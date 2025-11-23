22
رياضة
إيسكو يجدد مع ريال بيتيس
Lebanon 24
23-11-2025
15:13
فاجأ نادي
ريال بيتيس
جماهيره بالإعلان عن تمديد عقد نجمه المخضرم فرانشيسكو
إيسكو
حتى حزيران 2028، من خلال لافتة خاصة ظهرت في مدرجات ملعبه قبل مواجهة جيرونا مساء الأحد ضمن الجولة 13 من
الدوري الإسباني
.
إيسكو، نجم
ريال مدريد
السابق، عاد للمشاركة في مباراة جيرونا قادماً من مقاعد البدلاء في الشوط الثاني، وسط تصفيق حار من جمهور
بيتيس
، بعد غياب عن المباريات منذ آب الماضي بسبب كسر في عظمة الشظية.
ويبلغ إيسكو 33 عاماً، وقد انضم إلى
ريال
بيتيس في صيف 2023 في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع
إشبيلية
، وخاض مع "الفيرديبلانكو" 69 مباراة سجل خلالها 21 هدفاً وقدم 18 تمريرة حاسمة.
