بالصورة: قطر تكشف البرنامج الكامل لكأس العرب 2025

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب 2025 عن البرنامج الكامل للمنافسات، وذلك بعد اكتمال عقد المنتخبات المشاركة عقب مباريات الملحق. وتستضيف قطر البطولة بين 1 و18 كانون الأول المقبل، على أربعة ملاعب رئيسية هي لوسيل والبيت وخليفة الدولي والمدينة التعليمية، وسط مشاركة واسعة من مختلف .وتنطلق البطولة بمواجهتي تونس وسوريا على استاد أحمد ، تليها مباراة قطر وفلسطين على استاد البيت. وتتواصل مباريات دور المجموعات في اليوم التالي بلقاء المغرب مع جزر القمر ثم أمام عمان، إضافة إلى مواجهة مصر والكويت على استاد لوسيل. وتستمر اللقاءات يوم 3 كانون الأول بمباراة والإمارات، ثم الجزائر أمام السودان والعراق ضد البحرين.وتشهد الجولة الثانية لقاءات قوية أبرزها مواجهة فلسطين مع تونس، وسوريا مع قطر في الرابع من كانون الأول، ثم مباريات عمان مع المغرب وجزر القمر مع السعودية في الخامس من الشهر نفسه. وتُستأنف المواجهات بلقاء الكويت مع الأردن ثم مع مصر، إضافة إلى مباراتي البحرين أمام الجزائر والسودان ضد ضمن المجموعة الرابعة.وفي السابع من الشهر نفسه يخوض المنتخب القطري مواجهة صعبة أمام تونس، بالتزامن مع مباراة وفلسطين. وتختتم منافسات الدور الأول بمواجهات المغرب والسعودية، وعمان وجزر القمر في الثامن من كانون الأول، ثم مباريات مصر أمام الأردن، والإمارات ضد الكويت، والجزائر أمام العراق، والبحرين ضد السودان في التاسع من الشهر.وتنطلق الأدوار الإقصائية في 11 كانون الأول بإقامة مباراتين في ربع النهائي تجمعان بطل ووصيف المجموعتين الأولى والثانية، ثم تُستكمل مباريات هذا الدور في 12 كانون الأول بلقاء بطل ووصيف المجموعتين الثالثة والرابعة. ويُقام نصف النهائي في 15 كانون الأول على ملعبي والبيت، بينما تُلعب مباراة تحديد المركز الثالث في 18 كانون الأول على استاد خليفة، يليه النهائي الكبير في اليوم ذاته على استاد لوسيل.وتعود جذور بطولة كأس العرب إلى عام 1963 حين أُقيمت نسختها الأولى في ، وكانت تُنظم دون موعد ثابت بسبب اختلاف الارتباطات القارية، كما لم تُلزم المنتخبات بالمشاركة بفرقها الأولى. ومع اعتماد نظام جديد، باتت البطولة تُقام كل أربع سنوات، وأصبح تنظيمها رسميًا تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".وشهدت النسخة الأخيرة التي استضافتها قطر في 2021 مشاركة 16 منتخبًا عربيًا، وانتهت بتتويج المنتخب الجزائري باللقب بعد فوزه على تونس بهدفين دون رد في مباراة نهائية قدّم فيها "محاربو الصحراء" أداءً قويًا.