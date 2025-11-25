21
رياضة
قبل المواجهة مع أيندهوفن.. ضربة قاسية لليفربول
Lebanon 24
25-11-2025
|
10:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
لن يتمكن صانع ألعاب
ليفربول
الدولي الألماني
فلوريان
فيرتز من المشاركة في لقاء أيندهوفن
الهولندي
غدا الأربعاء في بطولة
دوري أبطال أوروبا
لكرة القدم
، وذلك عقب غيابه عن التدريبات.
ومن بين اللاعبين المصابين حاليا في صفوف ليفربول، كان الدولي الألماني الوحيد الذي أتيحت له فرصة العودة بعد تعافيه من إصابة عضلية لحقت به خلال مشاركته مع منتخب بلاده.
إلا أن اللاعب الذي انضم إلى ليفربول مقابل 100 مليون جنيه إسترليني (حوالي 131 مليون دولار)، غاب عن الحصة التدريبية الجماعية للفريق التي أجريت اليوم الثلاثاء، وهو ما يعني تلقائيا غيابه عن مواجهة
الغد
.
في السياق ذاته، لا يزال كونور برادلي وجيريمي فريمبونغ، اللذان يلعبان في مركز الظهير الأيمن، بحاجة إلى أسبوعين أو أكثر للتعافي من إصابتهما والعودة إلى المستطيل الأخضر، مما يشكل أزمة مستمرة في خط الدفاع للمدرب الهولندي لنادي ليفربول آرني
سلوت
.
وتقاسم لاعبا الوسط دومينيك سوبوسلاي وكورتيس جونز اللعب في مركز الظهير الأيمن، خلال خسارة ليفربول القاسية 0-3 أمام ضيفه نوتنغهام فورست، السبت الماضي. (روسيا اليوم)
