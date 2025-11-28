خسارة قاسية… وقلق داخل برشلونة من تحول خطير يلاحق لامين جمال



المشكلة بالنسبة لبرشلونة لا تتعلق بالجانب البدني فقط. فبحسب "دياريو سبورت"، بات جمال يواجه عداءً متزايداً من جماهير الملاعب التي يزورها، كما حدث في وكلوب بروج، حيث واجه هتافات ساخرة مستهينة بموهبته. مرت ليلة في ستامفورد بريدج بكل ما يمكن أن يثير القلق داخل النادي؛ فإلى جانب الخسارة بثلاثية، ظهر لامين جمال بعيداً عن مستواه بينما يستكمل تعافيه من إصابة الحوض التي أبعدته سابقاً.المشكلة بالنسبة لبرشلونة لا تتعلق بالجانب البدني فقط. فبحسب "دياريو سبورت"، بات جمال يواجه عداءً متزايداً من جماهير الملاعب التي يزورها، كما حدث في وكلوب بروج، حيث واجه هتافات ساخرة مستهينة بموهبته.

وازداد التوتر عقب الكلاسيكو في برنابيو، حين دخل في احتكاكات عنيفة مع لاعبي داني كارفاخال وتيبو كورتوا.



هذا التحوّل يقلق برشلونة لأن جمال لم يعد مجرد لاعب واعد، بل أصبح واجهة النادي التسويقية منذ حصوله على الرقم 10، وهو مصدر رئيسي لإيرادات المنتجات الرسمية. ويخشى النادي من أن يؤثر هذا العداء المتنامي سلباً على صورته ومسيرته، خصوصاً أن الإدارة كانت تأمل أن يحظى بجاذبية عالمية قريبة مما كان يحيط من احترام حتى بين جماهير المنافسين.



حالياً يترقب برشلونة اكتمال تعافي لاعبه ليعود إلى دوره الهجومي الأساسي، وسط قناعة بأن استعادة لياقته وتألقه قد تساعد في تهدئة هذا المناخ المشحون من حوله.



