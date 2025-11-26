حدّد الموعد والمكان.. في أي موقع سيحتفل رونالدو وجورجينا بزواجهما؟

Advertisement

اختار الأسطورة إقامة زواجه من جورجينا رودريغيز في فونشال التاريخية في مسقط رأسه بجزيرة ماديرا البرتغالية، بعد خطوبتهما في آب الماضي عقب علاقة استمرت تسع سنوات. ومن المتوقع أن يقام الحفل الصيف المقبل بعد 2026، على أن تشمل مراسم الزواج في الكاتدرائية يليها حفل فاخر في فندق.وتعد كاتدرائية فونشال أقدم مكان عبادة في ماديرا، افتتحت عام 1514، وتتميز بسقف من خشب ، وتقع بالقرب من المستشفى الذي وُلد فيه ونادي الشباب المحلي الذي بدأ فيه مسيرته الكروية.والتقى رونالدو بجورجينا في 2016 خلال فترة لعبه لريال ، وأنجبا طفلين معًا، ألانا وبيلا، إضافة إلى ثلاثة أبناء آخرين من علاقات سابقة، وهم كريستيانو والتوأم ماتيو وإيفا ماريا. وأكد رونالدو أن الأطفال كان لهم دور كبير في دفعه لطلب الزواج من جورجينا، التي أصبحت رائدة أعمال وعارضة أزياء وشخصية مؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي.