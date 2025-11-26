Advertisement

ليفربول ينهار: هزيمة سادسة وتراجع صادم إلى المركز الـ11

Lebanon 24
26-11-2025 | 23:00
Doc-P-1447175-638997796049634666.jpg
Doc-P-1447175-638997796049634666.jpg photos 0
تعمّقت أزمة ليفربول حامل لقب الدوري الإنجليزي بعد سقوطه أمام نوتنغهام فورست بنتيجة 0-3 في أنفيلد، لتكون الهزيمة السادسة له هذا الموسم. وبحسب شبكة "أوبتا"، خسر الفريق مباراتين متتاليتين بفارق ثلاثة أهداف أو أكثر لأول مرة منذ نيسان 1965، بعدما كان قد سقط بالنتيجة نفسها أمام مانشستر سيتي في الجولة السابقة.
ويعاني ليفربول من ضعف دفاعي واضح، إذ تلقى 20 هدفًا في 12 مباراة، أي ما يقارب نصف عدد أهداف الموسم الماضي بأكمله. ويعدّ رابع أضعف خط دفاع في البريميرليغ بعد وولفرهامبتون، وست هام، وبيرنلي. كما أصبح رابع فريق حامل للقب يتلقى ست هزائم أو أكثر في بداية الموسم، بعد بلاكبيرن 95-96، وتشلسي 2015-2016، وليستر 2016-2017.

وعلى الصعيد الفردي، بات ألكسندر إيزاك أول لاعب في تاريخ ليفربول يخسر أول أربع مباريات له عندما يشارك أساسيًا، في مؤشر إضافي على عمق الأزمة.

المدرب الهولندي آرني سلوت اعترف بمسؤوليته عن النتائج السيئة قائلاً إن الخسارة بثلاثية في أنفيلد "غير مقبولة"، مؤكدًا أنه لا يلجأ إلى الأعذار وأن الفريق ملزم بإيجاد حلول عاجلة. ورغم الضغوط المتزايدة، شدد سلوت على ثقته بقدرة اللاعبين على تجاوز المرحلة واستعادة التوازن.

وتراجع ليفربول إلى المركز الـ11 برصيد 18 نقطة، مبتعدًا بثماني نقاط عن أرسنال المتصدر الذي يواجه توتنهام لاحقًا. وتؤكد الصحافة البريطانية أن استمرار نزيف النقاط قد يضع مدرب ليفربول في موقف حرج إذا لم يبدأ الفريق في تحسين نتائجه سريعًا.
