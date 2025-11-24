23
إليكم نتائج "بطولة كأس الاستقلال" للغولف
24-11-2025
08:15
نظّم نادي الغولف في
لبنان
بطولة كأس
الاستقلال
باللعبة بمشاركة 46 لاعبا ولاعبة تنافسوا على ملاعب النادي الخضراء في الجناح وفق نظام الزوجي وعلى مدى 6 ساعات، وكان التسديد على 18 حفرة.
وأقيم حفل توزيع الجوائز على الفائزين والفائزات بحضور رئيس النادي كريم سليم سلام الذي شارك وكريمته اللاعبة سارة سلام في البطولة. كما حضر عضو إدارة النادي روبير برنس والخبير طارق شرف مع عدد من المدربين والحكّام وجاءت النتائج على النحو التالي:
1 - شيخ موسى الزين وطوني أبو سرحال 43 نقطة.
2 - كريم سليم سلام وسارة كريم سلام 40 نقطة (أفضلية العد العكسي)
3 - سعد
أبو علي
وبلال عطايا 40 نقطة
4 - ناديا حرب وعلي معنّقي 40 نقطة
وأقيمت بطولات مماثلة في مناسبة عيد الاستقلال من جانب الجاليات
اللبنانية
المنتشرة قي كل من دبي والقاهرة والرياض والولايات المتحدة حيث رفعت الأعلام اللبنانية وأنشد اللاعبون واللاعبات النشيد الوطني. (الوكالة الوطنية للإعلام)
