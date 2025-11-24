23
رياضة
أزمة جديدة في برشلونة.. لامين يامال يشتكي من "سوء التعامل" مع إصابته
Lebanon 24
24-11-2025
|
10:55
تقدّم لامين يامال، نجم
برشلونة
الشاب، بشكوى رسمية إلى إدارة النادي أبدى فيها استياءه من الطريقة التي يتعامل بها الطاقم الطبي مع إصاباته منذ بداية الموسم.
اللاعب البالغ 18 عاماً عانى من آلام متكررة في منطقة الحوض، تسببت في غيابه عن عدد من مباريات برشلونة في
الدوري الإسباني
(فالنسيا، خيتافي،
ريال
أوفييدو، إشبيلية) وفي
دوري أبطال أوروبا
أمام نيوكاسل يونايتد، إضافة إلى ابتعاده عن آخر 4 مباريات لمنتخب
إسبانيا
في تصفيات
كأس العالم
2026، ما أدى إلى توتر بين النادي والاتحاد الإسباني.
وبحسب موقع "ذا أثلتيك"، تقدّم لامين يامال بهذه الشكوى خلال التوقف الدولي في تشرين الأول الماضي ضد الطاقم الطبي الذي يترأسه خوليو توس، وطلب أن يتولى أعضاء آخرون من الجهاز الطبي الإشراف على علاجه، وهو ما وافقت عليه إدارة برشلونة.
إصابة يامال تأتي ضمن سلسلة من الإصابات التي ضربت الفريق هذا الموسم، إذ تعرّض 12 لاعباً من الفريق الأول لإصابات مختلفة منذ بداية الموسم، مقابل 8 فقط في الفترة نفسها من الموسم الماضي 2024-2025، ويرتبط ذلك – وفقاً للموقع – بسوء التحضير البدني خلال فترة الإعداد الصيفي.
برشلونة تأثر في الفترة الماضية بغياب أكثر من لاعب أساسي، مثل الحارس خوان غارسيا، والبرازيلي رافينيا، وأخيراً بيدري قبل التوقف الدولي الأخير. كما واجه اللاعبون مشكلات في مرحلة التعافي، أبرزها ما حدث مع رافينيا الذي تفاقمت إصابته في أوتار الفخذ بسبب تحميله أعباء بدنية كبيرة قبل اكتمال شفائه، ما حرمه من المشاركة في الكلاسيكو، إضافة لإصابة أليخاندرو بالدي في أوتار الفخذ خلال التوقف الدولي نتيجة استخدام خاطئ لجهاز
رياضي
.
إدارة برشلونة تأمل أن تؤدي التغييرات الأخيرة في الطاقم الطبي وعودة لاعبين مثل غارسيا ورافينيا إلى تقليل مشكلات الإصابات وتحسن أداء الفريق في الأسابيع المقبلة. (الجزيرة)
دوري أبطال أوروبا
الدوري الإسباني
كأس العالم
البرازيل
برشلونة
إسبانيا
الجزيرة
أوروبا
تابع
