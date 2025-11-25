Advertisement

رياضة

قبل المواجهة مع أيندهوفن.. ضربة قاسية لليفربول

Lebanon 24
25-11-2025 | 10:53
A-
A+
Doc-P-1446680-638996901606888171.jpg
Doc-P-1446680-638996901606888171.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
لن يتمكن صانع ألعاب ليفربول الدولي الألماني فلوريان فيرتز من المشاركة في لقاء أيندهوفن الهولندي غدا الأربعاء في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك عقب غيابه عن التدريبات.
Advertisement
 
ومن بين اللاعبين المصابين حاليا في صفوف ليفربول، كان الدولي الألماني الوحيد الذي أتيحت له فرصة العودة بعد تعافيه من إصابة عضلية لحقت به خلال مشاركته مع منتخب بلاده.

إلا أن اللاعب الذي انضم إلى ليفربول مقابل 100 مليون جنيه إسترليني (حوالي 131 مليون دولار)، غاب عن الحصة التدريبية الجماعية للفريق التي أجريت اليوم الثلاثاء، وهو ما يعني تلقائيا غيابه عن مواجهة الغد.

في السياق ذاته، لا يزال كونور برادلي وجيريمي فريمبونغ، اللذان يلعبان في مركز الظهير الأيمن، بحاجة إلى أسبوعين أو أكثر للتعافي من إصابتهما والعودة إلى المستطيل الأخضر، مما يشكل أزمة مستمرة في خط الدفاع للمدرب الهولندي لنادي ليفربول آرني سلوت.

وتقاسم لاعبا الوسط دومينيك سوبوسلاي وكورتيس جونز اللعب في مركز الظهير الأيمن، خلال خسارة ليفربول القاسية 0-3 أمام ضيفه نوتنغهام فورست، السبت الماضي. (روسيا اليوم) 
مواضيع ذات صلة
ضربة قاسية للباريسي.. دويه يغيب لأسابيع
lebanon 24
25/11/2025 19:42:50 Lebanon 24 Lebanon 24
ليفربول يعيش أسوأ أيامه.. ومواجهات قاسية في انتظاره
lebanon 24
25/11/2025 19:42:50 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: الصين كانت قاسية مع الولايات المتحدة خلال السنوات الماضية بسبب عدم وجود رؤساء أكفاء
lebanon 24
25/11/2025 19:42:50 Lebanon 24 Lebanon 24
خسارة جديدة لليفربول في كأس الرابطة الإنكليزية
lebanon 24
25/11/2025 19:42:50 Lebanon 24 Lebanon 24

دوري أبطال أوروبا

روسيا اليوم

لكرة القدم

الهولندي

فلوريان

أوروبا

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:58 | 2025-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:05 | 2025-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:46 | 2025-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:38 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
09:19 | 2025-11-25
06:18 | 2025-11-25
05:42 | 2025-11-25
02:48 | 2025-11-25
00:43 | 2025-11-25
23:00 | 2025-11-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24