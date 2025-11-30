23
o
بيروت
20
o
طرابلس
20
o
صور
22
o
جبيل
20
o
صيدا
22
o
جونية
19
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
5
o
بشري
14
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
ليف مورغان تنقلب على سينا
Lebanon 24
30-11-2025
|
03:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
شهدت سلسلة WWE Survivor Series أحداثاً مثيرة، أبرزها فوز دومينيك ميستيريو على
جون سينا
وحفاظه على لقب القارّات، بعد عودة ليف
مورغان
التي أوهمت الجميع بأنها ستخونه، قبل أن تنقلب
على سينا
وتساعد ميستيريو على الانتصار.
Advertisement
أما في مباراة Wargames للرجال، فقد خطف الأنظار ظهور شخص مقنّع يرتدي قلنسوة، تسبّب في خسارة سي إم بانك وفريقه، ما فتح باب التكهنات حول هويته.
ورغم رواج شائعات تقول إن المهاجم هو سيث رولينز، كشفت تقارير موقع PWInsider أن الشخص الغامض ليس رولينز، وإنما يُرجّح أن يكون
أوستن
ثيوري
، الذي كان مخططاً لانضمامه سابقاً إلى فريق "الرؤية" مع رولينز قبل أن تتسبّب إصابة في كتفه بتغيير الخطط الإبداعية داخل WWE.
مواضيع ذات صلة
غارة استهدفت بلدة طير فلسيه بعد التهديد الإسرائيليّ
Lebanon 24
غارة استهدفت بلدة طير فلسيه بعد التهديد الإسرائيليّ
30/11/2025 15:44:13
30/11/2025 15:44:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بدء اجتماع "الميكانيزم" بحضور المبعوثة الاميركية مورغان اورتاغوس في الناقورة (الجديد)
Lebanon 24
بدء اجتماع "الميكانيزم" بحضور المبعوثة الاميركية مورغان اورتاغوس في الناقورة (الجديد)
30/11/2025 15:44:13
30/11/2025 15:44:13
Lebanon 24
Lebanon 24
الموفدة الأميركية مورغان اورتاغوس غادرت القصر الجمهوري من دون الادلاء بأي تصريح
Lebanon 24
الموفدة الأميركية مورغان اورتاغوس غادرت القصر الجمهوري من دون الادلاء بأي تصريح
30/11/2025 15:44:13
30/11/2025 15:44:13
Lebanon 24
Lebanon 24
وصول المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس إلى بعبدا للقاء رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون
Lebanon 24
وصول المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس إلى بعبدا للقاء رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون
30/11/2025 15:44:13
30/11/2025 15:44:13
Lebanon 24
Lebanon 24
جون سينا
على سينا
ثيوري
أوستن
تابع
قد يعجبك أيضاً
من صلاح إلى نيمار… ثمانية أسماء فقدت بريقها هذا الموسم
Lebanon 24
من صلاح إلى نيمار… ثمانية أسماء فقدت بريقها هذا الموسم
07:00 | 2025-11-30
30/11/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خسارة قاسية وإحباط هجومي.. إيفرتون يندم على صفقة باري
Lebanon 24
خسارة قاسية وإحباط هجومي.. إيفرتون يندم على صفقة باري
04:04 | 2025-11-30
30/11/2025 04:04:17
Lebanon 24
Lebanon 24
فلامينغو يقتنص مقعد أميركا الجنوبية في مونديال الأندية 2025
Lebanon 24
فلامينغو يقتنص مقعد أميركا الجنوبية في مونديال الأندية 2025
03:57 | 2025-11-30
30/11/2025 03:57:51
Lebanon 24
Lebanon 24
خماسية تاريخية.. إنتر ميامي يسحق نيويورك سيتي
Lebanon 24
خماسية تاريخية.. إنتر ميامي يسحق نيويورك سيتي
00:01 | 2025-11-30
30/11/2025 12:01:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد رباعية أولمبياكوس.. ألونسو: نحتاج لفوز خارج الديار للحفاظ على الصدارة
Lebanon 24
بعد رباعية أولمبياكوس.. ألونسو: نحتاج لفوز خارج الديار للحفاظ على الصدارة
23:17 | 2025-11-29
29/11/2025 11:17:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد تصريحها عن الطلاق.. ردّ مبطن من كميل أبي خليل على ماريتا الحلاني؟ (صورة)
Lebanon 24
بعد تصريحها عن الطلاق.. ردّ مبطن من كميل أبي خليل على ماريتا الحلاني؟ (صورة)
04:53 | 2025-11-30
30/11/2025 04:53:45
Lebanon 24
Lebanon 24
عاجل عن الكهرباء في لبنان.. إليكم ما حصل
Lebanon 24
عاجل عن الكهرباء في لبنان.. إليكم ما حصل
12:41 | 2025-11-29
29/11/2025 12:41:06
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة إستخباراتيّة عن "حزب الله" وطبطبائي.. ضابط إسرائيلي يعلنها!
