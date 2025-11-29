Advertisement

رياضة

عودة قاتلة جديدة.. بايرن يقلب الطاولة على سانت باولي

Lebanon 24
29-11-2025 | 12:30
قلب بايرن ميونخ تأخره إلى فوز مثير جديد في الدوري الألماني، بتغلبه على سانت باولي 3-1 السبت، بعدما سجل لويس دياز ونيكولاس جاكسون هدفين في الوقت بدل الضائع. 
سانت باولي، الذي خسر مبارياته التسع السابقة، باغت المتصدر بهدف مبكر عبر أندرياس هونتوندغي بعد 6 دقائق، قبل أن يفرض بايرن سيطرة تجاوزت 80% استحواذاً، ويُدرك التعادل عبر رافائيل غيريرو قبل دقيقة من نهاية الشوط الأول بعد تمريرة من دياز. 

وفي الشوط الثاني، حرم القائم هاري كين من هدف متأخر، لكن دياز منح فريقه التقدم في الوقت بدل الضائع، ثم عزز جاكسون النتيجة بالهدف الثالث، ليرفع بايرن رصيده إلى 34 نقطة في الصدارة بفارق 8 نقاط عن لايبزيغ الثاني (26 نقطة)، وذلك بعد خسارته 3-1 أمام أرسنال في دوري الأبطال منتصف الأسبوع. (العربية)
