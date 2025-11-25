مطالبة بتعويضات.. "السوبر ليغ" تصعد النزاع القانوني مع "اليويفا"

Advertisement

أعلنت شركة A22 المروجة لمشروع السوبر ليغ الأوروبية عن رفع دعوى قضائية ضد "يويفا"، مطالبة بتعويضات تتجاوز 4.5 مليار .وجاء في بيان رسمي للشركة أن الدعوى تستند إلى ما وصفته بـ"استغلال يويفا لموقعه الاحتكاري في تنظيم مسابقات الأندية الأوروبية وفرض قيود تمنع أي مشروع بديل من المنافسة بشكل عادل".وأكدت A22 أن الاتحاد مارس نفوذا مطلقا على القارية لسنوات، مما حال دون تطوير أي نموذج منافس للسوبر ليغ، وأدى إلى خسائر مالية جسيمة للشركات والأندية التي سعت للانخراط في المشروع.وأضاف البيان: "القرارات التي اتخذها يويفا عقب الإعلان الأول عن البطولة قبل أعوام، وضعت ضغوطا مباشرة على الأندية، وأدخلت المشروع في حالة تجميد قسري، كلفت الأطراف المعنية مبالغ طائلة."وتأتي هذه الخطوة في وقت حساس يشهد تصاعد النقاشات القانونية حول شرعية الاحتكار الرياضي في ، خصوصا بعد سلسلة أحكام قضائية فتحت الباب أمام إعادة النظر في قدرة المؤسسات الرياضية التقليدية على منع أي منافسة جديدة.