سر علمي وراء استمرار رونالدو في القمة... هذا ما كشفته شركة مختصة

Advertisement

كشفت شركة Whoop المتخصصة في قياس وتحليل البيانات الحيوية للرياضيين عن تفاصيل مذهلة تخص الحالة البدنية للنجم البالغ 40 عاما.فبحسب التحليلات التي نشرتها الشركة على حسابها الرسمي، أظهرت المؤشرات أن العمر البيولوجي لرونالدو لا يتجاوز 28 عاما أي أنه يعمل بجسد أصغر من عمره الحقيقي بـ 12 سنة كاملة.وفي التغريدة المرفقة، أوضحت الشركة أن بيانات الحيوية تتميز بثلاثة عناصر أساسية تفسر استمراره على أعلى المستويات:- التهاب منخفض للغاية Low inflammation: يشير إلى قدرة جسده على التعافي بسرعة وعدم تأثره بالإجهاد البدني المتكرر، وهو عامل حاسم في مسيرة لاعب محترف يلعب بمعدلات عالية في سن الأربعين.- إيصال فعال للأكسجين Efficient oxygen delivery: يدل على كفاءة الجهاز التنفسي والدوري، مما يسمح له بالحفاظ على لياقة هوائية ممتازة أثناء المباريات، وبالتالي التفوق في السرعة والانطلاقات وتكرار الجهد.- دقة استقلابية عالية Metabolic precision: تعكس قدرة جسمه على إدارة الطاقة بكفاءة، بما في ذلك تنظيم مستويات السكر، استهلاك الدهون، والتكيف مع الأحمال التدريبية الكثيفة.وأضافت Whoop أن هذه النتائج هي جزء مما تسميه Healthspan وهو مفهوم يركز على إطالة فترة الصحة والأداء، وليس فقط العمر . ووفقاً للشركة، فإن مختبراتها المتقدمة WHOOP Advanced Labs تساعد رونالدو على فهم بياناته وتحسين أدائه ليبقى في مستوى نادر بين لاعبي جيله.وتفاعل رونالدو مع هذه البيانات، مؤكدا صحة المعلومات ومبديا رضاه عن النتائج التي تظهر استمرار تفوقه البدني رغم تقدمه في العمر.ويواصل النجم تقديم أداء لافت في هذا الموسم، حيث شارك في تسع مباريات سجل خلالها 10 أهداف وصنع تمريرة حاسمة، مما يبرز التطابق الكامل بين أرقامه في الملعب ونتائج قياساته البدنية.