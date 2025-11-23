"تفاؤل غير واقعي".. جيك بول يتحدّى جوشوا ويُشعل جدل السلامة في حلبة ميامي

Advertisement

يعتمد الأميركي جيك بول، نجم " " السابق الذي تحوّل إلى ملاكم محترف، على ما يصفه بـ"التفاؤل غير الواقعي" قبل نزاله المرتقب أمام أنطوني ، بطل العالم السابق في الوزن الثقيل، المقرر في 19 كانون الأول في ميامي ضمن عرض مخصص للبث عبر الإنترنت.بول (28 عاماً)، الذي أثار ضجة عالمية بعد فوزه المثير للجدل على مايك تايسون عام 2024، يدخل هذه المرة في مواجهة من عيار أثقل بكثير، أمام جوشوا (36 عاماً)، الفارق عنه في الطول والوزن والخبرة، وسط تقارير تتحدث عن عائدات قد تصل إلى 184 مليون دولار يتقاسمها الطرفان.سجل بول لا يزال محدوداً (12 انتصاراً بينها 7 بالضربة القاضية مقابل خسارة واحدة)، لكنه يؤكد أنه يملك "الأدوات اللازمة" لإيقاف جوشوا، قائلاً: "وصلت إلى ما أنا عليه بفضل التفاؤل غير الواقعي… لا أحد يعتقد أنني سأفوز، فليضيفوني إلى القائمة وانتظروا الصدمة".في المقابل، يتعامل جوشوا مع النزال بعقلية الحسم، إذ قال خلال الفعاليات الترويجية وهو يتفوق عليه بدنياً بوضوح: "سأحطم وجهه وجسده… أنا هنا لأثبت أنني الأفضل".النزال، الذي يأتي بعد خسارة جوشوا بالضربة القاضية أمام دانيال دوبوا في أيلو الماضي، أثار موجة انتقادات من خبراء يرون أن الفوارق البدنية والخبرة بين الملاكمين تطرح أسئلة جدية حول معايير السلامة، خصوصاً أن بعض الهيئات، مثل اللجنة ، أوضحت أنها لم تكن لتوافق على مثل هذا النزال على أرضها.بين "تفاؤل" بول الجامح و"عقلية المقاتل" لدى جوشوا، تتحول مواجهة ميامي إلى اختبار جديد للخط الفاصل بين الترفيه الخالص وحدود المخاطرة في عالم الملاكمة الحديثة. (الجزيرة)