ست هزائم في سبع مباريات… صلاح أصبح عبئاً على ليفربول

دعا النجم الإنكليزي واين روني مدرب آرني إلى اتخاذ قرار حاسم بشأن ، معتبراً أن استمرار تراجع مستواه يزيد من معاناة الفريق الذي يعيش سلسلة نتائج كارثية في الدوري الممتاز.

Advertisement

وجاءت مطالبة روني بعد الخسارة الثقيلة أمام نوتنغهام فورست بثلاثية في "أنفيلد"، رغم المبالغ الضخمة التي دفعها النادي في سوق الانتقالات من دون أن ينعكس ذلك تحسناً في الأداء.



ويرى روني أن صلاح لم يعد يقدم الإضافة الهجومية التي كان يشتهر بها، وأن تراجع جهده الدفاعي يترك الفريق مكشوفاً أمام المنافسين.

وأوضح أنه لو كان في موقع سلوت لاتخذ قراراً كبيراً من أجل مصلحة الفريق، مضيفاً أن وجود لاعبين جدد على مقاعد البدلاء بينما يشاهدون صلاح لا يركض يخلق رسالة خاطئة داخل غرفة الملابس، مهما كانت القيمة التاريخية للنجم المصري.



وطالب روني جماهير ليفربول بالتوقف عن استحضار اسم في كل تعثر، مشيراً إلى أن سلوت يواجه وضعاً صعباً لا يساعده فيه غياب وغيره من اللاعبين، لكنه شدد على أن غياب الروح القتالية ليس مبرراً.

واعتبر أن المقارنة الدائمة بين سلوت وكلوب تشبه ما عاشه بعد رحيل فيرغسون، داعياً المشجعين إلى دعم المدرب الجديد وعدم تحميله إرث الحقبة السابقة.



ويتراجع ليفربول بقوة بعدما خسر ست مباريات من آخر سبع، ليتراجع إلى المركز في واحدة من أسوأ مراحل الفريق في السنوات الأخيرة.