22
o
بيروت
17
o
طرابلس
20
o
صور
19
o
جبيل
20
o
صيدا
23
o
جونية
13
o
النبطية
10
o
زحلة
11
o
بعلبك
2
o
بشري
14
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
"سوبر هاتريك" يهزّ أثينا… والريال يحتفل بنجمٍ يصعد إلى نادي الكبار
Lebanon 24
28-11-2025
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعاد كيليان مبابي رسم ليلته الأوروبية في أثينا بخط عريض، بعدما سجّل أول رباعية له بقميص
ريال مدريد
وأول سوبر هاتريك في مسيرته بدوري الأبطال، لينضم إلى دائرة ضيّقة صنعت مجد البطولة عبر عقود.
Advertisement
وبأهدافه الأربعة أمام أولمبياكوس، أصبح الفرنسي اللاعب رقم 47 الذي يحقق هذا الإنجاز منذ أن تحوّلت المسابقة إلى شكلها الحالي عام 1992، ويدخل قائمة تضم ميسي ورونالدو وشيفتشينكو وبوشكاش ودي ستيفانو.
الرباعية وضعت مبابي في مجموعة اللاعبين الذين يملكون فرصة نادرة لمعادلة الرقم القياسي في تاريخ البطولة، حيث لم ينجح أي لاعب في تسجيل أكثر من سوبر هاتريكَين حتى اليوم. ويقترب مبابي الآن من هؤلاء بعد رباعياته السابقة مع
باريس
سان جيرمان ومع منتخب
فرنسا
.
الإنجاز كان أيضًا الأول هذا الموسم في
دوري الأبطال
، بينما يبقى ليفاندوفسكي الوحيد منذ عام 2000 الذي سجل رباعيتين في المسابقة، إحداهما في شباك
ريال
مدريد
بقميص دورتموند، ما يجعل الطريق مفتوحًا أمام مبابي لاقتحام سجلّات أعمق.
وفي خلفية هذه الأرقام، يظلّ سجلّ الخماسيات أكثر ندرة، إذ لا يضم سوى ثلاثة أسماء في الحقبة الحديثة: ميسي، لويس أدريانو، وهالاند. ورغم طفرة المهاجمين في السنوات الأخيرة، لا يزال حلم تسجيل ستة أهداف في مباراة واحدة عصيًا على الكسر… حتى إشعار آخر.
مواضيع ذات صلة
هل تدخل بنزيما لتعيين مدرب ريال مدريد السابق في نادي الاتحاد؟
Lebanon 24
هل تدخل بنزيما لتعيين مدرب ريال مدريد السابق في نادي الاتحاد؟
29/11/2025 01:53:54
29/11/2025 01:53:54
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان24": صوت انفجار كبير يهز منطقة الشرقية - جنوب لبنان
Lebanon 24
"لبنان24": صوت انفجار كبير يهز منطقة الشرقية - جنوب لبنان
29/11/2025 01:53:54
29/11/2025 01:53:54
Lebanon 24
Lebanon 24
"بنفيكا" يُجهّز عرضاً كبيراً لضمّ دياز من "ريال مدريد"
Lebanon 24
"بنفيكا" يُجهّز عرضاً كبيراً لضمّ دياز من "ريال مدريد"
29/11/2025 01:53:54
29/11/2025 01:53:54
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" يصعّد موقفه ضد الحكومة وقاسم ينصح : لا تقتربوا من القرض الحسن
Lebanon 24
"حزب الله" يصعّد موقفه ضد الحكومة وقاسم ينصح : لا تقتربوا من القرض الحسن
29/11/2025 01:53:54
29/11/2025 01:53:54
Lebanon 24
Lebanon 24
رياضة
متفرقات
دوري الأبطال
ريال مدريد
الأوروبي
الريال
أوروبي
فرنسا
باريس
مدريد
قد يعجبك أيضاً
خسارة قاسية… وقلق داخل برشلونة من تحول خطير يلاحق لامين جمال
Lebanon 24
خسارة قاسية… وقلق داخل برشلونة من تحول خطير يلاحق لامين جمال
14:00 | 2025-11-28
28/11/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران تقاطع قرعة كأس العالم 2026.. ما السبب؟
Lebanon 24
إيران تقاطع قرعة كأس العالم 2026.. ما السبب؟
08:16 | 2025-11-28
28/11/2025 08:16:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بطاقة حمراء معلَّقة.. رونالدو يضع "فيفا" أمام معركة قضائية محتملة
