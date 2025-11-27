نقاش حول مستقبل سلوت في ليفربول



Advertisement



وقال سلوت بعد الخسارة الثانية الكبيرة لليفربول في أبطال : "أشعر بالأمان، أنا بخير. لديّ الكثير من دعم المسؤولين".



وأضاف المدرب الهولندي: "بالطبع سيكون من الجيد أن نقلب الأمور ونحقق الفوز، لكن لا تقوم بعمل جيد فمن الطبيعي أن تبدأ الأسئلة". أكد لليفربول الإنكليزي ، أنه لا يزال يحتفظ بدعم قيادات النادي ولا يخشى فقدان وظيفته، رغم الخسارة 1-4 أمام أيندهوفن في ، الأربعاء.وقال سلوت بعد الخسارة الثانية الكبيرة لليفربول في أبطال : "أشعر بالأمان، أنا بخير. لديّ الكثير من دعم المسؤولين".وأضاف المدرب الهولندي: "بالطبع سيكون من الجيد أن نقلب الأمور ونحقق الفوز، لكن لا تقوم بعمل جيد فمن الطبيعي أن تبدأ الأسئلة".

وأكد سلوت: "منصبي بخير. ليست هذه المرة الأولى التي أكون فيها في وضع صعب، لكن الامر متعلق بالموعد الذي نقلب فيه الأمور".



وأكمل: "لا أشعر بالقلق. ما أعنيه بهذا هو أن تركيزي على أشياء أخرى بعيدا عن منصبي. أحتاج لأقوم بعمل أفضل وهذا ما أحاول القيام به كل يوم".