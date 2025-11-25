الموعد اقترب.. متى سيتزوّج رونالدو من جورجينا رودريغيز؟

Advertisement

ذكرت وسائل إعلام برتغالية، أن النجم وخطيبته جورجينا رودريغيز اختارا مكان وموعد إقامة حفل زفافهما.وأوضحت صحيفة " دا مانها"، أن قائد فريق النصر السعودي اختار ماديرا، التي ولد فيها قبل 40 عاما، لإقامة حفل الزفاف.وأوضحت صحيفة "جورنال دا ماديرا" أن الزفاف سيقام في كاتدرائية فونشال، على أن يقام حفل الاستقبال في فندق فاخر.وفي ما يتعلق بالتوقيت، من المتوقع أن يحتفل الزوجان بين آب وأيلول 2026 بعد انتهاء وقبل انطلاق الدوري السعودي.وتعد هذه الخطوة كسرا لتقليد إقامة الزفاف في موطن العروس، أي في بوينس آيرس في الأرجنتين، أو في إسبانيا حيث نشأت والتقت جورجينا برونالدو. (سكاي نيوز عربية)