نهاية غير متوقعة.. وفاة أحد نجوم الفنون القتالية المختلطة

توفي نجم الفنون القتالية المختلطة ، البالغ من العمر 31 عامًا، بعد ساعات قليلة من انهياره أثناء نزاله في تحدي مقاتلي ماتادور بملعب "سيسيرو" في شيكاغو. ونُقل جونسون إلى مركز لويولا الطبي الجامعي بعد انهياره، لكنه فارق الحياة عند منتصف الليل وفقًا للمسؤولين، فيما فتحت الشرطة تحقيقًا لتحديد سبب الوفاة، ولا يزال التشريح قيد البحث.وكان جونسون من المشاركين في مباريات عالية المخاطر ضمن الحدث، وكان من المقرر أن يواجه نيويل في مباراة ملاكمة تايلاندية للوزن الثقيل.