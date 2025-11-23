Advertisement

رياضة

فيرستابن يحسم لاس فيغاس… ونوريس يقترب من لقب العالم

Lebanon 24
23-11-2025 | 14:38
أحرز الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول لقب جائزة لاس فيغاس الكبرى للفورمولا 1، الجولة الثانية والعشرين من البطولة، بعد إنهائه السباق (50 لفة – 309.958 كلم) بزمن قدره 1:21:08.429 ساعة، متقدّمًا بفارق 20.741 ثانية عن البريطاني لاندو نوريس (ماكلارين) و23.546 ثانية عن جورج راسل (مرسيدس).
هذا الفوز هو الثاني لفيرستابن في لاس فيغاس بعد 2023، والسادس له هذا الموسم والـ69 في مسيرته، مع صعوده إلى منصة التتويج للسباق الثامن تواليًا.
في المقابل، عزّز لاندو نوريس حظوظه بحسم لقب بطولة العالم للسائقين، بعدما حلّ ثانيًا قبل جولتين من النهاية، ليرفع رصيده إلى 390 نقطة في صدارة الترتيب، متقدّمًا بـ26 نقطة على كلٍ من زميله الأسترالي أوسكار بياستري (رابع السباق) وماكس فيرستابن.
وعلى مستوى الصانعين، اشتعلت المنافسة على المركز الثاني بين مرسيدس (423 نقطة) وريد بول (391) وفيراري (371)، في وقت حسم فيه ماكلارين اللقب للعام الثاني تواليًا برصيد 786 نقطة. (روسيا اليوم)
 
