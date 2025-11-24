إليكم نتائج "بطولة كأس الاستقلال" للغولف

Advertisement

نظّم نادي الغولف في بطولة كأس باللعبة بمشاركة 46 لاعبا ولاعبة تنافسوا على ملاعب النادي الخضراء في الجناح وفق نظام الزوجي وعلى مدى 6 ساعات، وكان التسديد على 18 حفرة.وأقيم حفل توزيع الجوائز على الفائزين والفائزات بحضور رئيس النادي كريم سليم سلام الذي شارك وكريمته اللاعبة سارة سلام في البطولة. كما حضر عضو إدارة النادي روبير برنس والخبير طارق شرف مع عدد من المدربين والحكّام وجاءت النتائج على النحو التالي:1 - شيخ موسى الزين وطوني أبو سرحال 43 نقطة.2 - كريم سليم سلام وسارة كريم سلام 40 نقطة (أفضلية العد العكسي)3 - سعد وبلال عطايا 40 نقطة4 - ناديا حرب وعلي معنّقي 40 نقطةوأقيمت بطولات مماثلة في مناسبة عيد الاستقلال من جانب الجاليات المنتشرة قي كل من دبي والقاهرة والرياض والولايات المتحدة حيث رفعت الأعلام اللبنانية وأنشد اللاعبون واللاعبات النشيد الوطني. (الوكالة الوطنية للإعلام)