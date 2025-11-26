بعد هزيمة برشلونة أمام تشيلسي.. تصرف مستفز من رافينيا

شهدت مباراة وبرشلونة في الجولة الخامسة من على ملعب "ستامفورد بريدج" هزيمة ثقيلة للبلوغرانا 3-0 ما أثار حالة من غضب جماهير الفريق الكتالوني.

على الرغم من خيبة أمل الجماهير، برز جناح البرازيلي رافينيا برد فعل اعتبره البعض مستفزا.



بعد إطلاق صافرة نهاية المباراة، تبادل رافينيا الضحك مع لاعبي تشيلسي بشكل مبالغ فيه، بينما بدا أنه يهنئ زميله البرازيلي إستيفاو ويليان على أدائه، الأمر الذي اعتبره البعض عدم مراعاة لمشاعر جماهير برشلونة.

لاحقا، حاول رافينيا تعويض الموقف بالتوجه إلى المدرجات لتقديم اعتذار للجماهير عن سلوكه بعد الهزيمة. (روسيا اليوم)