لبنان يحصد برونزية "الستريت بول" في عُمان

أحرز منتخب تحت 18 سنة المركز الثالث ونال الميدالية البرونزية في لكرة السلة الثلاثية (3x3) التي استضافتها سلطنة ، بعد مسار ناجح في الأدوار التمهيدية وصولًا إلى نصف النهائي الذي خسره أمام قطر.وخاض منتخب مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع أمام منتخب عُمان "أ"، وتمكّن من الفوز 18-15 ليحسم برونزية البطولة.وضمّت البعثة المدرب جان قبّاني واللاعبين سليم ، شربل ، هادي بريتي، وشربل ، وسط حضور لافت للجمهور اللبناني الذي واكب المنتخب ودعمه في مبارياته.