قبيل مباراته أمام توتنهام.. باريس سان جيرمان يتلقى دفعة معنوية كبيرة

يتوقع أن يشارك عثمان ديمبلي الفائز بجائزة لعام 2025 مع في مباراته أمام المقرر إقامتها اليوم الأربعاء، وذلك عقب شفائه من إصابة في الساق.

ولم يلعب الجناح الدولي الفرنسي منذ أن اضطر للخروج في منتصف الشوط الأول من خسارة فريقه على ملعبه أمام 1-2 في الرابع من تشرين الثاني الحالي.



وسيظل ، الذي يعانى من الإصابات هذا الموسم، بدون الظهير الأيمن أشرف حكيمي، الذي تعرض لتمزق في كاحله الأيسر خلال الخسارة أمام ميونخ. (روسيا اليوم)