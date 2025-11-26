22
رياضة
حدّد الموعد والمكان.. في أي موقع سيحتفل رونالدو وجورجينا بزواجهما؟
Lebanon 24
26-11-2025
|
02:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
اختار الأسطورة
البرتغالية
كريستيانو رونالدو
إقامة زواجه من جورجينا رودريغيز في
كاتدرائية
فونشال التاريخية في مسقط رأسه بجزيرة ماديرا البرتغالية، بعد خطوبتهما في آب الماضي عقب علاقة استمرت تسع سنوات. ومن المتوقع أن يقام الحفل الصيف المقبل بعد
كأس العالم
2026، على أن تشمل مراسم الزواج في الكاتدرائية يليها حفل فاخر في فندق.
وتعد كاتدرائية فونشال أقدم مكان عبادة في ماديرا، افتتحت عام 1514، وتتميز بسقف من خشب
الأرز
، وتقع بالقرب من المستشفى الذي وُلد فيه
رونالدو
ونادي الشباب المحلي الذي بدأ فيه مسيرته الكروية.
والتقى رونالدو بجورجينا في 2016 خلال فترة لعبه لريال
مدريد
، وأنجبا طفلين معًا، ألانا وبيلا، إضافة إلى ثلاثة أبناء آخرين من علاقات سابقة، وهم كريستيانو
جونيور
والتوأم ماتيو وإيفا ماريا. وأكد رونالدو أن الأطفال كان لهم دور كبير في دفعه لطلب الزواج من جورجينا، التي أصبحت رائدة أعمال وعارضة أزياء وشخصية مؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي.
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
04:30 | 2025-11-26
الهزيمة الثقيلة تُعمّق أزمات "برشلونة" في دوري الأبطال
00:17 | 2025-11-26
خسارة ثقيلة لبرشلونة في دوري أبطال أوروبا
23:00 | 2025-11-25
تصنيف قرعة كأس العالم... أي دولة تصدرت المنتخبات العربية؟
15:36 | 2025-11-25
غلطة سراي يسقط بهدف صادم في معقله ضمن دوري الأبطال
13:04 | 2025-11-25
الفيفا يوقّع عقوبة على رونالدو بعد طرده في مباراة البرتغال وإيرلندا (فيديو)
10:53 | 2025-11-25
قبل المواجهة مع أيندهوفن.. ضربة قاسية لليفربول
