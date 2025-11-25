Advertisement

رياضة

مطالبة بتعويضات.. "السوبر ليغ" تصعد النزاع القانوني مع "اليويفا"

Lebanon 24
25-11-2025 | 02:48
A-
A+
Doc-P-1446483-638996610595181713.jpg
Doc-P-1446483-638996610595181713.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت شركة A22 المروجة لمشروع السوبر ليغ الأوروبية عن رفع دعوى قضائية ضد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، مطالبة بتعويضات تتجاوز 4.5 مليار يورو.
Advertisement

 وجاء في بيان رسمي للشركة أن الدعوى تستند إلى ما وصفته بـ"استغلال يويفا لموقعه الاحتكاري في تنظيم مسابقات الأندية الأوروبية وفرض قيود تمنع أي مشروع بديل من المنافسة بشكل عادل".

وأكدت A22 أن الاتحاد الأوروبي مارس نفوذا مطلقا على كرة القدم القارية لسنوات، مما حال دون تطوير أي نموذج منافس للسوبر ليغ، وأدى إلى خسائر مالية جسيمة للشركات والأندية التي سعت للانخراط في المشروع.

وأضاف البيان: "القرارات التي اتخذها يويفا عقب الإعلان الأول عن البطولة قبل أعوام، وضعت ضغوطا مباشرة على الأندية، وأدخلت المشروع في حالة تجميد قسري، كلفت الأطراف المعنية مبالغ طائلة."

وتأتي هذه الخطوة في وقت حساس يشهد تصاعد النقاشات القانونية حول شرعية الاحتكار الرياضي في أوروبا، خصوصا بعد سلسلة أحكام قضائية فتحت الباب أمام إعادة النظر في قدرة المؤسسات الرياضية التقليدية على منع أي منافسة جديدة.
مواضيع ذات صلة
برّاك جدد مطالبة لبنان بنزع سلاح "حزب الله" والاخير يكشف عن لاءاته
lebanon 24
25/11/2025 12:15:36 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: أميركا في "نزاع مسلّح" مع كارتلات المخدرات قرب فنزويلا
lebanon 24
25/11/2025 12:15:36 Lebanon 24 Lebanon 24
السوبر الأوروبي يعود للجدل: "ريال مدريد" يرفع سقف المواجهة
lebanon 24
25/11/2025 12:15:36 Lebanon 24 Lebanon 24
ضغط أيرلندي على "اليويفا": هل تُجمّد عضوية إسرائيل؟
lebanon 24
25/11/2025 12:15:36 Lebanon 24 Lebanon 24

الاتحاد الأوروبي

لكرة القدم

كرة القدم

الأوروبي

أوروبا

الرياض

النقاش

أوروبي

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
00:43 | 2025-11-25
23:00 | 2025-11-24
16:00 | 2025-11-24
14:58 | 2025-11-24
14:00 | 2025-11-24
11:30 | 2025-11-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24