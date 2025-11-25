21
o
بيروت
16
o
طرابلس
18
o
صور
17
o
جبيل
18
o
صيدا
22
o
جونية
12
o
النبطية
13
o
زحلة
9
o
بعلبك
1
o
بشري
11
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
الموعد اقترب.. متى سيتزوّج رونالدو من جورجينا رودريغيز؟
Lebanon 24
25-11-2025
|
05:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكرت وسائل إعلام برتغالية، أن النجم
البرتغالي كريستيانو رونالدو
وخطيبته جورجينا رودريغيز اختارا مكان وموعد إقامة حفل زفافهما.
Advertisement
وأوضحت صحيفة "
كوريو
دا مانها"، أن قائد فريق النصر السعودي اختار
جزيرة
ماديرا، التي ولد فيها قبل 40 عاما، لإقامة حفل الزفاف.
وأوضحت صحيفة "جورنال دا ماديرا" أن الزفاف سيقام في كاتدرائية فونشال، على أن يقام حفل الاستقبال في فندق فاخر.
وفي ما يتعلق بالتوقيت، من المتوقع أن يحتفل الزوجان بين آب وأيلول 2026 بعد انتهاء
كأس العالم
وقبل انطلاق الدوري السعودي.
وتعد هذه الخطوة كسرا لتقليد إقامة الزفاف في موطن العروس، أي في بوينس آيرس في الأرجنتين، أو في إسبانيا حيث نشأت والتقت جورجينا برونالدو. (سكاي نيوز عربية)
مواضيع ذات صلة
بعد تسع سنوات من "الحب".. هذا موعد حفل زفاف جورجينا رودريغيز!
Lebanon 24
بعد تسع سنوات من "الحب".. هذا موعد حفل زفاف جورجينا رودريغيز!
25/11/2025 19:42:33
25/11/2025 19:42:33
Lebanon 24
Lebanon 24
رونالدو وميسي.. صراع الأساطير يقترب من محطاته الأخيرة
Lebanon 24
رونالدو وميسي.. صراع الأساطير يقترب من محطاته الأخيرة
25/11/2025 19:42:33
25/11/2025 19:42:33
Lebanon 24
Lebanon 24
كريستيانو رونالدو يكشف الإجابة المنتظرة.. هذا موعد اعتزاله
Lebanon 24
كريستيانو رونالدو يكشف الإجابة المنتظرة.. هذا موعد اعتزاله
25/11/2025 19:42:33
25/11/2025 19:42:33
Lebanon 24
Lebanon 24
عريسها اعتنق الإسلام.. فنانة شهيرة ستتزوج باحتفالين في مصر وايطاليا وتكشف الموعد (صورة)
Lebanon 24
عريسها اعتنق الإسلام.. فنانة شهيرة ستتزوج باحتفالين في مصر وايطاليا وتكشف الموعد (صورة)
25/11/2025 19:42:33
25/11/2025 19:42:33
Lebanon 24
Lebanon 24
البرتغالي كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
كأس العالم
البرتغالي
سكاي نيوز
السعود
جزيرة
سعودي
تابع
قد يعجبك أيضاً
قبل المواجهة مع أيندهوفن.. ضربة قاسية لليفربول
Lebanon 24
قبل المواجهة مع أيندهوفن.. ضربة قاسية لليفربول
10:53 | 2025-11-25
25/11/2025 10:53:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أكثر من 3 أعوام من الغياب.. بوغبا يعود إلى دوري أبطال أوروبا
Lebanon 24
بعد أكثر من 3 أعوام من الغياب.. بوغبا يعود إلى دوري أبطال أوروبا
09:19 | 2025-11-25
25/11/2025 09:19:28
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجته لينا الأشقر... رئيس "الفيفا" سينال الجنسيّة اللبنانيّة
Lebanon 24
زوجته لينا الأشقر... رئيس "الفيفا" سينال الجنسيّة اللبنانيّة
06:18 | 2025-11-25
25/11/2025 06:18:28
Lebanon 24
Lebanon 24
مطالبة بتعويضات.. "السوبر ليغ" تصعد النزاع القانوني مع "اليويفا"
Lebanon 24
مطالبة بتعويضات.. "السوبر ليغ" تصعد النزاع القانوني مع "اليويفا"
02:48 | 2025-11-25
25/11/2025 02:48:25
Lebanon 24
Lebanon 24
سر علمي وراء استمرار رونالدو في القمة... هذا ما كشفته شركة مختصة
Lebanon 24
سر علمي وراء استمرار رونالدو في القمة... هذا ما كشفته شركة مختصة
00:43 | 2025-11-25
25/11/2025 12:43:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
شخصية أخرى بمكانة طبطبائي في "الحزب".. تقريرٌ إسرائيلي يكشف الإسم
Lebanon 24
شخصية أخرى بمكانة طبطبائي في "الحزب".. تقريرٌ إسرائيلي يكشف الإسم
13:58 | 2025-11-24
24/11/2025 01:58:08
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكال حادّ بين ضيفين في برنامج حواري.. وتدخّل سياسي يوقف التصوير
Lebanon 24
إشكال حادّ بين ضيفين في برنامج حواري.. وتدخّل سياسي يوقف التصوير
15:05 | 2025-11-24
24/11/2025 03:05:25
Lebanon 24
Lebanon 24
في إسرائيل.. هذا ما قيل عن زيارة البابا إلى لبنان
Lebanon 24
في إسرائيل.. هذا ما قيل عن زيارة البابا إلى لبنان
15:46 | 2025-11-24
24/11/2025 03:46:04
Lebanon 24
Lebanon 24
قُبلة حميمة بين ممثلة سورية وممثل لبناني تُشعل المواقع ..هل تخطيا الحدود الحمراء؟ (صور)
Lebanon 24
قُبلة حميمة بين ممثلة سورية وممثل لبناني تُشعل المواقع ..هل تخطيا الحدود الحمراء؟ (صور)
01:38 | 2025-11-25
25/11/2025 01:38:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد استهداف الضاحية.. ما وضع حجوزات السفر إلى لبنان خلال زيارة البابا وماذا عن موسم الأعياد؟
Lebanon 24
بعد استهداف الضاحية.. ما وضع حجوزات السفر إلى لبنان خلال زيارة البابا وماذا عن موسم الأعياد؟
05:30 | 2025-11-25
25/11/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
10:53 | 2025-11-25
قبل المواجهة مع أيندهوفن.. ضربة قاسية لليفربول
09:19 | 2025-11-25
بعد أكثر من 3 أعوام من الغياب.. بوغبا يعود إلى دوري أبطال أوروبا
06:18 | 2025-11-25
زوجته لينا الأشقر... رئيس "الفيفا" سينال الجنسيّة اللبنانيّة
02:48 | 2025-11-25
مطالبة بتعويضات.. "السوبر ليغ" تصعد النزاع القانوني مع "اليويفا"
00:43 | 2025-11-25
سر علمي وراء استمرار رونالدو في القمة... هذا ما كشفته شركة مختصة
23:00 | 2025-11-24
برشلونة قطع اللحوم والأسماك عن لاعبيه لتوفير المال!
فيديو
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
Lebanon 24
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
02:38 | 2025-11-19
25/11/2025 19:42:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
11:23 | 2025-11-18
25/11/2025 19:42:33
Lebanon 24
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
12:17 | 2025-11-15
25/11/2025 19:42:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24