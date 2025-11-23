من هو أول المرشحين لخلافة سلوت في ليفربول؟

تشهد أروقة حالة من الغليان بعد الخسارة الثقيلة أمام فورست لتتجه الأنظار سريعا نحو مستقبل الذي بات في دائرة الانتقادات والمطالبات بإقالته.

وتداولت قائمة من المدربين المحتملين لخلافة سلوت وسط ترجيحات بصدور قرار الإقالة قريبا.



وتشير تقارير إعلامية عدة إلى أن الاسم الأكثر بروزا ضمن المرشحين لقيادة هو المدرب السابق الذي قاد النادي لنهضة تاريخية على مدار تسعة أعوام.

وذكر موقع "Sportbible" أن كلوب دخل بقوة دائرة الترشيحات مستفيدا من خبرته الطويلة داخل "آنفيلد" ومعرفته الدقيقة بكل تفاصيل النادي.



وخلال مقابلة الشهر الماضي لم يستبعد المدرب الألماني بشكل قاطع فكرة العودة قائلا:"قلت إنني لن أدرب فريقا آخر في وهذا يعني أنه إذا عدت فسيكون ليفربول". (روسيا اليوم)