27
o
بيروت
25
o
طرابلس
29
o
صور
24
o
جبيل
25
o
صيدا
29
o
جونية
25
o
النبطية
24
o
زحلة
20
o
بعلبك
-2
o
بشري
21
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
فرستابن يفوز بسباق لاس فيغاس لفورمولا 1
Lebanon 24
23-11-2025
|
02:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
فاز
ماكس
فرستابن، سائق فريق رد بول، بجائزة لاس
فيغاس
الكبرى اليوم الأحد، بينما نجح لاندو نوريس، سائق مكلارين، في توسيع الفارق في صدارة
بطولة العالم
لفورمولا 1 مع زميله
أوسكار
بياستري إلى 30 نقطة بعد احتلاله المركز الثاني.
Advertisement
وجاء أوسكار بياستري في المركز الرابع بعد فرض عقوبة خمس ثوانٍ على سائق
مرسيدس
كيمي أنتونيلي. واستكمل
جورج
راسل، سائق مرسيدس والفائز بالسباق تحت الأضواء العام الماضي، منصة التتويج بالمركز الثالث.
مع تبقي سباقين للجائزة الكبرى وسباق واحد للسرعة، وإمكانية جمع 58 نقطة كحد أقصى، يمتلك نوريس 408 نقاط، مقابل 378 نقطة لزميله بياستري، فيما لا يزال ماكس فرستابن، بطل العالم أربع مرات، يحتفظ بفرصة المنافسة على اللقب برصيد 366 نقطة. (رويترز)
مواضيع ذات صلة
الأنصار يفوز على الرياضي العباسية 1-0
Lebanon 24
الأنصار يفوز على الرياضي العباسية 1-0
23/11/2025 11:42:57
23/11/2025 11:42:57
Lebanon 24
Lebanon 24
جورج راسل يتنكر في قناع مصارعة لمشاهدة زميله بالفورمولا 1
Lebanon 24
جورج راسل يتنكر في قناع مصارعة لمشاهدة زميله بالفورمولا 1
23/11/2025 11:42:57
23/11/2025 11:42:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أرسنال يخطف فوزًا مثيرًا على نيوكاسل في اللحظات الأخيرة ويُشعل سباق الصدارة
Lebanon 24
أرسنال يخطف فوزًا مثيرًا على نيوكاسل في اللحظات الأخيرة ويُشعل سباق الصدارة
23/11/2025 11:42:57
23/11/2025 11:42:57
Lebanon 24
Lebanon 24
ضمن بطولة العالم للدراجات.. السلوفيني بوجاتشر يفوز بسباق الطريق للرجال
Lebanon 24
ضمن بطولة العالم للدراجات.. السلوفيني بوجاتشر يفوز بسباق الطريق للرجال
23/11/2025 11:42:57
23/11/2025 11:42:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بطولة العالم
يوم الأحد
مرسيدس
أنتوني
أوسكار
رويترز
بالمر
فيغاس
قد يعجبك أيضاً
أرنولد يقترب من استعادة مكانه في ريال مدريد.. بعد فترة تذبذب وإصابات
Lebanon 24
أرنولد يقترب من استعادة مكانه في ريال مدريد.. بعد فترة تذبذب وإصابات
02:00 | 2025-11-23
23/11/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال مباراة.. هدف يُحدث هزّة أرضية
Lebanon 24
خلال مباراة.. هدف يُحدث هزّة أرضية
01:30 | 2025-11-23
23/11/2025 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"تفاؤل غير واقعي".. جيك بول يتحدّى جوشوا ويُشعل جدل السلامة في حلبة ميامي
Lebanon 24
"تفاؤل غير واقعي".. جيك بول يتحدّى جوشوا ويُشعل جدل السلامة في حلبة ميامي
01:00 | 2025-11-23
23/11/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هاجم المصور.. بيب غوارديولا يفقد صوابه بعد نهاية المباراة التي خسرها (صور)
Lebanon 24
هاجم المصور.. بيب غوارديولا يفقد صوابه بعد نهاية المباراة التي خسرها (صور)
00:30 | 2025-11-23
23/11/2025 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بارنز يُسقط مانشستر سيتي ويُنقذ نيوكاسل
Lebanon 24
بارنز يُسقط مانشستر سيتي ويُنقذ نيوكاسل
00:00 | 2025-11-23
23/11/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
إسرائيل اتخذت قرارها بشأن لبنان.. إقرأوا ما أعلنته "يديعوت أحرونوت"
Lebanon 24
إسرائيل اتخذت قرارها بشأن لبنان.. إقرأوا ما أعلنته "يديعوت أحرونوت"
16:16 | 2025-11-22
22/11/2025 04:16:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أصوات انفجارت قوية تُسمع في بيروت.. وهذا ما تبيّن
Lebanon 24
أصوات انفجارت قوية تُسمع في بيروت.. وهذا ما تبيّن
11:10 | 2025-11-22
22/11/2025 11:10:13
Lebanon 24
Lebanon 24
هل بدأ التوتر العلني بين عون وجعجع؟
Lebanon 24
هل بدأ التوتر العلني بين عون وجعجع؟
10:00 | 2025-11-22
22/11/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو لطفل لبناني ينتشر بكثافة.. "رقص بعفوية" بـ"البزة العسكرية"
Lebanon 24
فيديو لطفل لبناني ينتشر بكثافة.. "رقص بعفوية" بـ"البزة العسكرية"
12:07 | 2025-11-22
22/11/2025 12:07:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"وحدة خطيرة" تلاحق قادة "حزب الله".. تفاصيل مثيرة في تقرير إسرائيليّ
Lebanon 24
"وحدة خطيرة" تلاحق قادة "حزب الله".. تفاصيل مثيرة في تقرير إسرائيليّ
14:46 | 2025-11-22
22/11/2025 02:46:44
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
02:00 | 2025-11-23
أرنولد يقترب من استعادة مكانه في ريال مدريد.. بعد فترة تذبذب وإصابات
01:30 | 2025-11-23
خلال مباراة.. هدف يُحدث هزّة أرضية
01:00 | 2025-11-23
"تفاؤل غير واقعي".. جيك بول يتحدّى جوشوا ويُشعل جدل السلامة في حلبة ميامي
00:30 | 2025-11-23
هاجم المصور.. بيب غوارديولا يفقد صوابه بعد نهاية المباراة التي خسرها (صور)
00:00 | 2025-11-23
بارنز يُسقط مانشستر سيتي ويُنقذ نيوكاسل
23:30 | 2025-11-22
كامب نو يستعيد نبضه.. وفليك: "حلمي تحقق مع برشلونة"
فيديو
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
Lebanon 24
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
02:38 | 2025-11-19
23/11/2025 11:42:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
11:23 | 2025-11-18
23/11/2025 11:42:57
Lebanon 24
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
12:17 | 2025-11-15
23/11/2025 11:42:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24