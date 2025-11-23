إيسكو يجدد مع ريال بيتيس

Advertisement

فاجأ نادي جماهيره بالإعلان عن تمديد عقد نجمه المخضرم فرانشيسكو حتى حزيران 2028، من خلال لافتة خاصة ظهرت في مدرجات ملعبه قبل مواجهة جيرونا مساء الأحد ضمن الجولة 13 من .إيسكو، نجم السابق، عاد للمشاركة في مباراة جيرونا قادماً من مقاعد البدلاء في الشوط الثاني، وسط تصفيق حار من جمهور ، بعد غياب عن المباريات منذ آب الماضي بسبب كسر في عظمة الشظية.ويبلغ إيسكو 33 عاماً، وقد انضم إلى بيتيس في صيف 2023 في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع ، وخاض مع "الفيرديبلانكو" 69 مباراة سجل خلالها 21 هدفاً وقدم 18 تمريرة حاسمة.