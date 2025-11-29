Advertisement

رياضة

هدف من قلب الفوضى.. جدل تحكيمي في الدوري التركي (فيديو)

Lebanon 24
29-11-2025 | 15:21
Doc-P-1448655-639000518877086677.png
Doc-P-1448655-639000518877086677.png photos 0
شهدت مواجهة أيوب سبور ومضيفه غازي عنتاب، مساء السبت ضمن الجولة الـ14 من الدوري التركي الممتاز، لقطة وُصفت بأنها من "أغرب الأهداف" في تاريخ المسابقة.
 
ففي الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، وبينما يتقدم أيوب سبور 2-0، نشب شجار بين لاعبي الفريقين داخل منطقة جزاء الضيوف بعد سقوط كمارا إثر احتكاك بسيط، ليتدخل حارس أيوب سبور ماركوس فيليبي لمحاولة فض الاشتباك تاركاً مرماه خالياً.

استغل إيمانويل بواتينغ الفوضى وانفرد بالمرمى المفتوح مسجلاً هدف غازي عنتاب، ليحتسب الحكم الهدف مباشرة رغم استمرار الاشتباك، وسط ذهول الجماهير وتساءلات على منصة "إكس" حول مدى قانونية الهدف وتطبيق الحكم للوائح اللعبة، علماً بأن أيوب سبور خرج في النهاية بفوز 2-1 وحصد ثلاث نقاط ثمينة. (روسيا اليوم)
