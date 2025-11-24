23
مدرب تشيلسي يُشيد بنجوم برشلونة: "مشاهدتهم متعة خالصة"
Lebanon 24
24-11-2025
|
16:00
أشاد إنزو ماريسكا، مدرب
تشيلسي
، بالمواهب الشابة في
برشلونة
قبل مواجهة الفريقين في
دوري أبطال أوروبا
، مؤكداً أن مشاهدة لاعبين مثل
لامين يامال
وبيدري، إلى جانب لاعب فريقه الشاب إستيفاو، هي ما يمنح
كرة القدم
جمالها الحقيقي.
وأوضح خلال المؤتمر الصحفي أن إستيفاو يمتلك مستقبلاً واعداً مع تشيلسي، مشدداً على أن الأهم في هذه المرحلة هو استمتاعه باللعب وعدم الانشغال بمقارنات مع نجوم آخرين.
وأشار ماريسكا إلى أن مواجهة برشلونة تتطلب دفاعاً جماعياً صارماً نظراً لامتلاك
النادي الإسباني
مجموعة من أبرز المواهب، من بينها
ليفاندوفسكي
ولامين يامال ودي يونغ، مؤكداً أن فريقه يحتاج للتماسك في الخلف أمام هذا الكم من الخيارات الهجومية.
