21
o
بيروت
17
o
طرابلس
19
o
صور
18
o
جبيل
19
o
صيدا
22
o
جونية
14
o
النبطية
13
o
زحلة
10
o
بعلبك
2
o
بشري
13
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
بعد هزيمة برشلونة أمام تشيلسي.. تصرف مستفز من رافينيا
Lebanon 24
26-11-2025
|
07:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
شهدت مباراة
تشيلسي
وبرشلونة في الجولة الخامسة من
دوري أبطال أوروبا
على ملعب "ستامفورد بريدج" هزيمة ثقيلة للبلوغرانا 3-0 ما أثار حالة من غضب جماهير الفريق الكتالوني.
Advertisement
على الرغم من خيبة أمل الجماهير، برز جناح
برشلونة
البرازيلي رافينيا برد فعل اعتبره البعض مستفزا.
بعد إطلاق صافرة نهاية المباراة، تبادل رافينيا الضحك مع لاعبي تشيلسي بشكل مبالغ فيه، بينما بدا أنه يهنئ زميله البرازيلي إستيفاو ويليان على أدائه، الأمر الذي اعتبره البعض عدم مراعاة لمشاعر جماهير برشلونة.
لاحقا، حاول رافينيا تعويض الموقف بالتوجه إلى المدرجات لتقديم اعتذار للجماهير عن سلوكه بعد الهزيمة. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
الهزيمة الثقيلة تُعمّق أزمات "برشلونة" في دوري الأبطال
Lebanon 24
الهزيمة الثقيلة تُعمّق أزمات "برشلونة" في دوري الأبطال
26/11/2025 18:57:56
26/11/2025 18:57:56
Lebanon 24
Lebanon 24
مدرب تشيلسي يُشيد بنجوم برشلونة: "مشاهدتهم متعة خالصة"
Lebanon 24
مدرب تشيلسي يُشيد بنجوم برشلونة: "مشاهدتهم متعة خالصة"
26/11/2025 18:57:56
26/11/2025 18:57:56
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل موقعة تشيلسي.. خطر مزدوج يلاحق برشلونة
Lebanon 24
قبل موقعة تشيلسي.. خطر مزدوج يلاحق برشلونة
26/11/2025 18:57:56
26/11/2025 18:57:56
Lebanon 24
Lebanon 24
وكالة تاس عن وزير الخارجية البيلاروسي: قرار ليتوانيا إغلاق حدودها مع بيلاروسيا مستفز
Lebanon 24
وكالة تاس عن وزير الخارجية البيلاروسي: قرار ليتوانيا إغلاق حدودها مع بيلاروسيا مستفز
26/11/2025 18:57:56
26/11/2025 18:57:56
Lebanon 24
Lebanon 24
دوري أبطال أوروبا
روسيا اليوم
البرازيل
أوروبا
تشيلسي
روسيا
تالون
تابع
قد يعجبك أيضاً
قبيل مباراته أمام توتنهام.. باريس سان جيرمان يتلقى دفعة معنوية كبيرة
Lebanon 24
قبيل مباراته أمام توتنهام.. باريس سان جيرمان يتلقى دفعة معنوية كبيرة
09:32 | 2025-11-26
26/11/2025 09:32:04
Lebanon 24
Lebanon 24
الهزيمة الثقيلة تُعمّق أزمات "برشلونة" في دوري الأبطال
Lebanon 24
الهزيمة الثقيلة تُعمّق أزمات "برشلونة" في دوري الأبطال
04:30 | 2025-11-26
26/11/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حدّد الموعد والمكان.. في أي موقع سيحتفل رونالدو وجورجينا بزواجهما؟
Lebanon 24
حدّد الموعد والمكان.. في أي موقع سيحتفل رونالدو وجورجينا بزواجهما؟
02:52 | 2025-11-26
26/11/2025 02:52:21
Lebanon 24
Lebanon 24
خسارة ثقيلة لبرشلونة في دوري أبطال أوروبا
Lebanon 24
خسارة ثقيلة لبرشلونة في دوري أبطال أوروبا
00:17 | 2025-11-26
26/11/2025 12:17:25
Lebanon 24
Lebanon 24
تصنيف قرعة كأس العالم... أي دولة تصدرت المنتخبات العربية؟
Lebanon 24
تصنيف قرعة كأس العالم... أي دولة تصدرت المنتخبات العربية؟
23:00 | 2025-11-25
25/11/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
إسرائيل تستعدّ لعمليّة "سريعة" في لبنان في هذا التاريخ... مصادر تكشف مكانها
Lebanon 24
إسرائيل تستعدّ لعمليّة "سريعة" في لبنان في هذا التاريخ... مصادر تكشف مكانها
08:30 | 2025-11-26
26/11/2025 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد استهداف الضاحية.. ما وضع حجوزات السفر إلى لبنان خلال زيارة البابا وماذا عن موسم الأعياد؟
Lebanon 24
بعد استهداف الضاحية.. ما وضع حجوزات السفر إلى لبنان خلال زيارة البابا وماذا عن موسم الأعياد؟
12:30 | 2025-11-25
25/11/2025 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن رواتب العاملين في القطاع العام... بيانٌ من وزارة الماليّة
Lebanon 24
عن رواتب العاملين في القطاع العام... بيانٌ من وزارة الماليّة
07:59 | 2025-11-26
26/11/2025 07:59:31
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن الذهب.. سيصل إلى هذا السعر
Lebanon 24
مفاجأة عن الذهب.. سيصل إلى هذا السعر
13:51 | 2025-11-25
25/11/2025 01:51:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هدفٌ "خفي" وراء اغتيال طبطبائي.. لماذا سكنَ الضاحية؟
Lebanon 24
هدفٌ "خفي" وراء اغتيال طبطبائي.. لماذا سكنَ الضاحية؟
12:00 | 2025-11-25
25/11/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
09:32 | 2025-11-26
قبيل مباراته أمام توتنهام.. باريس سان جيرمان يتلقى دفعة معنوية كبيرة
04:30 | 2025-11-26
الهزيمة الثقيلة تُعمّق أزمات "برشلونة" في دوري الأبطال
02:52 | 2025-11-26
حدّد الموعد والمكان.. في أي موقع سيحتفل رونالدو وجورجينا بزواجهما؟
00:17 | 2025-11-26
خسارة ثقيلة لبرشلونة في دوري أبطال أوروبا
23:00 | 2025-11-25
تصنيف قرعة كأس العالم... أي دولة تصدرت المنتخبات العربية؟
15:36 | 2025-11-25
غلطة سراي يسقط بهدف صادم في معقله ضمن دوري الأبطال
فيديو
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
Lebanon 24
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
02:38 | 2025-11-19
26/11/2025 18:57:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
11:23 | 2025-11-18
26/11/2025 18:57:56
Lebanon 24
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
12:17 | 2025-11-15
26/11/2025 18:57:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24