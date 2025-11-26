21
رياضة
قبيل مباراته أمام توتنهام.. باريس سان جيرمان يتلقى دفعة معنوية كبيرة
Lebanon 24
26-11-2025
|
09:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
يتوقع أن يشارك عثمان ديمبلي الفائز بجائزة
الكرة الذهبية
لعام 2025 مع
باريس سان جيرمان
في مباراته أمام
توتنهام
المقرر إقامتها اليوم الأربعاء، وذلك عقب شفائه من إصابة في الساق.
ولم يلعب الجناح الدولي الفرنسي منذ أن اضطر للخروج في منتصف الشوط الأول من خسارة فريقه على ملعبه أمام
بايرن ميونخ
1-2 في الرابع من تشرين الثاني الحالي.
وسيظل
باريس
سان جيرمان
، الذي يعانى من الإصابات هذا الموسم، بدون الظهير الأيمن
المغربي
أشرف حكيمي، الذي تعرض لتمزق في كاحله الأيسر خلال الخسارة أمام
بايرن
ميونخ. (روسيا اليوم)