Lebanon 24
بطاقة حمراء معلَّقة.. رونالدو يضع "فيفا" أمام معركة قضائية محتملة
04:11 | 2025-11-28
28/11/2025 04:11:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بين تراجع الأرقام وضغط الجماهير.. أسطورة ليفربول يجدد ثقته بمحمد صلاح
Lebanon 24
بين تراجع الأرقام وضغط الجماهير.. أسطورة ليفربول يجدد ثقته بمحمد صلاح
03:43 | 2025-11-28
28/11/2025 03:43:20
Lebanon 24
Lebanon 24
من ربع نهائي الكأس إلى حلبة ملاكمة.. 17 بطاقة حمراء في مباراة واحدة (فيديو)
Lebanon 24
من ربع نهائي الكأس إلى حلبة ملاكمة.. 17 بطاقة حمراء في مباراة واحدة (فيديو)
02:59 | 2025-11-28
28/11/2025 02:59:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تهديد ينشره أدرعي.. هذا أول رد إسرائيلي على نعيم قاسم
Lebanon 24
تهديد ينشره أدرعي.. هذا أول رد إسرائيلي على نعيم قاسم
12:55 | 2025-11-28
28/11/2025 12:55:11
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن اغتيال طبطبائي.. ضابط عمره 23 عاماً خطّط لقتله!
Lebanon 24
مفاجأة عن اغتيال طبطبائي.. ضابط عمره 23 عاماً خطّط لقتله!
01:39 | 2025-11-28
28/11/2025 01:39:48
Lebanon 24
Lebanon 24
"قنبلة" تفجرها إسرائيل ضد لبنان.. تل أبيب تسعى لاغتيال الترسيم!
Lebanon 24
"قنبلة" تفجرها إسرائيل ضد لبنان.. تل أبيب تسعى لاغتيال الترسيم!
13:30 | 2025-11-28
28/11/2025 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إقرأوا ما قيل عن الحرب في لبنان.. تقريرٌ إماراتي يشرح
Lebanon 24
إقرأوا ما قيل عن الحرب في لبنان.. تقريرٌ إماراتي يشرح
13:00 | 2025-11-28
28/11/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مصرف لبنان يصدر تعميمين جديدين للمصارف حول تسديد ودائع العملات الأجنبية
Lebanon 24
مصرف لبنان يصدر تعميمين جديدين للمصارف حول تسديد ودائع العملات الأجنبية
08:37 | 2025-11-28
28/11/2025 08:37:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
14:00 | 2025-11-28
خسارة قاسية… وقلق داخل برشلونة من تحول خطير يلاحق لامين جمال
08:16 | 2025-11-28
إيران تقاطع قرعة كأس العالم 2026.. ما السبب؟
04:11 | 2025-11-28
بطاقة حمراء معلَّقة.. رونالدو يضع "فيفا" أمام معركة قضائية محتملة
03:43 | 2025-11-28
بين تراجع الأرقام وضغط الجماهير.. أسطورة ليفربول يجدد ثقته بمحمد صلاح
02:59 | 2025-11-28
من ربع نهائي الكأس إلى حلبة ملاكمة.. 17 بطاقة حمراء في مباراة واحدة (فيديو)
01:38 | 2025-11-28
فوضى مدريدية تعيد القلق
فيديو
بعد أنباء ارتباطه بدينا الشربيني.. فنانة شهيرة تكشف عن علاقتها بكريم عبد العزيز (فيديو)
Lebanon 24
بعد أنباء ارتباطه بدينا الشربيني.. فنانة شهيرة تكشف عن علاقتها بكريم عبد العزيز (فيديو)
02:26 | 2025-11-28
29/11/2025 01:53:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. قداس للبابا لاوون الرابع عشر في إسطنبول
Lebanon 24
بث مباشر.. قداس للبابا لاوون الرابع عشر في إسطنبول
01:58 | 2025-11-28
29/11/2025 01:53:54
Lebanon 24
Lebanon 24
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
Lebanon 24
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
02:38 | 2025-11-19
29/11/2025 01:53:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24