Advertisement

خاص

الهزيمة الثقيلة تُعمّق أزمات "برشلونة" في دوري الأبطال

إيناس القشاط - Inass El Kashat

|
Lebanon 24
26-11-2025 | 04:30
A-
A+
Doc-P-1446942-638997503513044465.jpg
Doc-P-1446942-638997503513044465.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شهد ملعب "ستامفورد بريدج" ليلة الثلاثاء قمة أوروبية ساخنة انتهت بفوز "تشيلسي" الإنكليزي على "برشلونة" الإسباني بثلاثية نظيفة، لتتواصل معاناة الفريق الكتالوني في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم. المباراة التي حضرها حوالي 41 ألف متفرج، كشفت عن هشاشة دفاع "برشلونة"، وأظهرت الفرق بين الحماسة والضغط الذي قدمه "تشيلسي" مقابل ضعف الأداء الفردي والجماعي للاعبي الفريق الإسباني.
Advertisement
بدأت المباراة بشكل مأسوي للكتالونيين، عندما أحرز مدافعهم جول كوندي هدفًا عكسيًا في الدقيقة 27، قبل أن يزداد الوضع سوءًا بطرد المدافع والقائد أراوخو قبل نهاية الشوط الأول، ما ترك "برشلونة" بعشرة لاعبين لمواجهة اندفاع "البلوز" في الشوط الثاني. واستغل "تشيلسي" هذا النقص العددي بشكل مثالي، وأضاف هدفين آخرين عن طريق إستيفاو وليام ديلاب، ليعكس سيطرة الفريق الإنكليزي على مجريات اللقاء.
الأداء الفردي لبعض لاعبي "برشلونة" أثار غضب جماهيره ومدربه هانز فليك، الذي أعرب عن خيبة أمله من المستوى العام للفريق، رغم إشادته بالروح والجهد الذي أظهره الشاب رافينيا خلال دقائق مشاركته القليلة. كما أن الطرد المبكر لأراوخو والإخفاق في استغلال الفرص الأولى ألقى بظلاله على المباراة، ما كشف عن ضعف الانضباط الدفاعي والقدرة على مواجهة الضغط العالي للأندية الإنكليزية.
بهذه الهزيمة، تجمد رصيد "البرسا" عند 7 نقاط في المركز الخامس عشر ضمن مجموعته، فيما ارتفع رصيد "تشيلسي" إلى 10 نقاط محتلا المركز الخامس، معززًا سطوة الأندية الإنكليزية على الإسبانية في هذا الموسم. ورغم صعوبة الوضع، يبقى الطريق أمام "برشلونة" متاحًا للتعويض، إذ تنتظره مباريات حاسمة أمام "آينتراخت فرانكفورت" و"سلافيا براغ" و"كوبنهاغن"، حيث سيكون على الفريق تقديم أداء مختلف كليًا، والعمل على استعادة الانضباط الدفاعي والحماس الهجومي لضمان التأهل إلى الدور ثمن النهائي.
ختامًا، الهزيمة أمام "تشيلسي" ليست مجرد نتيجة في جدول الترتيب، بل مؤشر واضح على الحاجة الماسة لإعادة هيكلة الأداء الفردي والجماعي، واستثمار طاقات اللاعبين الشباب، من أجل استعادة هوية "برشلونة" الأوروبية والحفاظ على مكانته بين الكبار. إن لم يتم تصحيح المسار سريعًا، قد تصبح المغامرة في دوري الأبطال هذا الموسم أكثر تعقيدًا مما يتصور عشاق النادي الكتالوني.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
خسارة ثقيلة لبرشلونة في دوري أبطال أوروبا
lebanon 24
26/11/2025 15:29:46 Lebanon 24 Lebanon 24
مدافع توتنهام يتحوّل إلى "ميسي"... هدق خيالي يُشعل دوري الأبطال (فيديو)
lebanon 24
26/11/2025 15:29:46 Lebanon 24 Lebanon 24
غلطة سراي يسقط بهدف صادم في معقله ضمن دوري الأبطال
lebanon 24
26/11/2025 15:29:46 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو: يويفا يكشف قائمة الأهداف الأجمل في دوري الأبطال
lebanon 24
26/11/2025 15:29:46 Lebanon 24 Lebanon 24

خاص

رياضة

مقالات لبنان24

دوري الأبطال

على استعادة

الإنكليزية

على الحاج

الأوروبي

إنكليزي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

إيناس القشاط - Inass El Kashat

أيضاً في رياضة Lebanon 24
07:10 | 2025-11-26
02:52 | 2025-11-26
00:17 | 2025-11-26
23:00 | 2025-11-25
15:36 | 2025-11-25
13:04 | 2025-11-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24