رياضة

نقاش حول مستقبل سلوت في ليفربول

Lebanon 24
27-11-2025 | 04:28
أكد المدير الفني لليفربول الإنكليزي أرني سلوت، أنه لا يزال يحتفظ بدعم قيادات النادي ولا يخشى فقدان وظيفته، رغم الخسارة 1-4 أمام أيندهوفن الهولندي في دوري أبطال أوروبا، الأربعاء.
وقال سلوت بعد الخسارة الثانية الكبيرة لليفربول في دوري أبطال أوروبا: "أشعر بالأمان، أنا بخير. لديّ الكثير من دعم المسؤولين".

وأضاف المدرب الهولندي: "بالطبع سيكون من الجيد أن نقلب الأمور ونحقق الفوز، لكن إذا كنت لا تقوم بعمل جيد فمن الطبيعي أن تبدأ الأسئلة".
وأكد سلوت: "منصبي بخير. ليست هذه المرة الأولى التي أكون فيها في وضع صعب، لكن الامر متعلق بالموعد الذي نقلب فيه الأمور".

وأكمل: "لا أشعر بالقلق. ما أعنيه بهذا هو أن تركيزي على أشياء أخرى بعيدا عن منصبي. أحتاج لأقوم بعمل أفضل وهذا ما أحاول القيام به كل يوم".
