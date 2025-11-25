20
o
بيروت
20
o
طرابلس
19
o
صور
20
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
17
o
النبطية
14
o
زحلة
13
o
بعلبك
0
o
بشري
14
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
مطالبة بتعويضات.. "السوبر ليغ" تصعد النزاع القانوني مع "اليويفا"
Lebanon 24
25-11-2025
|
02:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت شركة A22 المروجة لمشروع السوبر ليغ الأوروبية عن رفع دعوى قضائية ضد
الاتحاد الأوروبي
لكرة القدم
"يويفا"، مطالبة بتعويضات تتجاوز 4.5 مليار
يورو
.
Advertisement
وجاء في بيان رسمي للشركة أن الدعوى تستند إلى ما وصفته بـ"استغلال يويفا لموقعه الاحتكاري في تنظيم مسابقات الأندية الأوروبية وفرض قيود تمنع أي مشروع بديل من المنافسة بشكل عادل".
وأكدت A22 أن الاتحاد
الأوروبي
مارس نفوذا مطلقا على
كرة القدم
القارية لسنوات، مما حال دون تطوير أي نموذج منافس للسوبر ليغ، وأدى إلى خسائر مالية جسيمة للشركات والأندية التي سعت للانخراط في المشروع.
وأضاف البيان: "القرارات التي اتخذها يويفا عقب الإعلان الأول عن البطولة قبل أعوام، وضعت ضغوطا مباشرة على الأندية، وأدخلت المشروع في حالة تجميد قسري، كلفت الأطراف المعنية مبالغ طائلة."
وتأتي هذه الخطوة في وقت حساس يشهد تصاعد النقاشات القانونية حول شرعية الاحتكار الرياضي في
أوروبا
، خصوصا بعد سلسلة أحكام قضائية فتحت الباب أمام إعادة النظر في قدرة المؤسسات الرياضية التقليدية على منع أي منافسة جديدة.
مواضيع ذات صلة
برّاك جدد مطالبة لبنان بنزع سلاح "حزب الله" والاخير يكشف عن لاءاته
Lebanon 24
برّاك جدد مطالبة لبنان بنزع سلاح "حزب الله" والاخير يكشف عن لاءاته
25/11/2025 12:15:36
25/11/2025 12:15:36
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: أميركا في "نزاع مسلّح" مع كارتلات المخدرات قرب فنزويلا
Lebanon 24
ترامب: أميركا في "نزاع مسلّح" مع كارتلات المخدرات قرب فنزويلا
25/11/2025 12:15:36
25/11/2025 12:15:36
Lebanon 24
Lebanon 24
السوبر الأوروبي يعود للجدل: "ريال مدريد" يرفع سقف المواجهة
Lebanon 24
السوبر الأوروبي يعود للجدل: "ريال مدريد" يرفع سقف المواجهة
25/11/2025 12:15:36
25/11/2025 12:15:36
Lebanon 24
Lebanon 24
ضغط أيرلندي على "اليويفا": هل تُجمّد عضوية إسرائيل؟
Lebanon 24
ضغط أيرلندي على "اليويفا": هل تُجمّد عضوية إسرائيل؟
25/11/2025 12:15:36
25/11/2025 12:15:36
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي
لكرة القدم
كرة القدم
الأوروبي
أوروبا
الرياض
النقاش
أوروبي
قد يعجبك أيضاً
سر علمي وراء استمرار رونالدو في القمة... هذا ما كشفته شركة مختصة
Lebanon 24
سر علمي وراء استمرار رونالدو في القمة... هذا ما كشفته شركة مختصة
00:43 | 2025-11-25
25/11/2025 12:43:36
Lebanon 24
Lebanon 24
برشلونة قطع اللحوم والأسماك عن لاعبيه لتوفير المال!
Lebanon 24
برشلونة قطع اللحوم والأسماك عن لاعبيه لتوفير المال!
23:00 | 2025-11-24
24/11/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مدرب تشيلسي يُشيد بنجوم برشلونة: "مشاهدتهم متعة خالصة"
Lebanon 24
مدرب تشيلسي يُشيد بنجوم برشلونة: "مشاهدتهم متعة خالصة"
16:00 | 2025-11-24
24/11/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة.. رئيس "الفيفا" في لبنان
Lebanon 24
بالصورة.. رئيس "الفيفا" في لبنان
14:58 | 2025-11-24
24/11/2025 02:58:58
Lebanon 24
Lebanon 24
ست هزائم في سبع مباريات… صلاح أصبح عبئاً على ليفربول
Lebanon 24
ست هزائم في سبع مباريات… صلاح أصبح عبئاً على ليفربول
14:00 | 2025-11-24
24/11/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عواصف رعدية وثلوج.. منخفض جوي سيضرب لبنان
Lebanon 24
عواصف رعدية وثلوج.. منخفض جوي سيضرب لبنان
07:21 | 2025-11-24
24/11/2025 07:21:24
Lebanon 24
Lebanon 24
ما الذي أدى إلى اغتيال الطبطبائي؟ تقرير إماراتيّ يتحدث عن "الخرق"
Lebanon 24
ما الذي أدى إلى اغتيال الطبطبائي؟ تقرير إماراتيّ يتحدث عن "الخرق"
11:00 | 2025-11-24
24/11/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معهد إسرائيلي ينشر قائمة أسماء قادة "حزب الله".. طبطبائي ووفيق صفا ضمنها
Lebanon 24
معهد إسرائيلي ينشر قائمة أسماء قادة "حزب الله".. طبطبائي ووفيق صفا ضمنها
06:06 | 2025-11-24
24/11/2025 06:06:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أخر دراسة عن القهوة.. هذا ما تفعله بالدماغ
Lebanon 24
أخر دراسة عن القهوة.. هذا ما تفعله بالدماغ
06:30 | 2025-11-24
24/11/2025 06:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
شخصية أخرى بمكانة طبطبائي في "الحزب".. تقريرٌ إسرائيلي يكشف الإسم
Lebanon 24
شخصية أخرى بمكانة طبطبائي في "الحزب".. تقريرٌ إسرائيلي يكشف الإسم
13:58 | 2025-11-24
24/11/2025 01:58:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
00:43 | 2025-11-25
سر علمي وراء استمرار رونالدو في القمة... هذا ما كشفته شركة مختصة
23:00 | 2025-11-24
برشلونة قطع اللحوم والأسماك عن لاعبيه لتوفير المال!
16:00 | 2025-11-24
مدرب تشيلسي يُشيد بنجوم برشلونة: "مشاهدتهم متعة خالصة"
14:58 | 2025-11-24
بالصورة.. رئيس "الفيفا" في لبنان
14:00 | 2025-11-24
ست هزائم في سبع مباريات… صلاح أصبح عبئاً على ليفربول
11:30 | 2025-11-24
مسيرة رياضية للبنانيين في قطر.. فيديو يرصدهم هناك
فيديو
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
Lebanon 24
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
02:38 | 2025-11-19
25/11/2025 12:15:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
11:23 | 2025-11-18
25/11/2025 12:15:36
Lebanon 24
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
12:17 | 2025-11-15
25/11/2025 12:15:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24