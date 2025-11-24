26
o
بيروت
23
o
طرابلس
26
o
صور
23
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
24
o
النبطية
18
o
زحلة
17
o
بعلبك
0
o
بشري
20
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
نهاية غير متوقعة.. وفاة أحد نجوم الفنون القتالية المختلطة
Lebanon 24
24-11-2025
|
02:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
توفي نجم الفنون القتالية المختلطة
إسحاق
جونسون
، البالغ من العمر 31 عامًا، بعد ساعات قليلة من انهياره أثناء نزاله في تحدي مقاتلي ماتادور بملعب "سيسيرو" في شيكاغو. ونُقل جونسون إلى مركز لويولا الطبي الجامعي بعد انهياره، لكنه فارق الحياة عند منتصف الليل وفقًا للمسؤولين، فيما فتحت الشرطة تحقيقًا لتحديد سبب الوفاة، ولا يزال التشريح قيد البحث.
Advertisement
وكان جونسون من المشاركين في مباريات عالية المخاطر ضمن الحدث، وكان من المقرر أن يواجه
كوري
نيويل في مباراة ملاكمة تايلاندية للوزن الثقيل.
وقدم المروج جو جويتيا تعازيه عبر
فيسبوك
، مؤكّدًا تقديم الرعاية الطبية له ونقل الخبر المؤسف لعائلته وزملائه. وانتشرت التعازي عبر الإنترنت، حيث أشاد المتابعون بشجاعته وروحه الإيجابية حتى اللحظات الأخيرة، بينما يُنتظر صدور التقرير الطبي لتوضيح أسباب الوفاة.
مواضيع ذات صلة
اتحاد الفنون القتالية المختلطة يستضيف بطولتين قاريتين في جونية
Lebanon 24
اتحاد الفنون القتالية المختلطة يستضيف بطولتين قاريتين في جونية
24/11/2025 16:40:32
24/11/2025 16:40:32
Lebanon 24
Lebanon 24
نهاية غير متوقعة.. وفاة شخصية رياضية معروفة في السجن! (صورة)
Lebanon 24
نهاية غير متوقعة.. وفاة شخصية رياضية معروفة في السجن! (صورة)
24/11/2025 16:40:32
24/11/2025 16:40:32
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا أمام نجوم من عالم السينما: الفن السابع وسيلة رجاء وسط العنف والحروب
Lebanon 24
البابا أمام نجوم من عالم السينما: الفن السابع وسيلة رجاء وسط العنف والحروب
24/11/2025 16:40:32
24/11/2025 16:40:32
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة مراهنات تهز عالم الفنون القتالية.. واتحاد UFC يطرد مقاتلاً
Lebanon 24
فضيحة مراهنات تهز عالم الفنون القتالية.. واتحاد UFC يطرد مقاتلاً
24/11/2025 16:40:32
24/11/2025 16:40:32
Lebanon 24
Lebanon 24
جونسون
فيسبوك
إنترنت
إسحاق
جو جو
ايلان
جامع
باري
تابع
قد يعجبك أيضاً
فاردي يستبدل اسمه ببيكي.. لفتة مؤثرة ضد العنف على المرأة
Lebanon 24
فاردي يستبدل اسمه ببيكي.. لفتة مؤثرة ضد العنف على المرأة
09:00 | 2025-11-24
24/11/2025 09:00:12
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم نتائج "بطولة كأس الاستقلال" للغولف
Lebanon 24
إليكم نتائج "بطولة كأس الاستقلال" للغولف
08:15 | 2025-11-24
24/11/2025 08:15:30
Lebanon 24
Lebanon 24
رونالدو والأهداف من ركلات مقصية.. قصة إصرار لا تنتهي
Lebanon 24
رونالدو والأهداف من ركلات مقصية.. قصة إصرار لا تنتهي
05:58 | 2025-11-24
24/11/2025 05:58:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بيريز يفتح الطريق… أغنى رجل على وجه الأرض يطرق باب "ريال مدريد"
Lebanon 24
بيريز يفتح الطريق… أغنى رجل على وجه الأرض يطرق باب "ريال مدريد"
04:30 | 2025-11-24
24/11/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعرضه لتهديدات بالقتل.. نجم يشتري كلباً لحمايته
Lebanon 24
بعد تعرضه لتهديدات بالقتل.. نجم يشتري كلباً لحمايته
03:44 | 2025-11-24
24/11/2025 03:44:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هذا ما تحضره إسرائيل للبنان.. تقريرٌ بريطاني يعلن
Lebanon 24
هذا ما تحضره إسرائيل للبنان.. تقريرٌ بريطاني يعلن
14:00 | 2025-11-23
23/11/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معهد إسرائيلي ينشر قائمة أسماء قادة "حزب الله".. طبطبائي ووفيق صفا ضمنها
Lebanon 24
معهد إسرائيلي ينشر قائمة أسماء قادة "حزب الله".. طبطبائي ووفيق صفا ضمنها
06:06 | 2025-11-24
24/11/2025 06:06:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أخر دراسة عن القهوة.. هذا ما تفعله بالدماغ
Lebanon 24
أخر دراسة عن القهوة.. هذا ما تفعله بالدماغ
06:30 | 2025-11-24
24/11/2025 06:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عواصف رعدية وثلوج.. منخفض جوي سيضرب لبنان
Lebanon 24
عواصف رعدية وثلوج.. منخفض جوي سيضرب لبنان
07:21 | 2025-11-24
24/11/2025 07:21:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد "غارة حارة حريك"... ماذا تبلغت لجنة "الميكانيزم"؟
Lebanon 24
بعد "غارة حارة حريك"... ماذا تبلغت لجنة "الميكانيزم"؟
10:26 | 2025-11-23
23/11/2025 10:26:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
09:00 | 2025-11-24
فاردي يستبدل اسمه ببيكي.. لفتة مؤثرة ضد العنف على المرأة
08:15 | 2025-11-24
إليكم نتائج "بطولة كأس الاستقلال" للغولف
05:58 | 2025-11-24
رونالدو والأهداف من ركلات مقصية.. قصة إصرار لا تنتهي
04:30 | 2025-11-24
بيريز يفتح الطريق… أغنى رجل على وجه الأرض يطرق باب "ريال مدريد"
03:44 | 2025-11-24
بعد تعرضه لتهديدات بالقتل.. نجم يشتري كلباً لحمايته
01:42 | 2025-11-24
كيف يحافظ رونالدو على لياقته البدنية في سن الأربعين؟
فيديو
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
Lebanon 24
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
02:38 | 2025-11-19
24/11/2025 16:40:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
11:23 | 2025-11-18
24/11/2025 16:40:32
Lebanon 24
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
12:17 | 2025-11-15
24/11/2025 16:40:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24