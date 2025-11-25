بعد أكثر من 3 أعوام من الغياب.. بوغبا يعود إلى دوري أبطال أوروبا

يعود النجم الفرنسي المخضرم بول بوغبا للظهور من جديد في بطولة ، بعدما تواجد ضمن قائمة فريقه الفرنسي التي ستواجه بافوس .

ويحل موناكو ضيفا على بافوس غدا الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري للمسابقة القارية، حيث يسعى لحصد انتصاره الثاني على التوالي في البطولة، بعدما حقق فوزه الأول هذا الموسم على حساب بودو/جليمت النرويجي في الجولة الماضية.



واختار سيباستيان بوكونيولي، لموناكو، 22 لاعبا لخوض المباراة، حيث كان من بينهم بوغبا (32 عاما)، الذي سجل ظهوره الأول في الملاعب بعد غياب طويل خلال لقاء الفريق ضد رين بالدوري الفرنسي السبت الماضي. (روسيا اليوم)