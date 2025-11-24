مدرب تشيلسي يُشيد بنجوم برشلونة: "مشاهدتهم متعة خالصة"

أشاد إنزو ماريسكا، مدرب ، بالمواهب الشابة في قبل مواجهة الفريقين في ، مؤكداً أن مشاهدة لاعبين مثل وبيدري، إلى جانب لاعب فريقه الشاب إستيفاو، هي ما يمنح جمالها الحقيقي.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي أن إستيفاو يمتلك مستقبلاً واعداً مع تشيلسي، مشدداً على أن الأهم في هذه المرحلة هو استمتاعه باللعب وعدم الانشغال بمقارنات مع نجوم آخرين.



وأشار ماريسكا إلى أن مواجهة برشلونة تتطلب دفاعاً جماعياً صارماً نظراً لامتلاك مجموعة من أبرز المواهب، من بينها ولامين يامال ودي يونغ، مؤكداً أن فريقه يحتاج للتماسك في الخلف أمام هذا الكم من الخيارات الهجومية.