رياضة

إيران تقاطع قرعة كأس العالم 2026.. ما السبب؟

Lebanon 24
28-11-2025 | 08:16
أعلنت إيران مقاطعتها لحفل قرعة كأس العالم 2026 المزمع إجراؤه في 5 كانون الأول بالعاصمة واشنطن، بعد رفض الولايات المتحدة منح تأشيرات لعدد من أعضاء وفدها، بينهم رئيس الاتحاد الإيراني ومدرب المنتخب ومسؤولون آخرون.
واعتبر الاتحاد الإيراني لكرة القدم أن هذه القرارات لا علاقة لها بالرياضة، مؤكداً رفضه استخدام كرة القدم كأداة لتصفية الخلافات السياسية.
 
وتأتي هذه الخطوة كرسالة احتجاج رسمية من طهران، في وقت يثير ملف تأشيرات الدخول لإيران في حال مشاركة المنتخب في البطولة المرتقبة بين 11 حزيران و19 تموز 2026 جدلاً واسعاً، فيما ستستضيف البطولة 16 مدينة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة. (روسيا اليوم)
