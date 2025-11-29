هدف من قلب الفوضى.. جدل تحكيمي في الدوري التركي (فيديو)

👀 Gaziantep FK x ikas Eyüpspor maçının son dakikalarında çok ilginç gol!
⚽ Drissa Camara ile Robin Yalçın'ın tartışma yaşadığı anlarda, Emmanuel Boateng topu ağlarla buluşturdu...#GFKvEYP #beINSPORTS pic.twitter.com/VCHGM8OGpE
— bein SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) November 29, 2025
👀 Gaziantep FK x ikas Eyüpspor maçının son dakikalarında çok ilginç gol!
⚽ Drissa Camara ile Robin Yalçın'ın tartışma yaşadığı anlarda, Emmanuel Boateng topu ağlarla buluşturdu...#GFKvEYP #beINSPORTS pic.twitter.com/VCHGM8OGpE