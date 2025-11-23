22
رياضة
من هو أول المرشحين لخلافة سلوت في ليفربول؟
Lebanon 24
23-11-2025
|
07:06
A-
A+
تشهد أروقة
نادي ليفربول
حالة من الغليان بعد الخسارة الثقيلة أمام
نوتنغهام
فورست لتتجه الأنظار سريعا نحو مستقبل
الهولندي
أرني
سلوت
الذي بات في دائرة الانتقادات والمطالبات بإقالته.
وتداولت
وسائل الإعلام
البريطانية
قائمة من المدربين المحتملين لخلافة سلوت وسط ترجيحات بصدور قرار الإقالة قريبا.
وتشير تقارير إعلامية عدة إلى أن الاسم الأكثر بروزا ضمن المرشحين لقيادة
ليفربول
هو
يورغن كلوب
المدرب السابق الذي قاد النادي لنهضة تاريخية على مدار تسعة أعوام.
وذكر موقع "Sportbible" أن كلوب دخل بقوة دائرة الترشيحات مستفيدا من خبرته الطويلة داخل "آنفيلد" ومعرفته الدقيقة بكل تفاصيل النادي.
وخلال مقابلة الشهر الماضي لم يستبعد المدرب الألماني بشكل قاطع فكرة العودة قائلا:"قلت إنني لن أدرب فريقا آخر في
إنكلترا
وهذا يعني أنه إذا عدت فسيكون ليفربول". (روسيا اليوم)
