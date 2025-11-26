خسارة ثقيلة لبرشلونة في دوري أبطال أوروبا

واصل معاناته في وتعرّض لهزيمة قاسية أمام بثلاثية نظيفة على ملعب "ستامفورد بريدج".

وجاء الهدف الأول بالنيران الصديقة بعدما سجّل بالخطأ في مرمى فريقه، قبل أن تتعقد أوضاع برشلونة أكثر بطرد في الدقيقة 44 بعد حصوله على إنذارين. وفي الشوط الثاني، استغل تشيلسي النقص العددي وأضاف هدفين عبر إستيفاو ويليان ووليام ديلاب ليحسم المباراة بثلاثية.

وبرغم تعادله المثير 3-3 مع في الجولة الماضية، تجمّد رصيد برشلونة عند 7 نقاط، فيما رفع تشيلسي رصيده إلى 10 نقاط ليعزز موقعه في المركز الرابع.