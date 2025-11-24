Advertisement

رياضة

نهاية غير متوقعة.. وفاة أحد نجوم الفنون القتالية المختلطة

Lebanon 24
24-11-2025 | 02:32
توفي نجم الفنون القتالية المختلطة إسحاق جونسون، البالغ من العمر 31 عامًا، بعد ساعات قليلة من انهياره أثناء نزاله في تحدي مقاتلي ماتادور بملعب "سيسيرو" في شيكاغو. ونُقل جونسون إلى مركز لويولا الطبي الجامعي بعد انهياره، لكنه فارق الحياة عند منتصف الليل وفقًا للمسؤولين، فيما فتحت الشرطة تحقيقًا لتحديد سبب الوفاة، ولا يزال التشريح قيد البحث.
وكان جونسون من المشاركين في مباريات عالية المخاطر ضمن الحدث، وكان من المقرر أن يواجه كوري نيويل في مباراة ملاكمة تايلاندية للوزن الثقيل.
 
وقدم المروج جو جويتيا تعازيه عبر فيسبوك، مؤكّدًا تقديم الرعاية الطبية له ونقل الخبر المؤسف لعائلته وزملائه. وانتشرت التعازي عبر الإنترنت، حيث أشاد المتابعون بشجاعته وروحه الإيجابية حتى اللحظات الأخيرة، بينما يُنتظر صدور التقرير الطبي لتوضيح أسباب الوفاة. 
