رياضة
بعد رباعية أولمبياكوس.. ألونسو: نحتاج لفوز خارج الديار للحفاظ على الصدارة
Lebanon 24
29-11-2025
|
23:17
أكد
تشابي
ألونسو، مدرب
ريال مدريد
، أن فريقه مطالب بمواصلة الانتصارات خارج ملعبه، بعد الفوز الصعب على أولمبياكوس اليوناني 4-3 في
دوري أبطال أوروبا
، مشيراً إلى أن مواجهة جيرونا على ملعب مونتيليبي في الجولة الـ14 من
الدوري الإسباني
تمثل فرصة "لاستعادة شعور الفوز خارج القواعد" والحفاظ على صدارة الترتيب.
وقال في المؤتمر الصحفي: "من الغريب أن نخوض هذا العدد الكبير من المباريات المتتالية خارج ملعبنا، لكننا نحتاج للفوز لمواصلة حصد النقاط. الفريق في حالة جيدة، واستعدنا لاعبين ونصل للمباراة في ظروف أفضل".
وأوضح ألونسو أن
ريال
مدريد
يحتاج إلى مزيد من الاستمرارية وتقديم مباراة متكاملة من حيث السيطرة والثقة في اللعب، معترفاً بتحسن المستوى الدفاعي، لكنه غير راضٍ تماماً عن الأهداف التي استقبلها الفريق مؤخراً. وأضاف: "نريد أن نلعب بقوة ومبادرة وثقة، خصوصاً في استعادة
الكرة
، وعندما يحدث خلل بسيط في التنظيم تصبح الأمور أكثر صعوبة".
وأشار المدرب إلى جاهزية روديغر وميليتاو، مع الانتظار لتحديد موقف أسينسيو، في حين أن هويسين غير جاهز، بينما سينضم ماستانتونو للقائمة بعد تعافيه وتدربه 10 أيام دون ألم. كما عبّر عن ثقته في تحسن مستوى ترينت ألكسندر أرنولد قريباً، مشيداً بعودته للعب 90 دقيقة أمام إلتشي وأولمبياكوس بعد الإصابة، ومؤكداً أن موسمه الأول مع الفريق ومرحلة التكيف الحالية "طبيعية جداً" وأن النادي يعوّل كثيراً على تطوره في الفترة المقبلة. (سكاي نيوز)
دوري أبطال أوروبا
الدوري الإسباني
ريال مدريد
سكاي نيوز
اليونان
أوروبا
مدريد
تشابي
