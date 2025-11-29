Advertisement

رياضة

كم سيدفع ليفربول إذا قرر التخلص من سلوت؟

Lebanon 24
29-11-2025 | 06:28
يواجه المدرب الهولندي آرني سلوت ضغوطا هائلة بعد سلسلة من الهزائم الكارثية التي شهدت 3 خسائر متتالية بفارق 3 أهداف في جميع المسابقات آخرها أمام إيندهوفن في دوري أبطال أوروبا.
وباتت احتمالية إقالة سلوت مطروحة بقوة لكن القرار لن يكون سهلا بسبب العقد المتبقي للمدرب الهولندي مع النادي حتى عام 2027. 

وتشير التقديرات إلى أن ليفربول قد يجبر على دفع تعويض مالي ضخم لسلوت في حال إنهاء خدماته مبكرا قد يتجاوز 10 ملايين جنيه إسترليني نظرا لراتبه السنوي البالغ 6.6 مليون جنيه إضافة إلى بنود مالية أخرى.
 
وبحسب تقارير إنكليزية أخرى فقد منحت إدارة "الريدز" المدرب الذي تولى منصبه صيف 2024 إنذارا نهائيا يتطلب تحقيق الفوز في المباراتين المقبلتين في الدوري الإنكليزي الممتاز أمام وست هام يونايتد وسندرلاند وإلا سيكون مصيره الإقالة. (روسيا اليوم)
