Advertisement

رياضة

قبيل مباراته أمام توتنهام.. باريس سان جيرمان يتلقى دفعة معنوية كبيرة

Lebanon 24
26-11-2025 | 09:32
A-
A+
Doc-P-1447123-638997716338980114.png
Doc-P-1447123-638997716338980114.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يتوقع أن يشارك عثمان ديمبلي الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2025 مع باريس سان جيرمان في مباراته أمام توتنهام المقرر إقامتها اليوم الأربعاء، وذلك عقب شفائه من إصابة في الساق.
Advertisement
 
ولم يلعب الجناح الدولي الفرنسي منذ أن اضطر للخروج في منتصف الشوط الأول من خسارة فريقه على ملعبه أمام بايرن ميونخ 1-2 في الرابع من تشرين الثاني الحالي.

وسيظل باريس سان جيرمان، الذي يعانى من الإصابات هذا الموسم، بدون الظهير الأيمن المغربي أشرف حكيمي، الذي تعرض لتمزق في كاحله الأيسر خلال الخسارة أمام بايرن ميونخ. (روسيا اليوم) 
مواضيع ذات صلة
"باريس سام جيرمان" مُستعدّ لدفع 230 مليون يورو لشراء يامال
lebanon 24
26/11/2025 18:58:03 Lebanon 24 Lebanon 24
لامين يامال خارج حسابات باريس سان جيرمان
lebanon 24
26/11/2025 18:58:03 Lebanon 24 Lebanon 24
باريس سان جيرمان يصعد إلى المركز السابع بين أغلى فرق العالم
lebanon 24
26/11/2025 18:58:03 Lebanon 24 Lebanon 24
يامال يهدد بالرحيل عن برشلونة نحو باريس سان جيرمان
lebanon 24
26/11/2025 18:58:03 Lebanon 24 Lebanon 24

جائزة الكرة الذهبية

الكرة الذهبية

بايرن ميونخ

روسيا اليوم

سان جيرمان

المغربي

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2025-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:30 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:59 | 2025-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:51 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
07:10 | 2025-11-26
04:30 | 2025-11-26
02:52 | 2025-11-26
00:17 | 2025-11-26
23:00 | 2025-11-25
15:36 | 2025-11-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24