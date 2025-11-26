الهزيمة الثقيلة تُعمّق أزمات "برشلونة" في دوري الأبطال

شهد ملعب "ستامفورد بريدج" ليلة الثلاثاء قمة أوروبية ساخنة انتهت بفوز "تشيلسي" الإنكليزي على " " الإسباني بثلاثية نظيفة، لتتواصل معاناة الفريق الكتالوني في هذا الموسم. المباراة التي حضرها حوالي 41 ألف متفرج، كشفت عن هشاشة دفاع "برشلونة"، وأظهرت الفرق بين الحماسة والضغط الذي قدمه "تشيلسي" مقابل ضعف الأداء الفردي والجماعي للاعبي الفريق الإسباني.

بدأت المباراة بشكل مأسوي للكتالونيين، عندما أحرز مدافعهم جول كوندي هدفًا عكسيًا في الدقيقة 27، قبل أن يزداد الوضع سوءًا بطرد المدافع والقائد أراوخو قبل نهاية الشوط الأول، ما ترك "برشلونة" بعشرة لاعبين لمواجهة اندفاع "البلوز" في الشوط الثاني. واستغل "تشيلسي" هذا النقص العددي بشكل مثالي، وأضاف هدفين آخرين عن طريق إستيفاو وليام ديلاب، ليعكس سيطرة الفريق الإنكليزي على مجريات اللقاء.

الأداء الفردي لبعض لاعبي "برشلونة" أثار غضب جماهيره ومدربه هانز ، الذي أعرب عن خيبة أمله من المستوى العام للفريق، رغم إشادته بالروح والجهد الذي أظهره الشاب رافينيا خلال دقائق مشاركته القليلة. كما أن الطرد المبكر لأراوخو والإخفاق في استغلال الفرص الأولى ألقى بظلاله على المباراة، ما كشف عن ضعف الانضباط الدفاعي والقدرة على مواجهة الضغط العالي للأندية .

بهذه الهزيمة، تجمد رصيد "البرسا" عند 7 نقاط في المركز الخامس عشر ضمن مجموعته، فيما ارتفع رصيد "تشيلسي" إلى 10 نقاط محتلا المركز الخامس، معززًا سطوة الأندية الإنكليزية على الإسبانية في هذا الموسم. ورغم صعوبة الوضع، يبقى الطريق أمام "برشلونة" متاحًا للتعويض، إذ تنتظره مباريات حاسمة أمام "آينتراخت فرانكفورت" و"سلافيا براغ" و"كوبنهاغن"، حيث سيكون على الفريق تقديم أداء مختلف كليًا، والعمل الانضباط الدفاعي والحماس الهجومي لضمان التأهل إلى الدور ثمن النهائي.

ختامًا، الهزيمة أمام "تشيلسي" ليست مجرد نتيجة في جدول الترتيب، بل مؤشر واضح على الحاجة الماسة لإعادة هيكلة الأداء الفردي والجماعي، واستثمار طاقات اللاعبين الشباب، من أجل استعادة هوية "برشلونة" الأوروبية والحفاظ على مكانته بين الكبار. إن لم يتم تصحيح المسار سريعًا، قد تصبح المغامرة في هذا الموسم أكثر تعقيدًا مما يتصور عشاق النادي الكتالوني.