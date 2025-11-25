Advertisement

رياضة

بعد أكثر من 3 أعوام من الغياب.. بوغبا يعود إلى دوري أبطال أوروبا

Lebanon 24
25-11-2025 | 09:19
يعود النجم الفرنسي المخضرم بول بوغبا للظهور من جديد في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما تواجد ضمن قائمة فريقه موناكو الفرنسي التي ستواجه بافوس القبرصي.
ويحل موناكو ضيفا على بافوس غدا الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري للمسابقة القارية، حيث يسعى لحصد انتصاره الثاني على التوالي في البطولة، بعدما حقق فوزه الأول هذا الموسم على حساب بودو/جليمت النرويجي في الجولة الماضية.

واختار سيباستيان بوكونيولي، المدير الفني لموناكو، 22 لاعبا لخوض المباراة، حيث كان من بينهم بوغبا (32 عاما)، الذي سجل ظهوره الأول في الملاعب بعد غياب طويل خلال لقاء الفريق ضد رين بالدوري الفرنسي السبت الماضي. (روسيا اليوم)
 
 