Lebanon 24
مفاجأة إستخباراتيّة عن "حزب الله" وطبطبائي.. ضابط إسرائيلي يعلنها!
15:31 | 2025-11-29
29/11/2025 03:31:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بلبلة في سن الفيل.. ما علاقة وفيق صفا؟
Lebanon 24
بلبلة في سن الفيل.. ما علاقة وفيق صفا؟
00:37 | 2025-11-30
30/11/2025 12:37:17
Lebanon 24
Lebanon 24
لم ترصدها رادارات إسرائيل وأميركا.. طائرات حربيّة دخلت إلى بلدٍ عربيّ ما هو نوعها؟
Lebanon 24
لم ترصدها رادارات إسرائيل وأميركا.. طائرات حربيّة دخلت إلى بلدٍ عربيّ ما هو نوعها؟
10:28 | 2025-11-29
29/11/2025 10:28:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
07:00 | 2025-11-30
من صلاح إلى نيمار… ثمانية أسماء فقدت بريقها هذا الموسم
04:04 | 2025-11-30
خسارة قاسية وإحباط هجومي.. إيفرتون يندم على صفقة باري
03:57 | 2025-11-30
فلامينغو يقتنص مقعد أميركا الجنوبية في مونديال الأندية 2025
00:01 | 2025-11-30
خماسية تاريخية.. إنتر ميامي يسحق نيويورك سيتي
23:17 | 2025-11-29
بعد رباعية أولمبياكوس.. ألونسو: نحتاج لفوز خارج الديار للحفاظ على الصدارة
23:00 | 2025-11-29
فوز لا يمحو القلق.. فليك حزين على الدكة رغم تصدر برشلونة المؤقت (فيديو)
فيديو
بالفيديو: في الضاحية الجنوبية.. أميركا والصين وروسيا تبحث عن قنبلة إسرائيلية غير منفجرة
Lebanon 24
بالفيديو: في الضاحية الجنوبية.. أميركا والصين وروسيا تبحث عن قنبلة إسرائيلية غير منفجرة
16:03 | 2025-11-29
30/11/2025 15:44:13
Lebanon 24
Lebanon 24
ماريتا الحلاني تكشف كيف أخبرت والدها عاصي بقرار طلاقها.. وهكذا كانت ردة فعله (فيديو)
Lebanon 24
ماريتا الحلاني تكشف كيف أخبرت والدها عاصي بقرار طلاقها.. وهكذا كانت ردة فعله (فيديو)
02:56 | 2025-11-29
30/11/2025 15:44:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أنباء ارتباطه بدينا الشربيني.. فنانة شهيرة تكشف عن علاقتها بكريم عبد العزيز (فيديو)
Lebanon 24
بعد أنباء ارتباطه بدينا الشربيني.. فنانة شهيرة تكشف عن علاقتها بكريم عبد العزيز (فيديو)
02:26 | 2025-11-28
30/11/2025 15:44:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24