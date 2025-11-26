20
بيروت
طرابلس
صور
جبيل
صيدا
جونية
النبطية
زحلة
بعلبك
بشري
بيت الدين
من الشراكة إلى القطيعة… لماذا أشعل برشلونة غضب رئيس ريال مدريد?
Lebanon 24
26-11-2025
|
16:00
تدهورت علاقة فلورنتينو بيريز وخوان لابورتا بشكل كبير بعد أشهر من التنسيق في ملفات كبرى، أبرزها مشروع
دوري
السوبر
الأوروبي
. وفي الجمعية العمومية لريال
مدريد
، وجّه بيريز هجومًا مباشرًا على
برشلونة
، منتقدًا مباراة ميامي، وتقارب النادي الكتالوني مع رابطة الأندية الأوروبية، وملف تسجيل اللاعبين، وقضية نيغريرا.
وكان الرئيسان على وفاق في السابق، بل إن بيريز ساعد برشلونة في بعض إجراءات التسجيل، لكن مدريد يرى اليوم أنّ النادي الكتالوني خان الثقة بعدما اقترب لابورتا من
الاتحاد الأوروبي
ورابطة الأندية الأوروبية، الجهات التي يعتبرها بيريز خصومه الأساسيين.
منذ ذلك التقارب، صعّد
ريال مدريد
مواقفه: أحبط إقامة مباراة برشلونة–فياريال في ميامي، وانضم رسميًا كطرف في قضية نيغريرا. كما تبادلت الأطراف تصريحات حادة، أبرزها اتهام لابورتا لمدريد بوجود "يد بيضاء"، وردّ كورتوا وبيلينغهام بالإشارة إلى قضية الحكام.
وبحسب الصحافة
الإسبانية
، فإن العلاقة بين الرئيسين وصلت إلى مرحلة قطيعة كاملة، بعد أن تحوّل التحالف السابق إلى عداء مفتوح.
