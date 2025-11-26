Advertisement

رياضة

خسارة ثقيلة لبرشلونة في دوري أبطال أوروبا

Lebanon 24
26-11-2025 | 00:17
واصل برشلونة معاناته في دوري أبطال أوروبا وتعرّض لهزيمة قاسية أمام تشيلسي بثلاثية نظيفة على ملعب "ستامفورد بريدج".
وجاء الهدف الأول بالنيران الصديقة بعدما سجّل جول كوندي بالخطأ في مرمى فريقه، قبل أن تتعقد أوضاع برشلونة أكثر بطرد رونالد أراوخو في الدقيقة 44 بعد حصوله على إنذارين. وفي الشوط الثاني، استغل تشيلسي النقص العددي وأضاف هدفين عبر إستيفاو ويليان ووليام ديلاب ليحسم المباراة بثلاثية.
 
وبرغم تعادله المثير 3-3 مع كلوب بروج في الجولة الماضية، تجمّد رصيد برشلونة عند 7 نقاط، فيما رفع تشيلسي رصيده إلى 10 نقاط ليعزز موقعه في المركز الرابع.
