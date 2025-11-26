Advertisement

رياضة

لبنان يحصد برونزية "الستريت بول" في عُمان

Lebanon 24
26-11-2025
أحرز منتخب لبنان تحت 18 سنة المركز الثالث ونال الميدالية البرونزية في البطولة العربية لكرة السلة الثلاثية (3x3) التي استضافتها سلطنة عُمان، بعد مسار ناجح في الأدوار التمهيدية وصولًا إلى نصف النهائي الذي خسره أمام قطر.
وخاض منتخب الأرز مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع أمام منتخب عُمان "أ"، وتمكّن من الفوز 18-15 ليحسم برونزية البطولة.

وضمّت البعثة اللبنانية المدرب جان قبّاني واللاعبين سليم خوري، شربل أبو حيدر، هادي بريتي، وشربل الراعي، وسط حضور لافت للجمهور اللبناني الذي واكب المنتخب ودعمه في مبارياته.
