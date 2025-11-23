رقم قياسي لنسرين نجيم وفوز لعلي مرتضى في سباق جونية

Advertisement

وإرتدت مدينة جونية خلال السباق البيارق والأعلام الوطنية وأعلام سبينيس (الراعي الحصري) وأعلام بلدية جونية وعدد من الجهات الشريكة. وركض في شوارعها التاريخية والتراثية العديد من المشاركات والمشاركين من مختلف الأعمار والمناطق ومن جنسيات مختلفة، وأشاعوا أجواء الحماسة والفرح.وحضرت وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بايراقداريان ممثلة صاحبة الرعاية الأولى نعمت عون، ووزيرة السياحة لورا لحود ووزيرة الشؤون الإجتماعية حنين السيد ووزير السياحة السابق وليد نصار والنائبان نعمت إفرام وفريد الخازن وممثل مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله العقيد خالد ناصر، وممثل مدير عام الأمن العام اللواء حسن شقير الرائد المهندس كلودين ، وممثل مدير عام أمن الدولة اللواء إدغار لاوندس الملازم أول يوسف الناكوزي، وقائد المركز العالي للرياضة العسكرية العميد الركن مخايل موسى، ورئيس بلدية جونية فيصل إفرام ونائبه الشيخ رشيد الخازن ورئيس لجنة السياحة فادي فياض وأعضاء المجلس البلدي، وممثل منظمة للطفولة في السفير ماركو لويجي كورسي، وممثل "سبينيس" المدير التنفيذي للتسويق رالف القاعي، ورئيس الإتحاد العربي للدراجات الهوائية الدكتور ياسر الدوخي، ورئيس إتحاد الدراجات في لبنان هراير ساتويان، ونائب رئيس إتحاد ألعاب القوى نعمة الله بجاني وأمير السر وسيم حولي ورئيسة جهاز الإسعاف والطواريء في الصليب الأحمراللبناني روزي بولس ومدير الجهاز ألكسي نعمة ونقيبة المعالجين الفيزيائيين الدكتورة سيدة ساسين.وكانت في إستقبالهم رئيسة جمعية "بيروت ماراتون" مي الخليل محاطة بنائبها العميد المتقاعد حسان رستم وأعضاء الهيئة الإدارية رادا صوّاف ودينا حركة وغسان حجار ومدير العلاقات العامة بشير السقا، والمستشار الإعلامي في الجمعية الزميل حسان محيي الدين ومدير السباقات إعرابي نائل ومديرة العمليات فرنسواز نعمة وفريق عمل الجمعية إلى ممثلي وسائل إعلامية .وكان تصريح للوزيرة بايراقداريان قالت فيه: "تشرّفت بتمثيل السيدة الأولى نعمت عون في هذا الحدث. وكوني وزيرة للشباب والرياضة أشجع على الدوام القيام بالنشاطات الرياضية وتعميم ثقافة الرياضة وإيجاد مساحات للتلاقي بين كل اللبنانيين. ولابد من التنويه بمبادرات السيدة الأولى الداعمة للحركة الرياضية وللمرأة الرياضية وتحفيزها لصناعة الإنجازات. وهنا لابد من التأكيد على أهمية ما تقوم به جمعية بيروت ماراتون من نشاطات هامة وعلى درجة عالية من الإحترافية".رئيس بلدية جونية فيصل إفرام قال: "هذا اليوم من أيام مدينة جونية المباركة والمشرّفة، اذ فتحت قلبها لكل الوافدين من المناطق اللبنانية ومدّت يدها للتعاون مع جمعية بيروت ماراتون في إستضافة حدث رياضي بأبعاده الوطنية والحضارية والثقافية والسياحية، وهو سباق سبينيس للسيدات في نسخته العاشرة. ومن دواعي إعتزازنا أن مدينة جونية تثبت مرة جديدة أنها عنوان التنمية البشرية ومساحة للتلاقي والوحدة الوطنية. ونوجّه التحية لجمعية بيروت ماراتون ورئيستها مي الخليل على التعاون والشراكة المثالية مع بلدية جونية، والشكر إلى جميع العدائين والعداءات الذين جاءوا للركض في شوارع جونية العابقة بالأصالة وهم يرفعون الأعلام اللبنانية، مع التحية لجيشنا المفدّى في عيد الإستقلال، كما التحية إلى إهلي وأحبتي في مدينة جونية الذين يثبتون في كل إستحقاق وحدث أنهم أهل المودة وحسن الضيافة كما شكري لأعضاء المجلس البلدي على جهودهم وتفانيهم ولجهاز شرطة الحرس البلدي على سهرهم وتضحياتهم".السيدة مي الخليل وجهت تحية إكبار وتقدير إلى السيدة الأولى نعمت عون "على كرم وشرف الرعاية للسباق وللوزيرة الصديقة نورا بايراقداريان وزيرة الشباب والرياضة حضورها معنا لتواكب الرياضيات والرياضيين ليكونوا مشاريع بطلات وأبطال في عالم رياضة الركض. ويبقى لبنان أرض الحدث والرسالة الإنسانية والقيم الرياضية".وفي النتائج الفنية للسباق على الصعيد التنافسي وبعد التدقيق بها من جانب حكّام إتحاد ألعاب القوى فقد جاءت على النحو التالي:1 _ فئة السيدات : سباق 5 كيلومتراتالمركز الأول : نسرين نجيم ( نادي إنتر ليبانون ) 24 : 17 دقيقةالمركز الثاني : بريوني ستين ( بلو ستارز ) 57 : 17 دقيقةالمركز الثالث : هيبا حمود ( الأردن ) 26 : 128 دقيقة2 – فئة الرجال : سباق 5 كيلومتراتالمركز الأول : علي مرتضى ( لاتز ران ) 02 : 15 دقيقةالمركز الثاني : محمود أبو زيد ( إنتر ليبانون ) 11 : 15 دقيقةالمركز الثالث : شربل سجعان ( إنتر ليبانون ) 15 : 15 دقيقة (الوكالة الوطنية للإعلام)