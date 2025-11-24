26
رياضة
كيف يحافظ رونالدو على لياقته البدنية في سن الأربعين؟
Lebanon 24
24-11-2025
|
01:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
واصل
كريستيانو رونالدو
التألق مع فريق النصر السعودي، مسجلاً هدفًا رائعًا بضربة مقصية في فوز فريقه على
الخليج
4-1 مساء الأحد، ليعزز النصر صدارته لدوري المحترفين السعودي برصيد 27 نقطة من 9 انتصارات. الهدف أثار إعجاب الجماهير وأكد قدرة رونالدو على تقديم لحظات استثنائية رغم بلوغه سن الأربعين، بفضل حفاظه الصارم على لياقته البدنية ونمط حياته المنضبط.
وأعاد الهدف إلى الأذهان هدفه التاريخي مع
ريال مدريد
ضد يوفنتوس في
دوري أبطال أوروبا
2017-2018، والذي نال تحية جماهير الفريق
الإيطالي
قبل انتقاله لاحقًا إلى "البيانكونيري". ويعد هذا الهدف العاشر لرونالدو في
دوري
روشن هذا الموسم، ليأتي في المركز الثاني خلف مواطنه جواو فيليكس صاحب 11 هدفًا، فيما وصل إجمالي أهدافه الاحترافية إلى 954 هدفًا، على بعد 46 هدفًا من رقم الألف.
ويعتمد رونالدو على مجموعة من العادات التي تحافظ على أدائه المتميز، منها النوم متعدد الأطوار عبر خمس قيلولات يومية مدة كل منها 90 دقيقة، وفحوصات شهرية دقيقة لضبط مستويات الفيتامينات والهرمونات، وأساليب تعافٍ متقدمة تشمل التبريد المنزلي والأكسجين عالي الضغط وحمامات الثلج. كما يتبع نظامًا غذائيًا خاليًا من السكر، ويتمتع بانضباط صارم بعيدًا عن السهر والكحول، ويواصل تدريباته حتى في الإجازات وفق برنامج محدد، مع وجبات محسوبة العناصر لضمان أعلى مستوى من الأداء. (ارم نيوز)
