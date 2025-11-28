Advertisement

رياضة

"سوبر هاتريك" يهزّ أثينا… والريال يحتفل بنجمٍ يصعد إلى نادي الكبار

Lebanon 24
28-11-2025 | 16:00
أعاد كيليان مبابي رسم ليلته الأوروبية في أثينا بخط عريض، بعدما سجّل أول رباعية له بقميص ريال مدريد وأول سوبر هاتريك في مسيرته بدوري الأبطال، لينضم إلى دائرة ضيّقة صنعت مجد البطولة عبر عقود.
وبأهدافه الأربعة أمام أولمبياكوس، أصبح الفرنسي اللاعب رقم 47 الذي يحقق هذا الإنجاز منذ أن تحوّلت المسابقة إلى شكلها الحالي عام 1992، ويدخل قائمة تضم ميسي ورونالدو وشيفتشينكو وبوشكاش ودي ستيفانو.

الرباعية وضعت مبابي في مجموعة اللاعبين الذين يملكون فرصة نادرة لمعادلة الرقم القياسي في تاريخ البطولة، حيث لم ينجح أي لاعب في تسجيل أكثر من سوبر هاتريكَين حتى اليوم. ويقترب مبابي الآن من هؤلاء بعد رباعياته السابقة مع باريس سان جيرمان ومع منتخب فرنسا.

الإنجاز كان أيضًا الأول هذا الموسم في دوري الأبطال، بينما يبقى ليفاندوفسكي الوحيد منذ عام 2000 الذي سجل رباعيتين في المسابقة، إحداهما في شباك ريال مدريد بقميص دورتموند، ما يجعل الطريق مفتوحًا أمام مبابي لاقتحام سجلّات أعمق.

وفي خلفية هذه الأرقام، يظلّ سجلّ الخماسيات أكثر ندرة، إذ لا يضم سوى ثلاثة أسماء في الحقبة الحديثة: ميسي، لويس أدريانو، وهالاند. ورغم طفرة المهاجمين في السنوات الأخيرة، لا يزال حلم تسجيل ستة أهداف في مباراة واحدة عصيًا على الكسر… حتى إشعار آخر.
