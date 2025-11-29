فودين يحسمها في الوقت القاتل.. سيتي ينجو من ريمونتادا ليدز

قاد فيل فودين لفوز صعب على ضيفه ليدز 3-2، ضمن الجولة الـ13 من ، اليوم السبت على ملعب "الاتحاد".

Advertisement

افتتح فودين التسجيل بعد ثوانٍ من البداية، قبل أن يضيف يوشكو غفارديول الهدف الثاني في الدقيقة 25، لكن ليدز عاد بقوة في الشوط الثاني عبر ولوكاس نميتشا في الدقيقتين 49 و68، ليأتي فودين مجدداً وينقذ فريقه بهدف ثالث من الوقت بدل الضائع.

ورفع سيتي رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثاني مؤقتاً، فيما تجمّد رصيد ليدز عند 11 نقطة في المركز الـ18 مواصلاً سلسلة نتائجه السلبية بهزيمته التاسعة هذا الموسم والرابعة توالياً.