22
o
بيروت
18
o
طرابلس
20
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
23
o
جونية
14
o
النبطية
14
o
زحلة
12
o
بعلبك
3
o
بشري
15
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
لاعب ليفربول: صلاح "خدعنا" فترة طويلة
Lebanon 24
29-11-2025
|
10:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
يعتقد
إميل هيسكي
لاعب
ليفربول
السابق أن النجم
محمد صلاح
يعاني من تراجع مستواه
منذ فترة
طويلة لكنه كان يغطي تلك المشاكل بتسجيل الأهداف، مشيراً إلى أن الكل انتبه لما يعانيه الهداف المصري داخل الملعب بعد النتائج المتعثرة لفريقه في الموسم الحالي.
Advertisement
وقال هيسكي لمدونة "هوكسبي آند جاكبوس دايلي" الصوتية يوم السبت: صلاح يعاني من تراجع المستوى منذ فترة طويلة، لكنه كان يغطي مشاكله بتسجيل الأهداف ولا أحد ينتبه فعلاً لما كان يحدث داخل الملعب.
وتابع: لا أحد ينتبه إلى أنه كان يغيب تماماً في المباريات لكنه يظهر ويسجل هدفاً ثم يحتفي الجميع بذلك. الحقيقة أنه يفعل ذلك منذ فترة طويلة، وعندما غابت الأهداف ظهرت المشاكل وفقد السيطرة، وأصبح الكل ينتقده. (العربية)
مواضيع ذات صلة
لاعب ليفربول السابق: صلاح بدأ يتقدّم في العمر
Lebanon 24
لاعب ليفربول السابق: صلاح بدأ يتقدّم في العمر
29/11/2025 20:57:27
29/11/2025 20:57:27
Lebanon 24
Lebanon 24
لابيد: الوضع خرج عن السيطرة منذ فترة طويلة ويجب على "الجيش" إعادة النظام إلى الضفة الغربية
Lebanon 24
لابيد: الوضع خرج عن السيطرة منذ فترة طويلة ويجب على "الجيش" إعادة النظام إلى الضفة الغربية
29/11/2025 20:57:27
29/11/2025 20:57:27
Lebanon 24
Lebanon 24
كوشنر: إعادة الرهائن كانت أولوية قصوى للإدارة الأميركية منذ فترة طويلة
Lebanon 24
كوشنر: إعادة الرهائن كانت أولوية قصوى للإدارة الأميركية منذ فترة طويلة
29/11/2025 20:57:27
29/11/2025 20:57:27
Lebanon 24
Lebanon 24
ليس صلاح فقط.. خمسة لاعبين خذلوا جماهير ليفربول أمام "اليونايتد"
Lebanon 24
ليس صلاح فقط.. خمسة لاعبين خذلوا جماهير ليفربول أمام "اليونايتد"
29/11/2025 20:57:27
29/11/2025 20:57:27
Lebanon 24
Lebanon 24
إميل هيسكي
محمد صلاح
منذ فترة
محمد ص
باري
مصري
الهد
تابع
قد يعجبك أيضاً
عودة قاتلة جديدة.. بايرن يقلب الطاولة على سانت باولي
Lebanon 24
عودة قاتلة جديدة.. بايرن يقلب الطاولة على سانت باولي
12:30 | 2025-11-29
29/11/2025 12:30:44
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال زيارة البابا إلى لبنان... ممنوع مُمارسة الـ"Paragliding"
Lebanon 24
خلال زيارة البابا إلى لبنان... ممنوع مُمارسة الـ"Paragliding"
08:33 | 2025-11-29
29/11/2025 08:33:44
Lebanon 24
Lebanon 24
كم سيدفع ليفربول إذا قرر التخلص من سلوت؟
Lebanon 24
كم سيدفع ليفربول إذا قرر التخلص من سلوت؟
06:28 | 2025-11-29
29/11/2025 06:28:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بصعوبة.. رونالدو يهزم "الحارس الروبوت"! (فيديو)
Lebanon 24
بصعوبة.. رونالدو يهزم "الحارس الروبوت"! (فيديو)
