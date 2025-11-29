كم سيدفع ليفربول إذا قرر التخلص من سلوت؟

يواجه المدرب آرني ضغوطا هائلة بعد سلسلة من الهزائم الكارثية التي شهدت 3 خسائر متتالية بفارق 3 أهداف في جميع المسابقات آخرها أمام إيندهوفن في .

Advertisement





وتشير التقديرات إلى أن قد يجبر على دفع تعويض مالي ضخم لسلوت في حال إنهاء خدماته مبكرا قد يتجاوز 10 ملايين جنيه إسترليني نظرا لراتبه السنوي البالغ 6.6 مليون جنيه إضافة إلى بنود مالية أخرى.

وباتت احتمالية إقالة سلوت مطروحة بقوة لكن القرار لن يكون سهلا بسبب العقد المتبقي للمدرب الهولندي مع النادي حتى عام 2027.وتشير التقديرات إلى أن قد يجبر على دفع تعويض مالي ضخم لسلوت في حال إنهاء خدماته مبكرا قد يتجاوز 10 ملايين جنيه إسترليني نظرا لراتبه السنوي البالغ 6.6 مليون جنيه إضافة إلى بنود مالية أخرى.

وبحسب تقارير إنكليزية أخرى فقد منحت إدارة " " المدرب الذي تولى منصبه صيف 2024 إنذارا نهائيا يتطلب تحقيق الفوز في المباراتين المقبلتين في الممتاز أمام وست هام وسندرلاند وإلا سيكون مصيره الإقالة. (روسيا اليوم)