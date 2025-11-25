Advertisement

رياضة

الموعد اقترب.. متى سيتزوّج رونالدو من جورجينا رودريغيز؟

Lebanon 24
25-11-2025 | 05:42
ذكرت وسائل إعلام برتغالية، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وخطيبته جورجينا رودريغيز اختارا مكان وموعد إقامة حفل زفافهما.
وأوضحت صحيفة "كوريو دا مانها"، أن قائد فريق النصر السعودي اختار جزيرة ماديرا، التي ولد فيها قبل 40 عاما، لإقامة حفل الزفاف.

وأوضحت صحيفة "جورنال دا ماديرا" أن الزفاف سيقام في كاتدرائية فونشال، على أن يقام حفل الاستقبال في فندق فاخر.

وفي ما يتعلق بالتوقيت، من المتوقع أن يحتفل الزوجان بين آب وأيلول 2026 بعد انتهاء كأس العالم وقبل انطلاق الدوري السعودي.

وتعد هذه الخطوة كسرا لتقليد إقامة الزفاف في موطن العروس، أي في بوينس آيرس في الأرجنتين، أو في إسبانيا حيث نشأت والتقت جورجينا برونالدو. (سكاي نيوز عربية)
البرتغالي كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو

كأس العالم

البرتغالي

سكاي نيوز

السعود

جزيرة

سعودي

Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24