رياضة

بفوز "نادر".. أرسنال ينتزع صدارة دوري الأبطال من بايرن ميونيخ

Lebanon 24
27-11-2025 | 00:47
فاز أرسنال الإنكليزي، على بايرن ميونيخ لأول مرة منذ عقد من الزمان، ليحافظ على سجله المثالي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم هذا الموسم بعد فوزه 3-1 ليتصدر المجموعة.
سجل جورين تيمبر هدف التقدم لفريق المدرب ميكل أرتيتا من ركلة ركنية في الدقيقة 22، لكن لاعب بايرن الشاب لينارت كارل سجل هدف التعادل بطريقة رائعة قبل نهاية الشوط الأول.

ورغم ذلك، سيطر أرسنال على الشوط الثاني وأظهر العمق الكبير لتشكيلته، حيث سجل البديلان نوني مادويكي وجابرييل مارتينيلي هدفين ليحقق الفريق انتصاره الخامس على التوالي.
وشهد شمال لندن عودة هادئة للمهاجم الهداف هاري كين إلى بايرن ميونيخ، حيث تعرض فريقه لهزيمته الأولى هذا الموسم في جميع المسابقات.
ومع إضاعة إنتر ميلان لنقاط، أصبح أرسنال الآن الفريق الوحيد في البطولة الذي جمع 15 نقطة كاملة، ويبدو أنه قد ضمن تقريبا مكانه في دور الستة عشر.

ويعد أرسنال وبايرن ميونيخ أبرز الفرق في أوروبا هذا الموسم، إذ يتصدران بفارق ست نقاط لكل منهما الدوري الإنكليزي الممتاز ودوري الدرجة الأولى الألماني على الترتيب، وبسجل خالٍ من الكبوات بعد أربع مباريات في دوري أبطال أوروبا.

والتقى الفريقان في دور الثمانية قبل عامين وفاز بايرن ميونيخ، لكن أرسنال انتقل إلى مستوى آخر منذ تلك المواجهة، ودخل مباراة الأربعاء بعد سلسلة مؤلفة من 15 مباراة بلا هزيمة في كل المسابقات.

وبينما يبدو الصعود لدور 16 مضمونا بالفعل لكلا الناديين، فإن اللقاء الـ15 بينهما لم يكن مصدرًا لأي مخاطر، بل بدا استعراضًا للقوة والتفوق النفسي.
