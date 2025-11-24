Advertisement

رياضة

فاردي يستبدل اسمه ببيكي.. لفتة مؤثرة ضد العنف على المرأة

Lebanon 24
24-11-2025 | 09:00
Doc-P-1446218-638995972500907658.png
Doc-P-1446218-638995972500907658.png photos 0
اختار جيمي فاردي، مهاجم كريمونيزي، طريقة خاصة للتعبير عن تقديره لزوجته بيكي، خلال مباراة فريقه أمام روما في الدوري الإيطالي، الأحد، التي انتهت بخسارة كريمونيزي 1-3 على ملعب "جيوفاني زيني".
ففي إطار مبادرة "بطاقة حمراء للعنف" الهادفة إلى مكافحة العنف ضد المرأة في إيطاليا، قررت أندية لاتسيو وبارما وليتشي وأودينيزي وروما وكريمونيزي أن يخوض اللاعبون المباريات من دون أسمائهم المعتادة على القمصان، واستبدالها بأسماء نساء من عائلاتهم.
جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي السابق

الخيارات الأكثر انتشاراً بين اللاعبين كانت أسماء الأمهات والجدّات والزوجات والبنات، فيما فضّل فاردي، بطل الدوري الإنكليزي الممتاز مع ليستر سيتي موسم 2015-2016، وضع اسم زوجته "بيكي" على قميصه رقم 10، في لفتة عاطفية تعكس رابطاً استمر لأكثر من 10 سنوات بينهما.

فاردي، الذي التقى ببيكي لأول مرة عام 2014 وتزوّجها بعد عامين في قلعة "بيكفورتون" في تشيشاير، حقّق مسيرة لافتة مع ليستر سيتي، توّجها بلقب الدوري الإنجليزي والتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2017، كما نال جائزة هدّاف البريميرليغ عام 2020 برصيد 23 هدفاً.

وخلال الفترة بين 2012 و2025، خاض فاردي 500 مباراة بقميص ليستر سيتي، سجّل خلالها 200 هدف كاملين، قبل أن يواصل مسيرته اليوم بقميص كريمونيزي في إيطاليا، لكن هذه المرّة باسم "بيكي" على ظهره بدلاً من "فاردي". (العين)
