ليف مورغان تنقلب على سينا

Lebanon 24
30-11-2025 | 03:48
شهدت سلسلة WWE Survivor Series أحداثاً مثيرة، أبرزها فوز دومينيك ميستيريو على جون سينا وحفاظه على لقب القارّات، بعد عودة ليف مورغان التي أوهمت الجميع بأنها ستخونه، قبل أن تنقلب على سينا وتساعد ميستيريو على الانتصار.
أما في مباراة Wargames للرجال، فقد خطف الأنظار ظهور شخص مقنّع يرتدي قلنسوة، تسبّب في خسارة سي إم بانك وفريقه، ما فتح باب التكهنات حول هويته.

ورغم رواج شائعات تقول إن المهاجم هو سيث رولينز، كشفت تقارير موقع PWInsider أن الشخص الغامض ليس رولينز، وإنما يُرجّح أن يكون أوستن ثيوري، الذي كان مخططاً لانضمامه سابقاً إلى فريق "الرؤية" مع رولينز قبل أن تتسبّب إصابة في كتفه بتغيير الخطط الإبداعية داخل WWE.
