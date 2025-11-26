Advertisement

رياضة

بعد هزيمة برشلونة أمام تشيلسي.. تصرف مستفز من رافينيا

Lebanon 24
26-11-2025 | 07:10
شهدت مباراة تشيلسي وبرشلونة في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا على ملعب "ستامفورد بريدج" هزيمة ثقيلة للبلوغرانا 3-0 ما أثار حالة من غضب جماهير الفريق الكتالوني.
على الرغم من خيبة أمل الجماهير، برز جناح برشلونة البرازيلي رافينيا برد فعل اعتبره البعض مستفزا.

بعد إطلاق صافرة نهاية المباراة، تبادل رافينيا الضحك مع لاعبي تشيلسي بشكل مبالغ فيه، بينما بدا أنه يهنئ زميله البرازيلي إستيفاو ويليان على أدائه، الأمر الذي اعتبره البعض عدم مراعاة لمشاعر جماهير برشلونة.
 
لاحقا، حاول رافينيا تعويض الموقف بالتوجه إلى المدرجات لتقديم اعتذار للجماهير عن سلوكه بعد الهزيمة. (روسيا اليوم)
 
 
دوري أبطال أوروبا

روسيا اليوم

البرازيل

أوروبا

تشيلسي

روسيا

تالون

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24