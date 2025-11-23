فلورنتينو بيريز يفتح باب الاستثمار

Advertisement

أوضح، خلال الجمعية العمومية التي عُقدت في مقر تدريبات ، أن الخطة تقوم على إنشاء شركة فرعية يحتفظ فيها الأعضاء بالسيطرة، مع السماح بدخول "مساهم أقلية" بحصة تقارب 5%، من دون طرح أسهم النادي في البورصة.وشدد على أن أي مستثمر يجب أن يشارك النادي قيمه ويساهم في حماية أصوله من "الهجمات الخارجية"، مع منح حق استعادة هذه الحصة لاحقاً.الخطوة تحتاج إلى موافقة أعضاء عبر جمعية عمومية استثنائية، يليها استفتاء يشمل الأعضاء الذين تزيد أعمارهم على 18 عاماً، على أن يُحسم قرار المضي في هذا التعديل أو رفضه بإرادة الأعضاء البالغ عددهم 98,272. (العين)