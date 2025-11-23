22
رياضة
فلورنتينو بيريز يفتح باب الاستثمار
Lebanon 24
23-11-2025
|
12:27
A-
A+
أعلن رئيس نادي
ريال مدريد فلورنتينو بيريز
عن خطة تاريخية لتغيير نموذج ملكية النادي، بما يتيح دخول استثمار خارجي للمرة الأولى، مع الإبقاء على النادي "نادياً للأعضاء" كما هو منذ 1902.
بيريز
أوضح، خلال الجمعية العمومية التي عُقدت في مقر تدريبات
ريال مدريد
، أن الخطة تقوم على إنشاء شركة فرعية يحتفظ فيها الأعضاء بالسيطرة، مع السماح بدخول "مساهم أقلية" بحصة تقارب 5%، من دون طرح أسهم النادي في البورصة.
وشدد على أن أي مستثمر يجب أن يشارك النادي قيمه ويساهم في حماية أصوله من "الهجمات الخارجية"، مع منح
ريال
مدريد
حق استعادة هذه الحصة لاحقاً.
الخطوة تحتاج إلى موافقة أعضاء
مجلس الإدارة
عبر جمعية عمومية استثنائية، يليها استفتاء يشمل الأعضاء الذين تزيد أعمارهم على 18 عاماً، على أن يُحسم قرار المضي في هذا التعديل أو رفضه بإرادة الأعضاء البالغ عددهم 98,272. (العين)
ريال مدريد فلورنتينو بيريز
فلورنتينو بيريز
نادي ريال مدريد
مجلس الإدارة
ريال مدريد
العين
مدريد
تابع
