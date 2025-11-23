Advertisement

رياضة

فرستابن يفوز بسباق لاس فيغاس لفورمولا 1

Lebanon 24
23-11-2025 | 02:12
فاز ماكس فرستابن، سائق فريق رد بول، بجائزة لاس فيغاس الكبرى اليوم الأحد، بينما نجح لاندو نوريس، سائق مكلارين، في توسيع الفارق في صدارة بطولة العالم لفورمولا 1 مع زميله أوسكار بياستري إلى 30 نقطة بعد احتلاله المركز الثاني.
وجاء أوسكار بياستري في المركز الرابع بعد فرض عقوبة خمس ثوانٍ على سائق مرسيدس كيمي أنتونيلي. واستكمل جورج راسل، سائق مرسيدس والفائز بالسباق تحت الأضواء العام الماضي، منصة التتويج بالمركز الثالث.

مع تبقي سباقين للجائزة الكبرى وسباق واحد للسرعة، وإمكانية جمع 58 نقطة كحد أقصى، يمتلك نوريس 408 نقاط، مقابل 378 نقطة لزميله بياستري، فيما لا يزال ماكس فرستابن، بطل العالم أربع مرات، يحتفظ بفرصة المنافسة على اللقب برصيد 366 نقطة. (رويترز)
