رياضة

بعد تعرضه لتهديدات بالقتل.. نجم يشتري كلباً لحمايته

Lebanon 24
24-11-2025 | 03:44
أنفق مهاجم نادي ليفربول السويدي ألكسندر إيزاك نحو 35 ألف يورو لشراء كلب حراسة من نوع "دوبرمان" مدرب تدريبًا عالياً، بعد تلقيه تهديدات بالقتل، وفق صحيفة "سبورت" الإسبانية. ويأتي هذا الإجراء في إطار سعي اللاعب للشعور بالأمان خارج الملعب، خاصة بعد انتقاله إلى ليفربول الصيف الماضي قادمًا من نيوكاسل يونايتد، ومحاولته التأقلم مع حياته الجديدة في ميرسيسايد.
وتعرض إيزاك وزميله في المنتخب السويدي مهاجم آرسنال فيكتور غيوكيريس لتهديدات بالقتل بعد احتلال السويد المركز الأخير في مجموعتها بتصفيات كأس العالم 2026.
 
وأكدت الشركة المزودة للكلب أن لاعبي كرة القدم أصبحوا يلجأون بشكل متزايد لاقتناء كلاب الحراسة لحماية أنفسهم، معتبرة الكلب "أحد أكثر وسائل الوفاء والأمان".
 
ويُذكر أن إيزاك سجل هدفاً واحداً وصنع تمريرة حاسمة واحدة في ثماني مباريات منذ انضمامه لأغلى صفقة في تاريخ الدوري الإنكليزي بقيمة 145 مليون يورو.
