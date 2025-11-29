21
رياضة
فودين يحسمها في الوقت القاتل.. سيتي ينجو من ريمونتادا ليدز
Lebanon 24
29-11-2025
|
14:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
قاد فيل فودين
مانشستر سيتي
لفوز صعب على ضيفه ليدز
يونايتد
3-2، ضمن الجولة الـ13 من
الدوري الإنجليزي الممتاز
لكرة القدم
، اليوم السبت على ملعب "الاتحاد".
افتتح فودين التسجيل بعد ثوانٍ من البداية، قبل أن يضيف يوشكو غفارديول الهدف الثاني في الدقيقة 25، لكن ليدز عاد بقوة في الشوط الثاني عبر
دومينيك كالفيرت لوين
ولوكاس نميتشا في الدقيقتين 49 و68، ليأتي فودين مجدداً وينقذ فريقه بهدف ثالث
في الدقيقة الأولى
من الوقت بدل الضائع.
ورفع سيتي رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثاني مؤقتاً، فيما تجمّد رصيد ليدز عند 11 نقطة في المركز الـ18 مواصلاً سلسلة نتائجه السلبية بهزيمته التاسعة هذا الموسم والرابعة توالياً.
