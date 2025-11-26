20
o
بيروت
16
o
طرابلس
18
o
صور
20
o
جبيل
18
o
صيدا
20
o
جونية
11
o
النبطية
8
o
زحلة
9
o
بعلبك
2
o
بشري
12
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
لبنان يحصد برونزية "الستريت بول" في عُمان
Lebanon 24
26-11-2025
|
11:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
أحرز منتخب
لبنان
تحت 18 سنة المركز الثالث ونال الميدالية البرونزية في
البطولة العربية
لكرة السلة الثلاثية (3x3) التي استضافتها سلطنة
عُمان
، بعد مسار ناجح في الأدوار التمهيدية وصولًا إلى نصف النهائي الذي خسره أمام قطر.
Advertisement
وخاض منتخب
الأرز
مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع أمام منتخب عُمان "أ"، وتمكّن من الفوز 18-15 ليحسم برونزية البطولة.
وضمّت البعثة
اللبنانية
المدرب جان قبّاني واللاعبين سليم
خوري
، شربل
أبو حيدر
، هادي بريتي، وشربل
الراعي
، وسط حضور لافت للجمهور اللبناني الذي واكب المنتخب ودعمه في مبارياته.
مواضيع ذات صلة
"بعذران" يحصد جائزة أفضل فيلم قصير في مهرجان المكسيك
Lebanon 24
"بعذران" يحصد جائزة أفضل فيلم قصير في مهرجان المكسيك
26/11/2025 21:53:36
26/11/2025 21:53:36
Lebanon 24
Lebanon 24
"تاتش" تحصدُ 34550 دولاراً من "المزاد العلني الالكتروني الأول" على الأرقام المميزة
Lebanon 24
"تاتش" تحصدُ 34550 دولاراً من "المزاد العلني الالكتروني الأول" على الأرقام المميزة
26/11/2025 21:53:36
26/11/2025 21:53:36
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان يحصد ثلاث ميداليات دولية في معرض الاختراعات بكرواتيا
Lebanon 24
لبنان يحصد ثلاث ميداليات دولية في معرض الاختراعات بكرواتيا
26/11/2025 21:53:36
26/11/2025 21:53:36
Lebanon 24
Lebanon 24
المجري لاسلو كراسناهوركاي يحصد نوبل للآداب 2025
Lebanon 24
المجري لاسلو كراسناهوركاي يحصد نوبل للآداب 2025
26/11/2025 21:53:36
26/11/2025 21:53:36
Lebanon 24
Lebanon 24
البطولة العربية
اللبنانية
أبو حيدر
الراعي
الأرز
عُمان
البعث
تابع
قد يعجبك أيضاً
هل يبتعد نيمار عن مونديال 2026؟ إصابة جديدة تربك حسابات البرازيل
Lebanon 24
هل يبتعد نيمار عن مونديال 2026؟ إصابة جديدة تربك حسابات البرازيل
14:00 | 2025-11-26
26/11/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان يودّع تصفيات كأس العرب... وخسارة مؤلمة أمام السودان
Lebanon 24
لبنان يودّع تصفيات كأس العرب... وخسارة مؤلمة أمام السودان
13:32 | 2025-11-26
26/11/2025 01:32:56
Lebanon 24
Lebanon 24
قبيل مباراته أمام توتنهام.. باريس سان جيرمان يتلقى دفعة معنوية كبيرة
Lebanon 24
قبيل مباراته أمام توتنهام.. باريس سان جيرمان يتلقى دفعة معنوية كبيرة
09:32 | 2025-11-26
26/11/2025 09:32:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد هزيمة برشلونة أمام تشيلسي.. تصرف مستفز من رافينيا
Lebanon 24
بعد هزيمة برشلونة أمام تشيلسي.. تصرف مستفز من رافينيا
07:10 | 2025-11-26
26/11/2025 07:10:25
Lebanon 24
Lebanon 24
الهزيمة الثقيلة تُعمّق أزمات "برشلونة" في دوري الأبطال
Lebanon 24
الهزيمة الثقيلة تُعمّق أزمات "برشلونة" في دوري الأبطال
04:30 | 2025-11-26
26/11/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
إسرائيل تستعدّ لعمليّة "سريعة" في لبنان في هذا التاريخ... مصادر تكشف مكانها
Lebanon 24
إسرائيل تستعدّ لعمليّة "سريعة" في لبنان في هذا التاريخ... مصادر تكشف مكانها
08:30 | 2025-11-26
26/11/2025 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن رواتب العاملين في القطاع العام... بيانٌ من وزارة الماليّة
Lebanon 24
عن رواتب العاملين في القطاع العام... بيانٌ من وزارة الماليّة
07:59 | 2025-11-26
26/11/2025 07:59:31
Lebanon 24
Lebanon 24
خضع لعمليّة جراحيّة.. الرئيس أمين الجميّل في المستشفى
Lebanon 24
خضع لعمليّة جراحيّة.. الرئيس أمين الجميّل في المستشفى
09:22 | 2025-11-26
26/11/2025 09:22:48
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ عن "الصرافات الآلية" في لبنان.. معلومات جديدة
Lebanon 24
خبرٌ عن "الصرافات الآلية" في لبنان.. معلومات جديدة
11:59 | 2025-11-26
26/11/2025 11:59:28
Lebanon 24
Lebanon 24
من هي المحطة التلفزيونية اللبنانية التي سترافق البابا من روما؟
Lebanon 24
من هي المحطة التلفزيونية اللبنانية التي سترافق البابا من روما؟
15:23 | 2025-11-25
25/11/2025 03:23:24
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
14:00 | 2025-11-26
هل يبتعد نيمار عن مونديال 2026؟ إصابة جديدة تربك حسابات البرازيل
13:32 | 2025-11-26
لبنان يودّع تصفيات كأس العرب... وخسارة مؤلمة أمام السودان
09:32 | 2025-11-26
قبيل مباراته أمام توتنهام.. باريس سان جيرمان يتلقى دفعة معنوية كبيرة
07:10 | 2025-11-26
بعد هزيمة برشلونة أمام تشيلسي.. تصرف مستفز من رافينيا
04:30 | 2025-11-26
الهزيمة الثقيلة تُعمّق أزمات "برشلونة" في دوري الأبطال
02:52 | 2025-11-26
حدّد الموعد والمكان.. في أي موقع سيحتفل رونالدو وجورجينا بزواجهما؟
فيديو
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
Lebanon 24
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
02:38 | 2025-11-19
26/11/2025 21:53:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
11:23 | 2025-11-18
26/11/2025 21:53:36
Lebanon 24
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
12:17 | 2025-11-15
26/11/2025 21:53:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24