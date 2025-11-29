عودة قاتلة جديدة.. بايرن يقلب الطاولة على سانت باولي

Advertisement

قلب تأخره إلى فوز مثير جديد في ، بتغلبه على باولي 3-1 السبت، بعدما سجل ونيكولاس هدفين في الوقت بدل الضائع.سانت باولي، الذي خسر مبارياته التسع السابقة، باغت المتصدر بهدف مبكر عبر أندرياس هونتوندغي بعد 6 دقائق، قبل أن يفرض سيطرة تجاوزت 80% استحواذاً، ويُدرك التعادل عبر رافائيل غيريرو قبل دقيقة من نهاية الشوط الأول بعد تمريرة من دياز.وفي الشوط الثاني، حرم القائم من هدف متأخر، لكن دياز منح فريقه التقدم في الوقت بدل الضائع، ثم عزز جاكسون النتيجة بالهدف الثالث، ليرفع بايرن رصيده إلى 34 نقطة في الصدارة بفارق 8 نقاط عن الثاني (26 نقطة)، وذلك بعد خسارته 3-1 أمام في منتصف الأسبوع. (العربية)