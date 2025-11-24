بعد تعرضه لتهديدات بالقتل.. نجم يشتري كلباً لحمايته

Advertisement

أنفق مهاجم ألكسندر إيزاك نحو 35 ألف لشراء كلب حراسة من نوع "دوبرمان" مدرب تدريبًا عالياً، بعد تلقيه تهديدات بالقتل، وفق صحيفة "سبورت" . ويأتي هذا الإجراء في إطار سعي اللاعب للشعور بالأمان خارج الملعب، خاصة بعد انتقاله إلى الصيف الماضي قادمًا من نيوكاسل ، ومحاولته التأقلم مع حياته الجديدة في ميرسيسايد.وتعرض إيزاك وزميله في المنتخب السويدي مهاجم فيكتور غيوكيريس لتهديدات بالقتل بعد احتلال المركز الأخير في مجموعتها بتصفيات 2026.