رياضة

خسارة قاسية وإحباط هجومي.. إيفرتون يندم على صفقة باري

Lebanon 24
30-11-2025 | 04:04
تعرّض إيفرتون لهزيمة ثقيلة بنتيجة 4-1 أمام نيوكاسل على ملعب هيل ديكينسون، ليتراجع إلى المركز الرابع عشر في جدول الدوري الإنكليزي، في مباراة بدا فيها فريق التوفيز في المرتبة الثانية على مستوى الأداء والقتال معظم الوقت.
وبينما ظهر أكثر من لاعب دون المستوى، تركزت سهام الانتقاد على المهاجم ثيرنو باري، الذي ضمه النادي في الصيف أملاً بأن يكون رأس الحربة الخطير، لكنه لم يسجل أي هدف حتى الآن، وأُلغي هدفه أمام نيوكاسل بعد لمسة يد قبل تسديدته بالرأس، كما خسر الكرة 11 مرة وفشل في محاولته الوحيدة للمراوغة.

المذيع المخضرم ريتشارد كيز اعتبر عبر قناة "بي إن سبورتس" أن إيفرتون "أهدر أمواله" على باري، قائلاً إنه لم يرَ لدى المهاجم البالغ 23 عاماً أي شيء يمكن البناء عليه، مذكّراً بتنقله بين خمسة أندية في خمسة مواسم.
 
ورغم تزايد القناعة داخل النادي بضرورة ضم مهاجم جديد في يناير، تبدو المهمة معقدة، في ظل ضعف سوق الشتاء وصعوبة إيجاد مهاجم مناسب ومتاح؛ فإيفان توني خارج القدرة المالية لإيفرتون، آرسنال لا ينوي التخلي عن غابرييل جيسوس، وجوشوا زيركزي لا يقدَّم كخيار مضمون لهداف في الدوري الإنجليزي، ما يجعل التعاقد مع مهاجم جديد تحدياً أكبر من مجرد الاعتراف بالحاجة إليه. 
