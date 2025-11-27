25
o
بيروت
22
o
طرابلس
23
o
صور
21
o
جبيل
22
o
صيدا
26
o
جونية
23
o
النبطية
16
o
زحلة
20
o
بعلبك
3
o
بشري
18
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
نقاش حول مستقبل سلوت في ليفربول
Lebanon 24
27-11-2025
|
04:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد
المدير الفني
لليفربول الإنكليزي
أرني
سلوت
، أنه لا يزال يحتفظ بدعم قيادات النادي ولا يخشى فقدان وظيفته، رغم الخسارة 1-4 أمام أيندهوفن
الهولندي
في
دوري أبطال أوروبا
، الأربعاء.
Advertisement
وقال سلوت بعد الخسارة الثانية الكبيرة لليفربول في
دوري
أبطال
أوروبا
: "أشعر بالأمان، أنا بخير. لديّ الكثير من دعم المسؤولين".
وأضاف المدرب الهولندي: "بالطبع سيكون من الجيد أن نقلب الأمور ونحقق الفوز، لكن
إذا كنت
لا تقوم بعمل جيد فمن الطبيعي أن تبدأ الأسئلة".
وأكد سلوت: "منصبي بخير. ليست هذه المرة الأولى التي أكون فيها في وضع صعب، لكن الامر متعلق بالموعد الذي نقلب فيه الأمور".
وأكمل: "لا أشعر بالقلق. ما أعنيه بهذا هو أن تركيزي على أشياء أخرى بعيدا عن منصبي. أحتاج لأقوم بعمل أفضل وهذا ما أحاول القيام به كل يوم".
مواضيع ذات صلة
من هو أول المرشحين لخلافة سلوت في ليفربول؟
Lebanon 24
من هو أول المرشحين لخلافة سلوت في ليفربول؟
27/11/2025 14:33:54
27/11/2025 14:33:54
Lebanon 24
Lebanon 24
رغم الانهيار التاريخي.. ليفربول يرفض إقالة سلوت
Lebanon 24
رغم الانهيار التاريخي.. ليفربول يرفض إقالة سلوت
27/11/2025 14:33:54
27/11/2025 14:33:54
Lebanon 24
Lebanon 24
أزمة في ليفربول.. زيدان يتصدر المرشحين لخلافة سلوت
Lebanon 24
أزمة في ليفربول.. زيدان يتصدر المرشحين لخلافة سلوت
27/11/2025 14:33:54
27/11/2025 14:33:54
Lebanon 24
Lebanon 24
ما الذي يمنع فيرتز من التألق مع ليفربول؟.. سلوت يجيب
Lebanon 24
ما الذي يمنع فيرتز من التألق مع ليفربول؟.. سلوت يجيب
27/11/2025 14:33:54
27/11/2025 14:33:54
Lebanon 24
Lebanon 24
دوري أبطال أوروبا
المدير الفني
الهولندي
إنكليزي
إذا كنت
أوروبا
بيرة
تابع
قد يعجبك أيضاً
بالصورة: قطر تكشف البرنامج الكامل لكأس العرب 2025
Lebanon 24
بالصورة: قطر تكشف البرنامج الكامل لكأس العرب 2025
06:47 | 2025-11-27
27/11/2025 06:47:34
Lebanon 24
Lebanon 24
في مباراة "غزيرة الأهداف".. سان جيرمان يتفوق على توتنهام
Lebanon 24
في مباراة "غزيرة الأهداف".. سان جيرمان يتفوق على توتنهام
04:00 | 2025-11-27
27/11/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بفوز "نادر".. أرسنال ينتزع صدارة دوري الأبطال من بايرن ميونيخ
Lebanon 24
بفوز "نادر".. أرسنال ينتزع صدارة دوري الأبطال من بايرن ميونيخ
00:47 | 2025-11-27
27/11/2025 12:47:08
Lebanon 24
Lebanon 24
ليفربول ينهار: هزيمة سادسة وتراجع صادم إلى المركز الـ11
Lebanon 24
ليفربول ينهار: هزيمة سادسة وتراجع صادم إلى المركز الـ11
23:00 | 2025-11-26
26/11/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من الشراكة إلى القطيعة… لماذا أشعل برشلونة غضب رئيس ريال مدريد؟
Lebanon 24
من الشراكة إلى القطيعة… لماذا أشعل برشلونة غضب رئيس ريال مدريد؟
16:00 | 2025-11-26
26/11/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
إسرائيل تستعدّ لعمليّة "سريعة" في لبنان في هذا التاريخ... مصادر تكشف مكانها
Lebanon 24
إسرائيل تستعدّ لعمليّة "سريعة" في لبنان في هذا التاريخ... مصادر تكشف مكانها
08:30 | 2025-11-26
26/11/2025 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن رواتب العاملين في القطاع العام... بيانٌ من وزارة الماليّة
Lebanon 24
عن رواتب العاملين في القطاع العام... بيانٌ من وزارة الماليّة
07:59 | 2025-11-26
26/11/2025 07:59:31
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ عن "الصرافات الآلية" في لبنان.. معلومات جديدة
Lebanon 24
خبرٌ عن "الصرافات الآلية" في لبنان.. معلومات جديدة
11:59 | 2025-11-26
26/11/2025 11:59:28
Lebanon 24
Lebanon 24
توفيت وهي نائمة.. إعلامية شهيرة وشابة تُفارق الحياة بشكل مُفاجئ (صورة)
Lebanon 24
توفيت وهي نائمة.. إعلامية شهيرة وشابة تُفارق الحياة بشكل مُفاجئ (صورة)
23:28 | 2025-11-26
26/11/2025 11:28:12
Lebanon 24
Lebanon 24
خضع لعمليّة جراحيّة.. الرئيس أمين الجميّل في المستشفى
Lebanon 24
خضع لعمليّة جراحيّة.. الرئيس أمين الجميّل في المستشفى
09:22 | 2025-11-26
26/11/2025 09:22:48
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
06:47 | 2025-11-27
بالصورة: قطر تكشف البرنامج الكامل لكأس العرب 2025
04:00 | 2025-11-27
في مباراة "غزيرة الأهداف".. سان جيرمان يتفوق على توتنهام
00:47 | 2025-11-27
بفوز "نادر".. أرسنال ينتزع صدارة دوري الأبطال من بايرن ميونيخ
23:00 | 2025-11-26
ليفربول ينهار: هزيمة سادسة وتراجع صادم إلى المركز الـ11
16:00 | 2025-11-26
من الشراكة إلى القطيعة… لماذا أشعل برشلونة غضب رئيس ريال مدريد؟
14:00 | 2025-11-26
هل يبتعد نيمار عن مونديال 2026؟ إصابة جديدة تربك حسابات البرازيل
فيديو
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
Lebanon 24
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
02:38 | 2025-11-19
27/11/2025 14:33:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
11:23 | 2025-11-18
27/11/2025 14:33:54
Lebanon 24
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
12:17 | 2025-11-15
27/11/2025 14:33:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24