد فوزه المثير للجدل على مايك تايسون عام 2024، يدخل هذه المرة في مواجهة من عيار أثقل بكثير، أمام جوشوا (36 عاماً)، الفارق عنه في الطول والوزن والخبرة، وسط تقارير تتحدث عن عائدات قد تصل إلى 184 مليون دولار يتقاسمها الطرفان.
سجل بول لا يزال محدوداً (12 انتصاراً بينها 7 بالضربة القاضية مقابل خسارة واحدة)، لكنه يؤكد أنه يملك "الأدوات اللازمة" لإيقاف جوشوا، قائلاً: "وصلت إلى ما أنا عليه بفضل التفاؤل غير الواقعي… لا أحد يعتقد أنني سأفوز، فليضيفوني إلى القائمة وانتظروا الصدمة".

في المقابل، يتعامل جوشوا مع النزال بعقلية الحسم، إذ قال خلال الفعاليات الترويجية وهو يتفوق عليه بدنياً بوضوح: "سأحطم وجهه وجسده… أنا هنا لأثبت أنني الأفضل".

النزال، الذي يأتي بعد خسارة جوشوا بالضربة القاضية أمام دانيال دوبوا في أيلو الماضي، أثار موجة انتقادات من خبراء يرون أن الفوارق البدنية والخبرة بين الملاكمين تطرح أسئلة جدية حول معايير السلامة، خصوصاً أن بعض الهيئات، مثل اللجنة البريطانية، أوضحت أنها لم تكن لتوافق على مثل هذا النزال على أرضها.
بين "تفاؤل" بول الجامح و"عقلية المقاتل" لدى جوشوا، تتحول مواجهة ميامي إلى اختبار جديد للخط الفاصل بين الترفيه الخالص وحدود المخاطرة في عالم الملاكمة الحديثة. (الجزيرة)
 
مواضيع ذات صلة
جدل بعد تغريدة الاتحاد عن رونالدو: "يلا مع السلامة" (صور)
lebanon 24
23/11/2025 11:42:38 Lebanon 24 Lebanon 24
"تفاؤل".. هذا جديد المفاوضات غير المباشرة بين "حماس" وإسرائيل
lebanon 24
23/11/2025 11:42:38 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون عرض مع مسؤول أممي لملف السلامة المرورية واطلع من وفد طبي على واقع فوضى مراكز التجميل غير الشرعية
lebanon 24
23/11/2025 11:42:38 Lebanon 24 Lebanon 24
قيادي في حماس لفرانس برس: "تفاؤل" يهيمن على المحادثات بشأن غزة
lebanon 24
23/11/2025 11:42:38 Lebanon 24 Lebanon 24

البريطانية

البريطاني

الجزيرة

يوتيوب

الفوار

إنترنت

الملا

الخال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
02:12 | 2025-11-23
02:00 | 2025-11-23
01:30 | 2025-11-23
00:30 | 2025-11-23
00:00 | 2025-11-23
23:30 | 2025-11-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24