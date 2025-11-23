Advertisement

خلال مباراة.. هدف يُحدث هزّة أرضية

Lebanon 24
23-11-2025 | 01:30
لم يكن تأهل اسكتلندا إلى كأس العالم حدثًا كرويًا فحسب، بل تحوّل أيضًا إلى ظاهرة زلزالية صغيرة في غلاسكو. فمع تسجيل كيني ماكلين الهدف الرابع في الوقت بدل الضائع أمام الدنمارك، وحسم الفوز 4-2 وحجز بطاقة المونديال لأول مرة منذ 1998، التقطت أجهزة الرصد الأرضية اهتزازات واضحة ناتجة عن انفجار الفرح في مدرجات هامبدن بارك.
هيئة المسح الجيولوجي البريطانية أوضحت أن الهتاف الهستيري للجماهير بين الساعة 21:48 و21:50، لحظة هدف ماكلين، سُجِّل كموجة اهتزازية تراوحت بين -1 وصفر على مقياس ريختر، أي ما يعادل طاقة تُقدَّر بنحو 200 كيلوواط، تكفي لتشغيل ما بين 25 و40 بطارية سيارة. كما سُجِّلت "هزات" مشابهة مع الهدف الثالث الذي سجله كيران تيرني، ومع صفارة النهاية التي أعلنت عودة "التارتان" إلى المونديال بعد غياب دام 27 عامًا.

هذه ليست المرة الأولى التي تهتز فيها الأرض تحت أقدام المحتفلين في اسكتلندا؛ فحفلات المغنية الأميركية تايلور سويفت في إدنبرة العام الماضي تسببت هي الأخرى في نشاط زلزالي طفيف. لكن هذه المرة، كان "الزلزال" اسكتلنديًا خالصًا، بصوت جمهور وجد نفسه أخيرًا على طريق كأس العالم من جديد. (العربية)
