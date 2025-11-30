ليف مورغان تنقلب على سينا

Advertisement

أما في مباراة Wargames للرجال، فقد خطف الأنظار ظهور شخص مقنّع يرتدي قلنسوة، تسبّب في خسارة سي إم بانك وفريقه، ما فتح باب التكهنات حول هويته.ورغم رواج شائعات تقول إن المهاجم هو سيث رولينز، كشفت تقارير موقع PWInsider أن الشخص الغامض ليس رولينز، وإنما يُرجّح أن يكون ، الذي كان مخططاً لانضمامه سابقاً إلى فريق "الرؤية" مع رولينز قبل أن تتسبّب إصابة في كتفه بتغيير الخطط الإبداعية داخل WWE.