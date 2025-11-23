فرستابن يفوز بسباق لاس فيغاس لفورمولا 1

Advertisement

فاز فرستابن، سائق فريق رد بول، بجائزة لاس الكبرى اليوم الأحد، بينما نجح لاندو نوريس، سائق مكلارين، في توسيع الفارق في صدارة لفورمولا 1 مع زميله بياستري إلى 30 نقطة بعد احتلاله المركز الثاني.وجاء أوسكار بياستري في المركز الرابع بعد فرض عقوبة خمس ثوانٍ على سائق كيمي أنتونيلي. واستكمل راسل، سائق مرسيدس والفائز بالسباق تحت الأضواء العام الماضي، منصة التتويج بالمركز الثالث.مع تبقي سباقين للجائزة الكبرى وسباق واحد للسرعة، وإمكانية جمع 58 نقطة كحد أقصى، يمتلك نوريس 408 نقاط، مقابل 378 نقطة لزميله بياستري، فيما لا يزال ماكس فرستابن، بطل العالم أربع مرات، يحتفظ بفرصة المنافسة على اللقب برصيد 366 نقطة. (رويترز)