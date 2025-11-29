لاعب ليفربول: صلاح "خدعنا" فترة طويلة

يعتقد لاعب السابق أن النجم يعاني من تراجع مستواه طويلة لكنه كان يغطي تلك المشاكل بتسجيل الأهداف، مشيراً إلى أن الكل انتبه لما يعانيه الهداف المصري داخل الملعب بعد النتائج المتعثرة لفريقه في الموسم الحالي.

Advertisement

وقال هيسكي لمدونة "هوكسبي آند جاكبوس دايلي" الصوتية يوم السبت: صلاح يعاني من تراجع المستوى منذ فترة طويلة، لكنه كان يغطي مشاكله بتسجيل الأهداف ولا أحد ينتبه فعلاً لما كان يحدث داخل الملعب.

وتابع: لا أحد ينتبه إلى أنه كان يغيب تماماً في المباريات لكنه يظهر ويسجل هدفاً ثم يحتفي الجميع بذلك. الحقيقة أنه يفعل ذلك منذ فترة طويلة، وعندما غابت الأهداف ظهرت المشاكل وفقد السيطرة، وأصبح الكل ينتقده. (العربية)