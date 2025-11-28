إيران تقاطع قرعة كأس العالم 2026.. ما السبب؟

أعلنت مقاطعتها لحفل قرعة كأس العالم 2026 المزمع إجراؤه في 5 كانون الأول بالعاصمة ، بعد رفض منح تأشيرات لعدد من أعضاء وفدها، بينهم ومدرب المنتخب ومسؤولون آخرون.

واعتبر الاتحاد الإيراني أن هذه القرارات لا علاقة لها بالرياضة، مؤكداً رفضه استخدام كرة القدم كأداة لتصفية الخلافات السياسية.

وتأتي هذه الخطوة كرسالة احتجاج رسمية من ، في وقت يثير ملف تأشيرات الدخول لإيران في حال مشاركة المنتخب في البطولة المرتقبة بين 11 حزيران و19 2026 جدلاً واسعاً، فيما ستستضيف البطولة 16 مدينة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة. (روسيا اليوم)