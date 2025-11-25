تصنيف قرعة كأس العالم... أي دولة تصدرت المنتخبات العربية؟

Advertisement

وينص نظام القرعة على وضع الدول المستضيفة (كندا والمكسيك والولايات المتحدة) في المستوى الأول، فيما تُوزّع بقية المنتخبات الـ 39 المتأهلة بحسب تصنيفها العالمي للرجال الصادر في 19 نوفمبر 2025 على أربعة مستويات. وتشمل الخطة أيضًا كرتين للمنتخبات المتأهلة عبر الملحق العالمي وأربع كرات للمنتخبات من الملحق ضمن المستوى الرابع.وجاء تصنيف المنتخبات على النحو التالي:الوعاء 1: كندا، المكسيك، أميركا، إسبانيا، الأرجنتين، ، إنجلترا، البرازيل، البرتغال، هولندا، بلجيكا، ألمانياالوعاء 2: كرواتيا، المغرب، كولومبيا، أوروغواي، سويسرا، اليابان، السنغال، ، كوريا، الإكوادور، النمسا، أسترالياالوعاء 3: النرويج، بنما، مصر، الجزائر، اسكتلندا، باراغواي، تونس، كوت ديفوار، أوزبكستان، قطر، ، جنوب أفريقياالوعاء 4: ، الرأس الأخضر، غانا، كوراساو، هايتي، نيوزيلندا، المنتخبات الأربع (أ، ب، ج، د) المتأهلة من الملحق الأوروبي، المنتخبان الاثنان (أ، ب) المتأهلان من الملحق العالمي.