04:00 | 2025-11-29
29/11/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خنقت زميلتها وطرحتها أرضا.. لاعبة تواجه الإيقاف الطويل بسبب سلوكها شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
خنقت زميلتها وطرحتها أرضا.. لاعبة تواجه الإيقاف الطويل بسبب سلوكها شاهدوا الفيديو
02:00 | 2025-11-29
29/11/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر جديد عن الـ50 دولاراً.. ما الذي تمّ اكتشافه؟
Lebanon 24
خبر جديد عن الـ50 دولاراً.. ما الذي تمّ اكتشافه؟
16:02 | 2025-11-28
28/11/2025 04:02:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بأجواء رومانسية.. الإعلامي رامز القاضي يحتفل بخطوبته (فيديو)
Lebanon 24
بأجواء رومانسية.. الإعلامي رامز القاضي يحتفل بخطوبته (فيديو)
02:30 | 2025-11-29
29/11/2025 02:30:29
Lebanon 24
Lebanon 24
دولة ترسل مليارات إلى لبنان.. تقريرٌ إسرائيليّ يحدّدها!
Lebanon 24
دولة ترسل مليارات إلى لبنان.. تقريرٌ إسرائيليّ يحدّدها!
15:23 | 2025-11-28
28/11/2025 03:23:27
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستدخل إسرائيل إلى لبنان؟ تقريرٌ من تل أبيب يُعلن
Lebanon 24
هل ستدخل إسرائيل إلى لبنان؟ تقريرٌ من تل أبيب يُعلن
15:45 | 2025-11-28
28/11/2025 03:45:02
Lebanon 24
Lebanon 24
فوضى في قصر العدل.. شتائم وتدافع بين قاضٍ ومستشارته
Lebanon 24
فوضى في قصر العدل.. شتائم وتدافع بين قاضٍ ومستشارته
07:43 | 2025-11-29
29/11/2025 07:43:16
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
12:30 | 2025-11-29
عودة قاتلة جديدة.. بايرن يقلب الطاولة على سانت باولي
08:33 | 2025-11-29
خلال زيارة البابا إلى لبنان... ممنوع مُمارسة الـ"Paragliding"
06:28 | 2025-11-29
كم سيدفع ليفربول إذا قرر التخلص من سلوت؟
04:00 | 2025-11-29
بصعوبة.. رونالدو يهزم "الحارس الروبوت"! (فيديو)
02:00 | 2025-11-29
خنقت زميلتها وطرحتها أرضا.. لاعبة تواجه الإيقاف الطويل بسبب سلوكها شاهدوا الفيديو
23:00 | 2025-11-28
رونالدو يدخل الحلبة… استثمار "مفاجئ" في عالم الفنون القتالية
فيديو
ماريتا الحلاني تكشف كيف أخبرت والدها عاصي بقرار طلاقها.. وهكذا كانت ردة فعله (فيديو)
Lebanon 24
ماريتا الحلاني تكشف كيف أخبرت والدها عاصي بقرار طلاقها.. وهكذا كانت ردة فعله (فيديو)
02:56 | 2025-11-29
29/11/2025 20:57:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أنباء ارتباطه بدينا الشربيني.. فنانة شهيرة تكشف عن علاقتها بكريم عبد العزيز (فيديو)
Lebanon 24
بعد أنباء ارتباطه بدينا الشربيني.. فنانة شهيرة تكشف عن علاقتها بكريم عبد العزيز (فيديو)
02:26 | 2025-11-28
29/11/2025 20:57:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. قداس للبابا لاوون الرابع عشر في إسطنبول
Lebanon 24
بث مباشر.. قداس للبابا لاوون الرابع عشر في إسطنبول
01:58 | 2025-11-28
29/11/2025 20:57:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24