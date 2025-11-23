Advertisement

رياضة

هاتريك إيزي.. أرسنال يكتسح توتنهام ويعزّز صدارته

Lebanon 24
23-11-2025 | 16:06
أحرز إيبيريتشي إيزي ثلاثة أهداف "هاتريك" ليقود أرسنال لفوز كاسح 4-1 على ضيفه توتنهام هوتسبير، الأحد، في قمة المرحلة الـ12 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، معززاً موقع "المدفعجية" في صدارة الترتيب.
وعلى ملعب الإمارات في ديربي شمال لندن، افتتح البلجيكي لياندرو تروسارد التسجيل في الدقيقة 36، قبل أن يضيف إيزي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 41 و46. وقلّص البرازيلي ريتشارليسون الفارق لتوتنهام بهدف رائع في الدقيقة 55، غير أن إيزي عاد ليوقع على هدفه الثالث والرابع لأرسنال في الدقيقة 76، مؤكداً انتفاضة فريقه بعد تعثر المرحلة الماضية.
وكانت سلسلة انتصارات أرسنال، التي امتدت إلى 10 مباريات متتالية في مختلف المسابقات، بينها 8 لقاءات بشباك نظيفة، توقفت بالتعادل 2-2 مع سندرلاند في المرحلة الـ11، قبل أن يستعيد الفريق نغمة الفوز بقوة أمام توتنهام. (الجزيرة)
