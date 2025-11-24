Advertisement

رياضة

ست هزائم في سبع مباريات… صلاح أصبح عبئاً على ليفربول

Lebanon 24
24-11-2025 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1446270-638996065999553735.jpg
Doc-P-1446270-638996065999553735.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
دعا النجم الإنكليزي واين روني مدرب ليفربول آرني سلوت إلى اتخاذ قرار حاسم بشأن المصري محمد صلاح، معتبراً أن استمرار تراجع مستواه يزيد من معاناة الفريق الذي يعيش سلسلة نتائج كارثية في الدوري الممتاز.
Advertisement
 وجاءت مطالبة روني بعد الخسارة الثقيلة أمام نوتنغهام فورست بثلاثية في "أنفيلد"، رغم المبالغ الضخمة التي دفعها النادي في سوق الانتقالات من دون أن ينعكس ذلك تحسناً في الأداء.

ويرى روني أن صلاح لم يعد يقدم الإضافة الهجومية التي كان يشتهر بها، وأن تراجع جهده الدفاعي يترك الفريق مكشوفاً أمام المنافسين.
وأوضح أنه لو كان في موقع سلوت لاتخذ قراراً كبيراً من أجل مصلحة الفريق، مضيفاً أن وجود لاعبين جدد على مقاعد البدلاء بينما يشاهدون صلاح لا يركض يخلق رسالة خاطئة داخل غرفة الملابس، مهما كانت القيمة التاريخية للنجم المصري.

وطالب روني جماهير ليفربول بالتوقف عن استحضار اسم يورغن كلوب في كل تعثر، مشيراً إلى أن سلوت يواجه وضعاً صعباً لا يساعده فيه غياب جوتا وغيره من اللاعبين، لكنه شدد على أن غياب الروح القتالية ليس مبرراً. 
واعتبر أن المقارنة الدائمة بين سلوت وكلوب تشبه ما عاشه مانشستر يونايتد بعد رحيل فيرغسون، داعياً المشجعين إلى دعم المدرب الجديد وعدم تحميله إرث الحقبة السابقة.

ويتراجع ليفربول بقوة بعدما خسر ست مباريات من آخر سبع، ليتراجع إلى المركز الحادي عشر في واحدة من أسوأ مراحل الفريق في السنوات الأخيرة.
 
مواضيع ذات صلة
بعد مباراة ليفربول وريال مدريد.. تصرف غريب من صلاح تجاه أرنولد
lebanon 24
25/11/2025 03:27:03 Lebanon 24 Lebanon 24
مباراة ليفربول ـ أستون فيلا.. محلل رياضي يتوقع عودة تاريخية لمحمد صلاح!
lebanon 24
25/11/2025 03:27:03 Lebanon 24 Lebanon 24
هل حان وقت الرحيل؟ ليفربول يجهّز خليفة صلاح
lebanon 24
25/11/2025 03:27:03 Lebanon 24 Lebanon 24
أسطورة ليفربول يدافع بقوة عن صلاح
lebanon 24
25/11/2025 03:27:03 Lebanon 24 Lebanon 24

رياضة

متفرقات

المصري محمد صلاح

مانشستر يونايتد

المصري محمد

يورغن كلوب

الحادي عشر

مانشستر

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:00 | 2025-11-24
14:58 | 2025-11-24
11:30 | 2025-11-24
10:55 | 2025-11-24
09:00 | 2025-11-24
08:15 | 2025-11-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24