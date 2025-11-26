من الشراكة إلى القطيعة… لماذا أشعل برشلونة غضب رئيس ريال مدريد؟

Advertisement

تدهورت علاقة فلورنتينو بيريز وخوان لابورتا بشكل كبير بعد أشهر من التنسيق في ملفات كبرى، أبرزها مشروع السوبر . وفي الجمعية العمومية لريال ، وجّه بيريز هجومًا مباشرًا على ، منتقدًا مباراة ميامي، وتقارب النادي الكتالوني مع رابطة الأندية الأوروبية، وملف تسجيل اللاعبين، وقضية نيغريرا.وكان الرئيسان على وفاق في السابق، بل إن بيريز ساعد برشلونة في بعض إجراءات التسجيل، لكن مدريد يرى اليوم أنّ النادي الكتالوني خان الثقة بعدما اقترب لابورتا من ورابطة الأندية الأوروبية، الجهات التي يعتبرها بيريز خصومه الأساسيين.منذ ذلك التقارب، صعّد مواقفه: أحبط إقامة مباراة برشلونة–فياريال في ميامي، وانضم رسميًا كطرف في قضية نيغريرا. كما تبادلت الأطراف تصريحات حادة، أبرزها اتهام لابورتا لمدريد بوجود "يد بيضاء"، وردّ كورتوا وبيلينغهام بالإشارة إلى قضية الحكام.وبحسب الصحافة ، فإن العلاقة بين الرئيسين وصلت إلى مرحلة قطيعة كاملة، بعد أن تحوّل التحالف السابق إلى عداء مفتوح.