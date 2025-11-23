22
رياضة
جلس إلى جانبها ولم تكن تعرفه.. وزيرة أميركية: أولادي شعروا بالخجل
Lebanon 24
23-11-2025
|
09:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت وزيرة الزراعة الأميركية برووك رولنز، عن تفاصيل اللقاء الذي جمعها باللاعب
البرتغالي كريستيانو رونالدو
في عشاء
البيت الأبيض
مؤخرا، وكتبت على حسابها في "إنستغرام": "ما زلت أحاول فهم ما حصل أنا ومارك تشرفنا باللقاء والترحيب بالكثير من الأصدقاء الرائعين من حول العالم عندما جلست على الكرسي المخصص لي لاحظت أن بطاقة الشخص الجالس بجواري تحمل اسم مستر
رونالدو
وتساءلت في نفسي من يمكن أن يكون هذا الشخص؟ بعد دقائق جاء شخص طويل القامة بابتسامة عريضة وجلس بجانبي".
وأضافت: "أولادي شعروا بالخجل كثيرا لأنني لم أكن أعرفه وقالوا لي: ماما لديه متابعون على إنستغرام أكثر من أي
شخص آخر
في العالم بعد
ثوان
عقدنا صداقة سريعة ومن المؤكد أننا حصلنا على جائزة الأكثر مرحا على الطاولة".
وقالت
بروك
رولينز: "كريستيانو وجورجينا شكرا لكما على الضحك وعلى حبنا المشترك ووطنيتنا لبلدينا، وعلى جعل هذه الليلة الجميلة أكثر روعة لقد ملأ لطفهما وتواضعهما وبهجتهما الغرفة لا شيء يضاهي تكوين صداقات جديدة يا لها من نعمة لكنني أؤكد أن
كرة القدم
الأميركية لا تزال الأفضل".
وختمت وزيرة الزراعة: "ممتنة جدًا لكوني جزءا من هذا الفريق الذي غير قواعد اللعبة في هذه اللحظة التاريخية". (روسيا اليوم)
