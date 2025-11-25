Advertisement

رياضة

تصنيف قرعة كأس العالم... أي دولة تصدرت المنتخبات العربية؟

Lebanon 24
25-11-2025 | 23:00
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن تقسيم المنتخبات إلى أربعة مستويات لقرعة كأس العالم 2026 المقررة في 5 ديسمبر، حيث تصدّر منتخب المغرب المنتخبات العربية في المستوى الثاني، بينما جاء كل من مصر والجزائر وقطر والسعودية في المستوى الثالث.
وينص نظام القرعة على وضع الدول المستضيفة (كندا والمكسيك والولايات المتحدة) في المستوى الأول، فيما تُوزّع بقية المنتخبات الـ 39 المتأهلة بحسب تصنيفها العالمي للرجال الصادر في 19 نوفمبر 2025 على أربعة مستويات. وتشمل الخطة أيضًا كرتين للمنتخبات المتأهلة عبر الملحق العالمي وأربع كرات للمنتخبات القادمة من الملحق الأوروبي ضمن المستوى الرابع.

وجاء تصنيف المنتخبات على النحو التالي:

الوعاء 1: كندا، المكسيك، أميركا، إسبانيا، الأرجنتين، فرنسا، إنجلترا، البرازيل، البرتغال، هولندا، بلجيكا، ألمانيا

الوعاء 2: كرواتيا، المغرب، كولومبيا، أوروغواي، سويسرا، اليابان، السنغال، إيران، جمهورية كوريا، الإكوادور، النمسا، أستراليا

الوعاء 3: النرويج، بنما، مصر، الجزائر، اسكتلندا، باراغواي، تونس، كوت ديفوار، أوزبكستان، قطر، السعودية، جنوب أفريقيا

الوعاء 4: الأردن، الرأس الأخضر، غانا، كوراساو، هايتي، نيوزيلندا، المنتخبات الأربع (أ، ب، ج، د) المتأهلة من الملحق الأوروبي، المنتخبان الاثنان (أ، ب) المتأهلان من الملحق العالمي.
