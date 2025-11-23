خلال مباراة.. هدف يُحدث هزّة أرضية

Advertisement

هيئة المسح الجيولوجي أوضحت أن الهتاف الهستيري للجماهير بين الساعة 21:48 و21:50، لحظة هدف ماكلين، سُجِّل كموجة اهتزازية تراوحت بين -1 وصفر على مقياس ريختر، أي ما يعادل طاقة تُقدَّر بنحو 200 كيلوواط، تكفي لتشغيل ما بين 25 و40 بطارية سيارة. كما سُجِّلت "هزات" مشابهة مع الهدف الثالث الذي سجله ، ومع صفارة النهاية التي أعلنت عودة "التارتان" إلى المونديال بعد غياب دام 27 عامًا.هذه ليست المرة الأولى التي تهتز فيها الأرض تحت أقدام المحتفلين في اسكتلندا؛ فحفلات الأميركية في إدنبرة العام الماضي تسببت هي الأخرى في نشاط زلزالي طفيف. لكن هذه المرة، كان "الزلزال" اسكتلنديًا خالصًا، بصوت جمهور وجد نفسه أخيرًا على طريق كأس العالم من جديد. (العربية)