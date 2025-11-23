فيرستابن يحسم لاس فيغاس… ونوريس يقترب من لقب العالم

Advertisement

أحرز فيرستابن سائق ريد بول لقب جائزة لاس الكبرى للفورمولا 1، الجولة الثانية والعشرين من البطولة، بعد إنهائه السباق (50 لفة – 309.958 كلم) بزمن قدره 1:21:08.429 ساعة، متقدّمًا بفارق 20.741 ثانية عن لاندو نوريس (ماكلارين) و23.546 ثانية عن راسل (مرسيدس).هذا الفوز هو الثاني لفيرستابن في لاس فيغاس بعد 2023، والسادس له هذا الموسم والـ69 في مسيرته، مع صعوده إلى منصة التتويج للسباق الثامن تواليًا.في المقابل، عزّز لاندو نوريس حظوظه بحسم لقب للسائقين، بعدما حلّ ثانيًا قبل جولتين من النهاية، ليرفع رصيده إلى 390 نقطة في صدارة الترتيب، متقدّمًا بـ26 نقطة على كلٍ من زميله أوسكار بياستري (رابع السباق) وماكس فيرستابن.وعلى مستوى الصانعين، اشتعلت المنافسة على المركز الثاني بين (423 نقطة) وريد بول (391) وفيراري (371)، في وقت حسم فيه ماكلارين اللقب للعام الثاني تواليًا برصيد 786 نقطة. (روسيا اليوم)